¿Para qué?

Relatividades Perspectivas

Una vez más, nos ilusionaron con la tan esperada «tercera guerra mundial». Jugaron nuevamente con nuestros sentimientos (eso no se hace, hijos de… señora con reputación sin lugar a dudas).

Irán demostró ser mucho mas potente de lo que Trump (seguro, debido a su ya clásica imbécil creencia de que actitudes arrogantes y condescendientes le dan razón en todo y logran que todo sea como el quiere y que todos realicen lo que el quiera) la cual es la razón por la que las elites lo pusieron como arriero político: debilitación de la OTAN, autoidolatrias que culminan en errores. Rusia apoyaría a Irán con armamento atómico. Milicias en medio oriente y talvés dentro de USA, apoyarían a Irán. Rusia fulmino a Ucrania para que no fuera distractor.

Me pregunto ¿si las poblaciones continuaran amaestradas para ser arreadas – sumisas hacia los arrieros o si este acontecimiento es suficiente para que piensen por sí mismas y tengan iniciativa propia. O hace falta que estallen guerras asimétricas físicas virtualmente en todo lugar (Argentina, Chile = grupos contrarios en ambos corrales – potreros socio – político – económicos. Migraciones potenciales por ser «alejados» de los conflictos)?

De ser cierto, que medio oriente tiene células dentro de USA (estilo cuarta temporada de la serie «24» estelarizada por Keiffer Sutherland) considero que al igual que las milicias en todo medio oriente: no se quedaran tranquilas y menos tras esta ilusión para finalmente batallar con toda potencia. Mientras los arrieros hacen las paces y se dan un beso y comen galletitas, muchos quedarán resentidos por las ansias de terminar el control por parte de las elites económicas que moldean socio – político – económicamente al mundo según los intereses propios.

Si USA se debilita aun mas, económica y por lo tanto, generalmente, las milicias y mercenarios serian su perdición. Luego deberán vencer a los arrieros y sistemas de arreos, lo cual seria difícil si las milicias estuvieran en un solo lugar: Rusia les lanzaría un ataque atómico (personalmente considero que es lo que hizo retroceder a USA, tras notar que Israel estaba siendo masacrado levemente pero firmemente y tras notar que su propio ataque no freno ni amedrentó a Iran y compañía sino que los alentó a intensificar actitudes y el hecho de que Alemania, Italia exigieron devolución de su oro desde USA Arabia – Emiratos, países de Europa, etc. molestos con la falla de calculo por parte de USA e Israel). Si las milicias permanecen esparcidas en muchas ubicaciones, las armas nucleares o potentes, no serian opción contra ellas.

Veremos si los lanzamientos de misiles como si fueran pirotecnia barata disparada por ebrios en una feria de alcohol, significaran carencia de armamento por parte de los arrieros, qué milicias podrían aprovechar para liberarse de los arreos – dominaciones. Todo radica en la eliminación de la sumisión por parte de las manadas: dejar de financiar intereses de los arrieros mediante tributaciones y obediencias – acatamientos – sometimientos. Las milicias podrían apoyar a las manadas para evolucionar en personas siempre y cuando no queden remanentes de amaestrados para ser arreados e imponerse políticas unos a otros la típica demostración de deficiencia mental, en la que cosas creen que todos deben ser sumisos hacia los arrieros y que grupos deben pretender imponer políticas a todos los que habiten dentro de fronteras creadas por arrieros, ni un centímetro menos, ni un centímetro mas. Asi de imbéciles son.

Esperemos que los pensantes mediten cuántos recursos obtenidos desde su esfuerzo, utilizan los arrieros para efectuar intereses que quienes financian, no comparten. Esperemos que estos sucesos sean suficientes para que muchos dejen de comportarse como estúpidos, chillando porque los arrean según los intereses que no comparten, porque les amaestraron que deben ser sumisos hacia los arrieros y sistema de arreos y que deben imponerse políticos entre todos los que se encuentren dentro de los corrales – potreros socio – político – económicos creados por los arrieros.

Por ultimo: esperemos que esta paz sea ficticia producto de golpes de verdad que luego cierto arriero con ego infinitamente grande obvie para autoensalzarse mediante arrogancias, condescendencias y burlas disimuladas (y mediante las alabanzas – idolatrías incondicionales irracionales – emocionales sin intelecto) por parte de «personas» poco pensantes que idolatran y magnifican para sentir esperanza, al no lograr pensar).

Pero conociendo la cantidad de amaestrados para ser arreados – sumisos hacia arrieros y sistemas de arreos les deseo feliz mas de lo mismo: arreos, sumisiones, dominaciones, idolatrías a menos que las milicias apoyen e inspiren rebeliones – sectorizaciones según sus afinidades intelectuales.

Las batallas de los espíritus de las sombras. Los concientizadores del primer universo, los alzadores del segundo universo y los destructores del tercer universo.

Libre emisión del pensamiento.

