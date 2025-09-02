CC revoca amparo a José Rubén Zamora y deja firmes resolución que le retira medidas sustitutivas

La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió a favor de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, al admitir la apelación presentada y revocar el amparo provisional que había sido otorgado al periodista José Rubén Zamora. Con esta decisión, queda firme la resolución judicial que le retiró las medidas sustitutivas en el segundo proceso penal en su contra.

La decisión de la CC

El fallo de la máxima corte del país deja sin efecto la orden que obligaba a la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal a emitir una nueva resolución sobre las medidas sustitutivas solicitadas por Zamora. Esto significa que continúa vigente la resolución que le revocó dichos beneficios procesales, al considerar que existió actividad procesal defectuosa en la tramitación de su caso.

En términos prácticos, la resolución de la CC representa un nuevo revés para el periodista, quien buscaba recuperar los beneficios que le permitieran enfrentar el proceso en condiciones menos restrictivas.

Los procesos contra Zamora

José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, enfrenta actualmente tres procesos judiciales distintos, todos derivados de señalamientos formulados por el Ministerio Público. Entre los principales delitos que se le imputan se encuentran:

Lavado de dinero u otros activos

Obstrucción a la justicia

Conspiración y otros cargos relacionados con alteración de pruebas

El caso específico que motivó esta resolución corresponde al segundo proceso penal en su contra, en el cual la FECI lo acusa de haber intervenido directamente para alterar pruebas y obstaculizar investigaciones.

Implicados que ya aceptaron cargos

Uno de los puntos más relevantes que ha reforzado los argumentos del Ministerio Público es que varios de los implicados en el expediente ya aceptaron los cargos y cumplen condenas. Este hecho, según la FECI, da solidez a la hipótesis de que Zamora habría tenido un rol activo en la comisión de delitos.

La fiscalía sostiene que el periodista no solo habría intentado interferir en el desarrollo de las investigaciones, sino que además utilizó mecanismos para favorecer a terceros implicados, lo que agrava su situación legal.

Un caso que divide opiniones

El proceso judicial contra Zamora ha generado una intensa polarización tanto en el ámbito nacional como internacional. Diversos sectores de la sociedad civil, organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos han denunciado una persecución política en su contra, señalando que las acusaciones forman parte de un patrón de criminalización hacia quienes critican al sistema de justicia y al poder político.

Por otro lado, las autoridades del MP y la FECI mantienen que los casos en su contra están sustentados en pruebas y testimonios, por lo que rechazan cualquier señalamiento de persecución.

Con este fallo, la Corte de Constitucionalidad ratifica su postura en contra de otorgarle beneficios procesales a Zamora, lo que deja claro que continuará enfrentando los procesos sin acceso a medidas sustitutivas y bajo condiciones más estrictas

