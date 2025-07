La expansión empresarial mediante adquisiciones es una de las rutas más efectivas —pero también más exigentes— para escalar operaciones en América Latina. No obstante, tal como advierte Juan Milton Guillermo Molina Botrán, codirector de Grupo HAME, adquirir un negocio en otro país no se trata simplemente de comprar activos, sino de orquestar un proceso financiero, jurídico y cultural que permita capturar valor sostenible.

La experiencia de Grupo HAME en mercados como México, Costa Rica, Colombia y Perú ha demostrado que un enfoque puramente operativo es insuficiente. Lo que se necesita es una arquitectura de expansión construida desde la lógica financiera: análisis de retorno sobre inversión, sinergias proyectadas, estructura fiscal óptima y control post-adquisición. En este artículo, el propio Molina Botrán presenta una hoja de ruta concreta para realizar adquisiciones inteligentes en América Latina, basada en su práctica real, no en teoría.

Pasos de la ruta según Juan Milton Guillermo Molina Botrán.

1. No compres tamaño: compra rentabilidad potencial

Para Juan Milton Guillermo Molina Botrán, el error más común en fusiones y adquisiciones (M&A) es dejarse seducir por el volumen físico del target: hectáreas, ventas brutas o fuerza laboral. En vez de eso, él propone un enfoque de “retorno ampliado”, que mide cuánto valor adicional puede extraer la empresa compradora una vez la integración está en marcha.

Se recomienda utilizar herramientas como el Discounted Cash Flow ajustado por sinergias (sDCF), y no solo múltiplos de EBITDA históricos. De este modo, se anticipa el valor creado por mejoras en eficiencia, apertura de mercados o reconfiguración logística.

“Una empresa puede estar operando en el 60% de su capacidad real. Nuestra meta es llevarla al 100%, pero con una estructura más liviana y rentable”, afirma Molina Botrán.

2. Evalúa el timing fiscal y monetario en función del país de destino

No todas las adquisiciones son financieramente convenientes en cualquier momento. El timing fiscal (fin de ejercicio, reformas tributarias, tratados bilaterales vigentes) y el entorno monetario (devaluación, inflación, acceso a divisas) son tan determinantes como el precio de compra.

Molina Botrán sugiere mapear los incentivos locales, como exenciones impositivas, zonas francas, o líneas de crédito asociadas a inversión extranjera.

“Una adquisición bien calendarizada puede tener un 10-15% más de retorno simplemente por la diferencia cambiaria o los beneficios fiscales de entrada”, destaca.

3. No adquieras sin pruebas de estrés: testea el modelo financiero del target

Antes de realizar una compra, Grupo HAME realiza simulaciones donde pone a prueba el modelo financiero del negocio objetivo bajo condiciones adversas:

crisis logística, presión inflacionaria, choque climático, o cambios regulatorios.

Utilizar un modelo de simulación de resiliencia financiera permite estimar el “punto de quiebre” de una operación. Esto ayuda a ajustar precios de compra o reestructurar el tipo de integración (por ejemplo, comenzando con una participación minoritaria con opción de ampliación).

“Una compra que parece rentable sobre papel puede volverse insostenible con solo un cambio en los insumos o en la política laboral. Hay que anticiparse con escenarios realistas, no optimistas”, apunta.

4. Compra con plan de sinergias definido, no con promesas

“Si no sabes cómo vas a extraer sinergias, no estás listo para comprar”, afirma. Las sinergias no deben ser suposiciones, sino resultados concretos con cronograma y responsables.

En Grupo HAME, cada adquisición va acompañada de un Plan de Integración Financiera, que detalla:

Cuánto se espera ahorrar por renegociación de contratos .

. Cuánto se espera ahorrar por renegociación de contratos .

. Qué procesos se integrarán (tesorería, compras, distribución) .

. Qué áreas se mantendrán autónomas por razones estratégicas.

“Sin sinergias ejecutables y cuantificadas, estás pagando por algo muy lejos de ser real”, advierte.

5. Instala control financiero desde el primer día

La rapidez en la instalación de controles financieros es clave. Según Juan Milton Guillermo Molina Botrán, el período crítico son los primeros 100 días. En ese tiempo debe definirse:

Quién autoriza pagos .

. Qué reportes se generan y a qué frecuencia .

. Cómo se integran los flujos en la estructura del holding .

. Un tip estratégico es el uso de comités financieros de integración mixta, con miembros del comprador y del equipo adquirido . Así se logra continuidad operativa sin perder el control.

. Así se logra continuidad operativa sin perder el control. “Las finanzas son la sangre de la empresa. Y si no fluye correctamente bajo reglas claras, puedes tener sorpresas en la salud del negocio”, concluye.

6. Evalúa el CAPEX oculto y el capital post-adquisición

El precio de compra no es el único costo. Muchas empresas necesitan modernización, nuevos sistemas, infraestructura o rebranding para ser competitivas.

Molina Botrán recomienda calcular el Capital Requerido Total (TCC): precio de compra + CAPEX necesario + capital de trabajo. “Casi siempre tocará inyectar de capital adicional a la compra del negocio, pues se requieren hacer cambios de rumbo, inversión en tecnología, etc. El cambio tiene un costo para la potencial ganancia futura”, afirma.

Comprar con cabeza fría, integrar con visión

Juan Milton Guillermo Molina Botrán y Grupo HAME han demostrado que la adquisición de negocios en América Latina puede ser un vehículo poderoso de expansión regional, pero solo cuando se hace con método, visión financiera clara y foco estratégico. “Compramos empresas que nos ayudan a crecer sin perder nuestra identidad, y las transformamos en plataformas de valor compartido”, concluye.

¿Quién es Juan Milton Guillermo Molina Botrán?

Codirector de Grupo HAME, uno de los grupos agroindustriales más relevantes de América Latina, Juan Milton Guillermo Molina Botrán ha liderado la expansión regional del grupo a través de adquisiciones estructuradas y desarrollo de portafolios. Su enfoque combina estrategia financiera, visión institucional y gobernanza empresarial, posicionándolo como un referente en compras corporativas con impacto sostenible en la región.

