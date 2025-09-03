MP denuncia amenazas a fiscales por investigaciones de narcotráfico: la justicia no se detiene

El Ministerio Público (MP) de Guatemala informó que, tras la declaración pública emitida el pasado 21 de agosto sobre investigaciones vinculadas al narcotráfico y los temas abordados por la Fiscal General de Estados Unidos, se han recibido múltiples amenazas verificadas contra fiscales y funcionarios de la institución .

Estas amenazas representan, según el MP, “un patrón reiterado de hostigamiento, intimidación y coacción” dirigido a interferir en el trabajo independiente de los fiscales y obstaculizar procesos legales importantes. La institución señaló que estos hechos se suman a una serie de ataques sistemáticos y violaciones a los derechos humanos de su personal, situación que ya había sido denunciada en distintas ocasiones .

Compromiso del MP con la justicia

Frente a estas amenazas, el MP advirtió que no tolerará ni permitirá que se utilicen métodos intimidatorios para frenar las investigaciones que le competen. Además, se informó que se ha iniciado comunicación con la Fiscalía General de Estados Unidos para coordinar acciones legales pertinentes y fortalecer la protección de los fiscales involucrados en casos de alto impacto internacional .

La institución reiteró su exigencia al Ministerio de Gobernación para que cumpla con su mandato constitucional, garantizando la seguridad ciudadana y la protección de los fiscales, quienes enfrentan con valentía a las estructuras criminales más peligrosas del país .

Declaración de la Fiscal General

La Fiscal General Consuelo Porras expresó en sus redes sociales:

“Las amenazas no detendrán al Ministerio Público. Nuestro compromiso con la justicia y el Estado de Derecho es inquebrantable. Exigimos al Ejecutivo proteger a los fiscales valientes que día a día enfrentan al crimen. En Guatemala nadie está por encima de la ley.”

— María Consuelo Porras (@Mconsueloporras) September 3, 2025

Con esta declaración, el MP reafirma su compromiso con la justicia y el Estado de Derecho, demostrando que ni la intimidación ni la violencia pueden frenar los procesos judiciales en curso .

Contexto y relevancia

Los ataques e intimidaciones a fiscales no solo afectan la operatividad del MP, sino que representan un riesgo directo para el funcionamiento del sistema de justicia en Guatemala. En los últimos años, los fiscales han liderado investigaciones de alto perfil contra redes de narcotráfico, corrupción y crimen organizado, exponiéndose a amenazas y coacciones de grupos criminales.

La situación evidencia la necesidad de fortalecer la protección de los funcionarios públicos y de garantizar un entorno seguro que permita a los investigadores cumplir con su labor sin poner en riesgo su vida o la de sus familias .

Compromiso institucional

El Ministerio Público reafirma que continuará con su labor de investigación y persecución del crimen, sin ceder ante presiones externas ni amenazas. La transparencia y la independencia de la institución se mantienen como pilares fundamentales para garantizar que Guatemala avance hacia un sistema de justicia sólido y confiable.

