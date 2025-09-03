Guatemala vs. El Salvador: Un partido que trasciende la cancha
La noche de este jueves, Guatemala y El Salvador se verán las caras en el inicio de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Más allá de lo deportivo, el encuentro refleja la sed de resultados de un país que sufre violencia, crisis política y falta de confianza en sus instituciones.
Una Selección que carga con la esperanza de millones
El técnico Luis Fernando Tena confía en el grupo que hizo historia en la Copa Oro 2025. La afición exige que ese nivel se mantenga y que el fútbol sea un alivio en medio de tantos problemas nacionales.
El reto de vencer a un rival conocido
El Salvador, ahora bajo el mando del “Bolillo” Gómez, no atraviesa su mejor momento, pero Guatemala no puede confiarse. La rivalidad histórica siempre convierte estos partidos en batallas llenas de emoción.
Críticas al gobierno y a la Fedefut
La falta de apoyo estatal al deporte ha sido evidente. Mientras el presidente Bernardo Arévalo se concentra en su agenda política, los futbolistas deben luchar contra la precariedad de los estadios y las divisiones administrativas. El éxito de la Sele sería una victoria contra la indiferencia de las autoridades.
Una victoria que podría unir al país
En tiempos de desencanto social, un triunfo frente a El Salvador no solo sería deportivo, sino también un bálsamo de unidad y orgullo nacional.
Descubre más desde El Siglo
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.