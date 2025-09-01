GUATEMALA. ¿HACIA DONDE VAMOS?

Una Guatemala Diferente es Posible

Desde el retorno a la democracia en 1986, todos los presidentes han tenido en sus manos la responsabilidad de construir un Estado fuerte, capaz de resistir la presión del crimen organizado; sin embargo, la realidad muestra que esta tarea nunca se asumió con la seriedad necesaria, creo que ningún mandatario buscó deliberadamente entregar el país al crimen organizado, o podré estar equivocado, pero la omisión, la indiferencia y en algunos casos la complacencia frente al financiamiento ilícito terminó por abrir las puertas a las estructuras criminales.

En la práctica, lo que ocurrió fue una cesión lenta y casi imperceptible de espacios de poder, mientras se hablaba de democracia y desarrollo, el crimen organizado construía su propia agenda, penetrar instituciones, cooptar funcionarios y garantizar la impunidad; así, congresistas, alcaldes, fiscales, jueces y ministros fueron encontrando en las dádivas del crimen organizado y en las economías ilegales una oportunidad para su beneficio personal o para fortalecer proyectos políticos, incluso recurriendo a las maras como base de apoyo territorial.

La captura del Estado no fue un hecho súbito, sino un proceso de décadas; que inició en los municipios fronterizos con contrabando y narcotráfico, se consolidó en las municipalidades y el Congreso, con bancadas financiadas por dinero oscuro y finalmente, alcanzó a instituciones clave de justicia y control; lo que comenzó como pequeños favores a criminales, se transformó en un sistema político que depende del dinero ilícito para sostener campañas y acceder al poder.

Hoy las amenazas son más complejas; el narcotráfico, por sí solo, ya no es el único actor capaz de financiar candidaturas, las maras, a través de las extorsiones y de los múltiples delitos que cometen, les ha permitido acumular un poder económico suficiente para intervenir en procesos electorales locales, esto significa que estructuras criminales con capacidad directa de ejercer violencia, de asesinar, extorsionar y controlar comunidades enteras, buscan ahora incidir en quien gobierna.

El financiamiento ilegal distorsiona la esencia de la democracia; un candidato apoyado por millones de quetzales provenientes de la droga o de la extorsión, no representa a los ciudadanos, sino a los intereses de los criminales que lo financiaron; el voto libre y consciente pierde valor frente al peso del dinero ilícito, en estas condiciones, los ciudadanos participan en elecciones, pero los verdaderos ganadores ya han pactado su triunfo en reuniones oscuras.

De seguir este rumbo, Guatemala corre el riesgo de consolidar un Narco- Estado funcional; un país donde las instituciones no solo sean incapaces de enfrentar al crimen, sino que terminen como su brazo administrativo; un Estado en donde Alcaldías, Ministerios, Congreso y Justicia responden más a las necesidades de estructuras criminales que a las demandas de la población, es sin lugar a dudas un Estado secuestrado sin legitimidad y sin rumbo.

La gran pregunta es ¿Es posible revertir este proceso? Yo creo que sí, pero no será nada fácil, Guatemala necesita con urgencia reformas profundas en la fiscalización del financiamiento electoral, en la independencia de la justicia y en el control ciudadano sobre sus instituciones, los partidos políticos deben rendir cuentas, los jueces y fiscales deben ser electos por méritos y no por pactos oscuros, y la sociedad debe mantener una presión constante para impedir que las redes criminales sigan avanzando.

El país se encuentra en una encrucijada histórica, puede normalizar la idea de que los criminales mandan o puede luchar para rescatar las instituciones antes de que sea demasiado tarde, la decisión no está únicamente en manos de los políticos, porque muchos de ellos ya forman parte de intereses oscuro-criminales, la verdadera decisión está en la ciudadanía, en su capacidad de no resignarse y de exigir que el Estado vuelva a estar al servicio de los guatemaltecos honestos.

El crimen organizado ya ha demostrado que quiere gobernar, la pregunta es si la sociedad guatemalteca está dispuesta a permitirlo.

AL RESCATE DE GUATEMALA.

GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.

Libre emisión del pensamiento.

