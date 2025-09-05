Arrodillar

Desde México

Inició actividades la nueva Corte de Justicia de México tras la reforma constitucional que estableció los mecanismos para su conformación. La Corte es depositaria del poder judicial, encargado de dirimir las controversias. Toma del legislativo el mandato, a través de la ley, y del ejecutivo la autoridad, mediante el uso de la fuerza pública para la pena. El 5 de Febrero de 2024 el presidente López Obrador presentó en un paquete de 20 reformas constitucionales los cambios que dieron origen a una nueva Corte de Justicia de la Nación.

Una ceremonia previa a la toma de protesta de los Ministros estuvo repleta de motivos ancestrales de partes de México, con lenguas indigenas que fortalecen la persona del presidente de la Corte Hugo Aguilar Ortiz, quien proviene de un pueblo mixteco en Oaxaca y reiteradamente se ha presentado como “un indígena que llega a la Corte”. La ceremonia incluyó varios rituales, invocaciones y ofrendas a diversas deidades y figuras indigenas, aunque no se trató de una ceremonia que correspondiera a una etnia en particular, revistió un carácter solemne y ritualístico con la intención, según los comentaristas, de transmitir un bastón de mando y purificar a los responsables de las decisiones judiciales en este país.

A mi juicio, ademas de los peligros de una posición no laica, el que los ministros hayan participado en una ceremonia cuyos postulados ideológicos y dogmáticos no pertenecen, porque todos declaran ser de una religión diferente a la que vimos en la ceremonia, es riesgoso. No solo la participación en el rito sino que incluso se hincaran como parte de la ceremonia me habla de la escasa firmeza de sus principios. En medio de un entorno motivado o de moda, ante una actividad diferente, que ellos mismos declaran no profesar, en un ritual ajeno a las tradiciones, porque ni así se transmite para la Corte el encargo, ni los pueblos originarios tenían tantos bastones al mismo tiempo.

Necesitamos principios genuinos y no volátiles, raíces firmes y no cambiantes, porque la turbulencia es real y son tiempos complejos en los que se requiere valor y firmeza. La autoridad judicial dirime controversias y lo debe hacer bajo una óptica lo mas objetiva posible. Esa ceremonia no es una tradición, tampoco es una conquista, a menos que se reconozca que los modelos de poder han cambiado, es revanchista y es un aprovechamiento de la debilidad de unos para justificar la fortaleza de otros. No dudo que exista buena voluntad entre los ministros, que se trate de hombres y mujeres buenas, que exista en ellos el amor patrio, pero la participación presionados por una minoría que se impuso de moda, es peligroso. Platón dijo que la oclocracia es el gobierno de los oprimidos, aquellos que sometidos bajo un yugo dictatorial llegan al poder y lo hacen con alborotos, como la posición determina la percepción se enfrentan a problemas sobre los cuales no hay solución tan simple como pensaban, en una visón del mundo particularmente egoísta. La vinculación con los pueblos originarios no nos resuelve problemas contemporáneos, no da principios que requieren la interpretación contemporánea y ahí aparece el abuso. De rodillas el hombre crece porque quien pelea es aquel ante quien se arrodilla. Entonces, ¿quién es quien entrega la soberanía?, ¿la autoridad de donde proviene?, ¿proviene de la ley ante la que acuden de pie y protestan con su mano?…

Libre emisión del pensamiento.

