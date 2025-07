LA VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMATICO

Barataria

Tanto Guatemala, como Centroamérica son vulnerables ante el cambio climático y desde hace ya varios años en Guatemala por ejemplo, cada época lluviosa, cada invierno trae desastres. Vidas se han perdido y seguramente se seguirán perdiendo porque no se ha adoptado una política definida respecto a cómo se va a prevenir y luchar contra las consecuencias que significan todos los cambios climáticos que el mundo está sufriendo y cuyos embates los ha recibido Guatemala con creces. Noticias no sobran cada año para conocer desastres como el Cambray, Autopista a Escuintla para mencionar algunos, pero hay muchos casos, puentes destruidos, carreteras socavadas, inundaciones de poblaciones, derrumbes en fin cada año tenemos el temor de recibir estas noticias graves por cierto.

En Guatemala, los políticos en contubernio con el poder judicial y la corte constitucional han creado una dicotomía en la administración pública que se ha empeñado en destruir completamente el país. Esta dicotomía fue hecha a la medida de las cosas para que el dinero fluya por todos lados y ya no aparezca para ser usado de una manera adecuada. Se empeñaron en crear dos administraciones públicas definidas como la Administración Pública del Gobierno Central y las Administraciones Municipales, bajo el pretexto de la autonomía municipal han destruido los cimientos del país. Allí si, claro está, la Corte de Constitucionalidad no dice ni pío, para otras cosas, en múltiples resoluciones los Magistrados Constitucionales hacen gala de sus “conocimientos de hermenéutica constitucional” y estiran, cual hule, la interpretación constitucional resolviendo incluso hasta lo que no debieran.

Sin embargo, cuando se trata de determinar hasta dónde llega la autonomía municipal y hasta donde el Estado debe poner un alto, allí si no existe resolución adecuada. Los municipios se han constituido en una especie de “reinos” dentro del país, cada Alcalde es el amo y señor de cada municipio, pese a que el gobierno municipal se le atribuye al Concejo Municipal, es fácil para muchos alcaldes “comprar” a los concejales de oposición, muchos de ellos que llegan “con una mano adelante y otra atrás” nunca se imaginaron ser parte del gobierno municipal y entonces “le entran al negocio”, venden su alma al Alcalde de turno a cambio de prebendas, contratos, aumentos en las dietas, vehículos y terminan siendo los “fan número uno” de los alcaldes, cuando debieron ser oposición. Ejemplos de estos hay muchos, Otto Perez Leal en Mixco terminó gobernando el municipio sin oposición, porque los concejales de oposición terminaron apoyándole; el actual Alcalde de la Antigua Guatemala, pese a tener cuatro concejales de oposición, hay dos concejales que, llegaron al poder sin invertir un solo centavo, por invitación de otro candidato y terminaron vendiéndose cual meretriz.

En fin, el asunto es que cada Municipio tiene tal autonomía que a veces ni el gobierno central quiere actuar, así ellos deciden el famoso plan de ordenamiento territorial y termina destruyendo bosques con una tala inmoderada de arboles, desarrollando proyectos de desvío de aguas servidas a los ríos y lagos del país, incluyendo una nula solución al problema de basura, todo lo que sucede lo hacen a ciencia y paciencia del gobierno central. Al final de todo, el cambio climático esta golpeando al país y los municipios y gobierno central no hacen absolutamente nada por tener planes de prevención ante los avances del cambio climático, evitar la depredación del medio ambiente como esta ocurriendo en Guatemala, porque en cada municipio, cada pueblo cada día hay mas cemento y menos áreas verdes. Un ejemplo de ello es la Ciudad de Guatemala, que no tiene parques ni pulmones verdes y todavía autorizan más urbanizaciones con la consecuente tala de árboles, de tal manera que ya poco a poco la geografía guatemalteca es más gris y menos verde. Los Concejos Municipales, por una s cuantas monedas autorizan licencias de urbanizaciones, que destruyen el ecosistema y suma y sigue.

Al final, cada invierno, cada época de lluvias tenemos que ver desastres por la falta de prevención, tanto del gobierno central como de los alcaldes y consejos municipales. Como lo dije al principio, no es un problema nuevo, también no ha sido una prioridad de ningún gobierno y muy pocos alcaldes lo tienen como prioridad, pero lo importante es empezar ahora o terminar destruyendo el país. ¿Qué harán las autoridades al respecto?

Libre emisión del pensamiento.

