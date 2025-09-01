martes, septiembre 2, 2025
Herman Ponce
La Trampa de la Unificación Absoluta para Arreados y para Arrieros

Herman Ponce

Relatividades Perspectivas

Guatemala y Mexico pretenderán realizar un corredor turístico y comercial. Algunos, ante este suceso, contemplan la posibilidad de la unificación de Norteamérica, Centroamérica y posteriormente más lugares.

Posibles escenarios según mi perspectiva:

1. Intentaran unificar a los corrales – potreros socio – político – económicos (esta etapa seria prueba – piloto), dando inicio a las tan mencionadas pero siempre atrasadas guerras asimetricas: cada quien y cada grupo querrá imponer políticas, modalidades, arrieros y mas, a otros, mientras que los otros tendrán como intención, lo mismo. Las manadas perderán percepción de autoridad sobre ellas, puesto que al existir varios arrieros en una misma situación o en varias situaciones, siempre existirán afinidades y contrariedades hacia cada arriero. «Estoy de acuerdo con este(a) en estos temas pero no en estos otros temas. Y estoy de acuerdo con este(a) otro(a) en ciertas temáticas, mas no en otras». «Quisiera que él o los otros arrieros implementaran lo que proponen, en mi corral – potrero socio – político – económico.». «Quisiera que mis arrieros socio – político – económicos aplicaran lo que pretenden, en otros corrales – potreros socio – político – económicos».

2. Realizaran coordinación / unificación relativa en lugar de unificación absoluta: Los sistemas de arreos y los arrieros en ellos se verán sobrecargados de asuntos a resolver y asignaran a arrieros según las áreas menores, lo cual resultara en rebeliones hacia política masiva.

3. Realizaran coordinación / unificación relativa en lugar de unificación absoluta: Los sistemas de arreos y los arrieros en ellos se verán sobrecargados de asuntos a resolver y serán reemplazados por inteligencias artificiales y tecnología para arrear a las manadas. Las elites – nobleza negra intentaran lograr dominación total. Existe la posibilidad de surgimiento de rebeliones por locaciones con base en comunicación fuera del ámbito tecnológico, a menos que instalen dispositivos de monitoreo audio – visual. En ese escenario, las personas libres recurrirían a la utilización de códigos de comunicación para que sus mensajes no sean comprendidos por quienes monitorean.

Ya, los sistemas de arreos – política masiva, autoritaria e impositiva en niveles de corrales – potreros diseñados según capacidades de monitoreo – arreo en eras anteriores a la era de la comunicación y tecnificación, demuestran obsolescencia: las manadas evolucionan en personas (dejan de ser amaestradas, sumisas – arreadas) y la imposición de inteligencia artificial y tecnología con finalidad de monitoreo – arreo por parte de las elites resulta en globalización aunque existan nodos (inteligencias artificiales de respaldo que al estar dirigidas – vinculadas con la inteligencia artificial principal (como los peones – arrieros en los corrales – potreros están bajo control de las elites) no serian independientes sino versión digital / tecnológica de arrieros). La salvación para las personas pensantes y libres, recaería en su ventaja – arma más efectiva: la mentalidad activa: percibir y pensar – analizar, en lugar de acatar, repetir y someterse. La inteligencia artificial y la tecnología dependen de recursos materiales complejos y de difícil adquisición y fabricación, mientras que la inteligencia biológica requiere recursos materiales básicos. Mentes activas – libres poseen la ventaja ante un enemigo que necesita aun muchos procesos y tiempo para significar no amenaza sino dominador. Considero que si aplicaran inteligencia artificial y tecnología para lograr la dominación mediante política masiva, mientras las personas no caigan en la trampa de pretender imponerse políticas, arrieros y mas (conflictividad que los arrieros utilizan para perpetuar sumisión por efecto de experimentación constante de caos al realizar imposiciones unos a otros y generar malestar entre los doblegados.), las diferencias en relación a perspectivas y voluntades, seria el némesis de la inteligencia artificial. Si las personas co – ordenan, priorizando temáticas urgentes y situando temas no – relevantes para esas temáticas, en segundos planos o como prioridades como temas aparte, no solo se librarían de los sistemas de arreos – política masiva, autoritaria e impositiva, sino que lograrían colapsar a la inteligencia artificial aun incapaz de procesar tanta información. Existen procesadores exageradamente potentes pero funcionan asi en cuestiones matemáticas, no en temáticas de otras índoles. Podrán calcular – predecir intenciones, re – acciones y mas, pero la sociología es un estudio siempre mutante y si se le integran estrategias para confundir, codificar, entre otras, los seres vivientes bondadosos – lógicos – asertivos que no sucumban ante decadencia y maldad o ante afinidad hacia ellas, triunfaran ante un ente carente de alma y ante entes carentes de bondad – lógica – asertividad.

