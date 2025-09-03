Política Monetaria: Pánico por el Banco Central

Trump presidente ¿más comunista o un extremista liberal?

Yanquilandia pone al mundo de cabeza, anteriores contrincantes como China-Rusia, China-India, etc., se unen para enfrentar las terroríficas amenazas de Trump en todos los frentes, la diaria publicidad potente de Trump se impone emocionalmente en todo el mundo.

A raíz de su ataque para controlar la Fed, así como la nacionalización del 10% de Intel, y su programa de apoderarse de porcentajes de otras grandes corporaciones privadas gringas para llenar los enormes vacíos del Tesoro, algunos consideran que Trump da pasos bien ensayados hacia el comunismo y hacia el fascismo. Ya nadie sabe en qué dirección vamos.

Los más radicales conservadores, republicanos o no, criticaban a muerte a los gobiernos que nacionalizaban la industria, se entregaban al capitalismo clientelista y sustituían por propaganda abierta el aparente libre flujo de información. Hoy se pasan abiertamente a idolatrar a Trump. Lo peor, consideran que todo va bien, aunque el mundo se hunde en la incertidumbre.

Una opinión importante es la de Steven Rattner en The New York Times: «El Sr. Trump se está abriendo paso a la fuerza en nuestra economía de maneras que son ajenas a los principios republicanos tradicionales, ajenas incluso a lo que han defendido los demócratas más intervencionistas, y radicalmente contrarias a cualquier noción sensata de cómo debe gestionarse la relación entre el gobierno y las empresas». ¿Será que apropiarse de porcentajes de empresas privadas es el inicio y desmantelar la Fed un paso hacia el control total de la economía y la sociedad por parte del gobierno? ¿Será que Trump buscará reelegirse permanentemente hasta que el gobierno controle todo?

A mediados de septiembre sabremos si lo consigue. Sabremos si tomó el control de la Fed o no.

Por el momento, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, muestra su preocupación por esta política. Según ella la toma de la Fed por el gobierno central sería el derrumbe del control de la inflación y la estabilidad del empleo en el mundo. En entrevista en la francesa Radio Classique, mostró la esperanza de que Trump no consiga torcer el brazo a los actuales dirigentes de la Fed o incluso, cambiarlos por dirigentes sumisos a sus criterios. Por el momento el despido de la gobernadora de Fed Lisa Cook está en los tribunales.

La política monetaria y la revisión del marco de la Fed

Analicemos la última entrega del presidente de la Fed, Jerome H. Powell en el simposio económico patrocinado por el Banco de la Reserva Federal de Kansas City.

En primer lugar señala la ambigüedad para juzgar las decisiones trumpistas. Ya que la economía gringa muestra signos positivos y negativos en su desempeño, Powell afirma que a lo largo de este año, la economía estadounidense ha mostrado resiliencia en un contexto de cambios radicales en la política económica. Es decir, no se puede castigar ni premiar a Trump, todavía no se sabe si tiene razón o está equivocado.

De alguna manera Powell deja abierta la incertidumbre, las tasas puede bajar o mantenerse en septiembre pues el mercado laboral se mantiene cerca del máximo empleo, y la inflación, aunque todavía algo elevada, ha bajado mucho desde sus máximos posteriores a la pandemia.

El siguiente gráfico del desempleo, según fuentes oficiales muestra una tendencia a crecer, pero se ha estabilizado en los últimos meses. Levemente le da la razón al presidente de Yanquilandia.

Condiciones económicas actuales y perspectivas

Hará un año, las tasas de política monetaria se ubicaban en 5.25 y 5.50%, durante un largo período. Era una política restrictiva para reducir la inflación y fomentar el equilibrio entre la demanda y la oferta agregadas.

Esa postura de política restrictiva fue apropiada para ayudar a reducir la inflación y fomentar un equilibrio sostenible entre la demanda agregada y la oferta. En ese momento, los riesgos al alza para la inflación habían disminuido.

Este año, la economía se ha enfrentado a nuevos desafíos. Trump con sus aranceles significativamente más altos frente a nuestros socios comerciales están rehaciendo el sistema de comercio global. La política de inmigración más estricta ha llevado a una desaceleración abrupta en el crecimiento de la fuerza laboral, no hay trabajadores, no hay cómo medir el desempleo. A largo plazo, los cambios en las políticas tributarias, de gasto y regulatorias de Trump tienen que ser observadas pues tienen implicaciones importantes para el crecimiento económico y la productividad. Powell frente a Trump plantea que existe una incertidumbre significativa sobre dónde se asentarán finalmente todas estas políticas y cuáles serán sus efectos duraderos en la economía. Aquí no se sabe todavía cuál será el resultado final. Lagarde la define con una palabra de domingo: la economía mundial está en histéresis.

La persecución de trabajadores, ha llevado a que las nóminas agrícolas se cayeran estrepitosamente.

Es que Trump persigue a trabajadores migrantes, legales o ilegales, pero no persigue a los carteles gringos que llevan la droga desde las fronteras del sur hasta Nueva York, y no persigue a los superbancos privados que lavan los miles de millones mensuales, ni a los fabricantes de armas que pertrechan a todos los carteles, gringos o del sur.

Como dicen los manuales de economía, los cambios en las políticas comerciales y de inmigración afectan tanto a la demanda como a la oferta, y ello a todos los indicadores sociales y económicos. Ni modo, con un dirigente supremo que tiene el poder de cambiar el rumbo de las políticas a placer es difícil distinguir los desarrollos cíclicos de los datos de tendencia o estructurales. Lo que sabemos, la distinción es fundamental porque la política monetaria puede funcionar para estabilizar las fluctuaciones cíclicas, pero puede hacer poco para alterar los cambios estructurales. Lo cíclico le toca al banco central, lo estructural a los gobiernos y la sociedad civil.

Señala Powell que en agosto el crecimiento del empleo en nómina se desaceleró a un ritmo promedio de solo 35,000 por mes en los últimos tres meses, por debajo de los 168,000 por mes durante 2024. La tasa de desempleo, aunque aumentó en julio, se encuentra en un nivel históricamente bajo del 4,2 por ciento y se ha mantenido prácticamente estable durante el año pasado. Powell continúa el crecimiento de la fuerza laboral se ha desacelerado considerablemente este año con la fuerte caída de la inmigración.

Son los milagros de la estadística, en general, el mercado laboral parece estar en equilibrio, equilibrio que resulta de una marcada desaceleración tanto en la oferta como en la demanda de trabajadores.

En general, el crecimiento del PIB gringo está entre un 2,5 y 3,0% Sí inquieta a los analistas que en el primer semestre de este año va a un ritmo del 1,2 %, aproximadamente la mitad del ritmo del 2,5 % en 2024. Por supuesto la disminución del crecimiento se refleja en una desaceleración en el gasto del consumidor.

En cuanto a la inflación, para Powell, Trump tiene la culpa. Los aranceles más altos han comenzado a hacer subir los precios en algunas categorías de bienes. Las estimaciones basadas en los últimos datos disponibles indican que los precios totales del PCE aumentaron un 2,6 por ciento durante los 12 meses que terminaron en julio. Excluyendo las categorías volátiles de alimentos y energía, los precios subyacentes del PCE subieron un 2,9 por ciento, por encima de su nivel de hace un año. Dentro de los subyacentes, los precios de los bienes aumentaron un 1,1 por ciento en los últimos 12 meses, un cambio notable con respecto a la modesta disminución observada en el transcurso de 2024.

Los efectos de los aranceles en los precios al consumidor ahora son claramente visibles. Esperamos que esos efectos se acumulen en los próximos meses, con una gran incertidumbre sobre el momento y las cantidades. La pregunta que importa para la política monetaria es si es probable que estos aumentos de precios aumenten materialmente el riesgo de un problema de inflación continuo.

Conclusión

El drama está servido. Trump tiene quince días para tomar el control de la Fed. De su éxito o fracaso depende el futuro de las relaciones internacionales. Si un gobierno en el mundo controla como emitir dinero, como manejar a su antojo las tasas de interés y los tipos de cambio el mundo entrará en el caos más memorable. Por fin sabremos sí el capitalismo tiene fin o es infinito, mientras tanto aprendamos de las palabras de Teseo: “Ve, a poner en movimiento la juventud y prepararla a las diversiones: despierta el espíritu vivaz y oportuno de la alegría; y quede la tristeza relegada a los funerales. Esa pálida compañera no conviene a nuestras fiestas.”

