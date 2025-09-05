Fractura de sectores geográficos

Relatividades Perspectivas

En mi propuesta de sistemas socio – político – económicos, propuse sectorización según afinidades (quienes deseen aplicar cierta política económica, definen un sector. Quienes pretendan implementar políticas ambientales de cierta índole y políticas de salud en cierta modalidad, formarían otro sector. Quienes coincidan con las políticas económicas del primer sector, pero no con otras políticas en él, formarían otro sector). (Videos anclados en mi perfil de redes sociales, o en https://www.qdyrx.org/yaxcheinvisumumbrarum/executionoffuture/executionoffuture.php)

En muchas ocasiones, condené a la política masiva, autoritaria e impositiva, basada en áreas geográficas, puesto que surge siempre la conflictividad por carencia de afinidades. Cada situación, cada perspectiva y cada entidad, son siempre distintas en muchos grados o temas. Los sistemas de arreos masivos son carentes de lógica – asertividad: entidades y grupos dentro de corrales – potreros socio – político – económicos, pelean por imponerse políticas y mas, mientras los arrieros aprovechan que las manadas están ocupadas peleando entre si, para ellos accionar libremente según sus intereses, financiándose con tributaciones desde las manadas.

Estados Des – Unidos de America:

Rumores de intención por parte de Trump y sus secuaces, para redistribuir distritos electorales según comprendo: asignan senadores y otros «representantes» en el colegio electoral a sectores definidos por poblaciones equivalentes – proporcionales en cuanto a numerosidad). Cada diez años, un nuevo censo es realizado para delimitar sectores según crecimiento y otras mutaciones en la población, con la finalidad de garantizar que los sectores – distritos electorales continúen en proporción relativa. Entes afirman que quienes promueven la redistribución, no solamente violan intervalos temporales, sino que buscan la redistribución distrital según intereses que recaen en temáticas como la inmigración.

Me resulta cómicamente irónico que el sistema semi – sectorizado en cuanto a leyes leyes federales y leyes estatales) sea ubicación para el posible inicio de la sectorización por afinidades:

Escenario 1: masas son movidas y registradas como parte de distritos, para manipular resultados electorales distritales.

Escenario 2. A alguien no le agrada el rumbo que refleja la demografía, en relación a «elecciones» de arrieros ante los cuales ser sumisos.

Posible resultado – conclusión: Si el escenario 1 es real, una batalla entre arrieros y manipuladores sistémicos, iniciara. Si el escenario 2 es real: Batalla entre arrieros, manipuladores sistémicos y poblaciones, iniciara. La sectorización por afinidades seria inevitable si las manadas evolucionan en personas (si dejan de ser amaestradas para ser arreadas – sumisas hacia los arrieros) en el segundo caso (en el primer caso, seguramente las manadas arreadas para manipular, serán arreadas – sumisas ante quienes las arrean para realizar esta misión. Personas pensantes podrían liberarse, si logran evitar ser aplastadas por los mayoritarios o si logran demostrar fraudulencias en el sistema (lo cual seria mucho mas fácil, en esa situación)).

Esta seria la primera ocasión en la que la lógica se impone ante la decadencia, en la era de la mentalidad activa.

Esperemos que los estadounidenses no sucumban a los arreos y sean ejemplo para el resto del mundo.

Libre emisión del pensamiento.

