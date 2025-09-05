Minicuentos y poemas

Preludios Opinionistas

MINICUENTOS

SIN RESPONSABILIDAD

En un soliloquio se decía él: no hago responsable a nadie de mi muerte, me maté, quise saborear mi muerte, encontrarme con ella y saludarla, y ser amigo en la post vida.

(Parque central de la ciudad de Masaya Nicaragua, 28 de septiembre del año 2002)

SI ENTIENDEN

Marcos se explicaba: se dice que no hay que hablar con los palos y las piedras, porque no entienden, pero, yo habló con ellos porque me entienden.

(Parque central de la ciudad de Masaya Nicaragua 28 de septiembre del año 2002)

ES LA VERDAD

Estando bien con Dios, que se corra el diablo. Así es Otrebor, respondió la noble realidad.

ME RECORDÉ DICIENDO

Los ojos observaban muy lejos, lo que Anigram, no podía ver desde su ceguera, era que, las preposiciones estaban ajenas a lo común, aunque las metáforas le parecían arbitrarias, era como ver murallas incandescentes.

LA DAGA NO TIENE CULPA

Se mató, se metió en otro camino, fue su reino el regalo de una daga para que matase el pacto.

LOS RITOS FUNERARIOS

El manuscrito original siempre ha existido, andan desnudos, y la diversidad de sus pareceres, para herir la imaginación. Ahora todos quieren compartir la Gloria, sin darse cuenta que todo está ya enterrado.

NO SE TRATA DE SOBREVIVIR, SINO VIVIR

Don Emilio le expresaba a su mente: si no hay evidencia, hay coincidencia. No confíes en nadie. Olvídalo, no hay que ser arquetipo platónico. Seguiré el surco de la vida…!

UN DIBUJO, SERÁ

Ramiro saboreando una taza de café le externa a Joaquín: Lo veían aindiado, era un triste dibujo.

-Ya aprenderá a ver lo que es, respondió Joaquín.

FRAGMENTO RELEÍDO

Llegaba José a despedirse y agradecerle, pero, retrocedió hasta los orígenes y encontró un fragmento ya releído que no era necesario agradecer, pues en la realidad todo está predicho y dicho.

AJEDREZ PARA EXHUMARLO OSCURO

Los arrabales de la dicha o desdicha es como un juego de ajedrez para exhumar lo oscuro, eso sí, se puede entender la curiosidad.

TRAMITES NECESARIO Y RUTINARIOS

No pudo precisar lo que a voces expresaban ellos. Era como un ligero retoque escritas en piedras, en fin se descubrió.

EL MISIONERO

Ese vanidoso edificio empieza la historia, sus paginas están más que registradas, y es como ver una obra de arte de conjeturas y misionero.

EL DESEO SE DURMIÓ

La mosca le dijo al elefante, te voy a escupir, y se quedó dormida.

POEMAS

CAMINO GESTICULANTE

En la distancia el tiempo

pierde su medida

y descubre la sonrisa,

gesto amable,

viento desconocido,

su vida perdurará

en otras manos.

Esta tierra prometida

tiene su pie sobre el camino

y reposa frente

a tus propios ojos.

De tu pueblo polvoriento.

Patria peregrina asediada

por el gesto foráneo.

Escuchó -tú me ayudaste-

y el desierto de la historia,

hace que el pueblo

al pie del camino gesticulante,

llore el sudor de

la frente y la fatiga de los pies,

para suspirar ante la tierra prometida.

JOSEFANA LA NEGRA

Tu sentimiento, el amor

por personajes te llevó

a enloquecer,

y para que se te olvidara

ese amor,

la sociedad te fingió

un casamiento;

y las balas de “salva”

te mataron a tu prometido,

ahí se perdió tu encanto

y la idea se te quitó.

(Poemas: extraídos de mi poemario MOTIVADA REALIDAD, publicado en el año 1999)

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado