Lo importante de América Latina

América Latina juega un papel significativo a nivel mundial, especialmente como proveedor de recursos naturales clave para la transición energética y la seguridad alimentaria, y como poseedor de una vasta biodiversidad. Sin embargo, enfrenta el desafío de consolidar su posición internacional en un mundo cada vez más fragmentado y multipolar, buscando una integración regional más fuerte y una inserción más efectiva en el comercio global para garantizar un desarrollo sostenible y justo.

América Latina se encuentra en una encrucijada: está en una posición privilegiada para apoyar los esfuerzos mundiales en materia de transición energética, cambio climático, seguridad alimentaria, preservación de la biodiversidad y reconfiguración de las cadenas de suministro. La vainilla, el maíz, la papa, el cacao son algunos de los frutos de la tierra que nacieron, crecieron y se cultivaron por primera vez en la agricultura sedentaria en esta parte del mundo.

Existe mucha investigación sobre esta región con las recomendaciones pertinentes. Las relaciones entre América Latina y el resto del mundo están condicionadas por la asimetría respecto de los países más poderosos, un entorno de seguridad caracterizado como zona de paz y un contexto económico marcado por la herencia neoliberal y la apertura comercial.

América Latina se caracteriza, a grandes rasgos, por lo siguiente: Se corresponde con más de la mitad de la superficie del continente americano, y alberga alrededor de 650.000.000 de habitantes en alrededor de 30 naciones. Sus idiomas predominantes son el español, el portugués y en menor medida el francés. Cuando pensamos en los aportes de Latinoamérica al mundo, algunas de las primeras ideas que se nos vienen a la cabeza son: fútbol, literatura, música, gastronomía… Pero muy pocos pensamos en la ciencia desarrollada en la región. Las economías de los países latinoamericanos se incorporaron al mercado capitalista mundial como compradores de los productos industriales y como productores de alimentos y materias primas destinados a los centros industrializados.

Según el Banco Mundial la economía de Latinoamérica a precios de mercado (Paridad de poder adquisitivo), es la tercera más grande y potente a nivel mundial con 6,06 billones de dólares. ​ Está basada mayoritariamente en una economía secundaria y/o terciaria. La región ha logrado un avance lento pero consistente para superar los desbalances producidos por la pandemia, incluyendo las crecientes presiones de la inflación, la incertidumbre económica mundial y el aumento de la deuda; incluso la pobreza y el empleo volvieron a los niveles anteriores a la pandemia.

¿Qué problemas tiene América Latina? Problemas como la pobreza, desigualdad, violencia, degradación del medio ambiente y narcotráfico, son algunos de los factores que no nos permiten crecer y distinguirnos como región. Las repercusiones de la crisis en América Latina se expresan mediante dos canales principalmente: la disminución de los flujos comerciales y la caída de los precios de las exportaciones. Existen diversos tipos de conflictos, que pueden clasificarse según su origen, la cantidad de personas involucradas o el tipo de relación que se ve afectada. Algunos de los tipos más comunes son: conflictos intrapersonales (dentro de una persona), interpersonales (entre dos o más personas), intergrupales (dentro de un grupo), intergrupales (entre grupos) y conflictos sociales o políticos. Latinoamérica tiene sus problemas como el reto de países, por lo que es recomendable que exista armonía entre los países que la conforman y debe haber comprensión, respeto, y apoyo mutuo.

