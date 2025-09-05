Reflexiones

“La educación es un proceso que no termina nunca”.

Josefina Aldecoa

El jueves 28 de agosto en el Salón Grandes Pintores de Casa Ariana se entregó el libro “Senderos de la Educación”, por parte de la Universidad Regional de Guatemala, a su autor Olmedo España, obra que tiene como propósito intercambiar perspectivas acerca de los desafíos de la educación en el país. Estuvimos como parte de los invitados, el director general de El Siglo GT Amílcar Alvarado, el columnista Luis Crisóstomo y este escribiente.

Las universidades tienen como principales funciones la docencia, la investigación y la extensión y derivada de estas, las publicaciones de obras académicas en las distintas disciplinas del conocimiento, con el propósito de invitar a la comunidad estudiantil, profesional e intelectual del país, a debatir, a reflexionar y a tomar como punto de referencia para futuras obras en el quehacer académico.

La Universidad Regional ha dado un paso muy importante en su proyección académica al publicar el libro “Senderos de la Educación”, ya que este hecho intelectivo concita a pensar en la realidad educativa nacional y abordar temáticas tan importantes en el escenario guatemalteco como -una agenda educativa para los próximos años-, acuerdo nacional por la educación-, -los retos ante un mundo globalizado-, los docentes, columna central de la educación-, cobertura versus calidad-, etc.

Interesante la analogía utilizada por el profesor Olmedo España al nombrar a su libro “Senderos de la Educación”, debido a que un sendero es un itinerario que ha sido diseñado de manera que, por caminos, veredas, pasajes, atajos, buscando los pasos más adecuados, por montañas, valles, volcanes, se pueda andar por lugares considerados de interés natural, cultural, histórico, social, en este caso particular por los senderos de la educación.

Puede interpretarse metafóricamente como el proceso que cumple el educador en el camino hermoso de conducir a un grupo de personas (de cualquier nivel y en cualquier modalidad educativa), en su aprendizaje. Sin embargo, no se trata de un sendero lineal, de salir de un punto A y llegar a un punto B; todo lo contrario, los senderos se caracterizan por los desvíos, las encrucijadas, los atajos, la constante búsqueda de las maravillosas anécdotas que se nos presenten entre la continuidad y el cambio de rumbo, en el sendero áulico. Como lo dijo Antonio Machado: “se hace camino al andar”, para cambiar de dirección metodológica o para avanzar hacia nuevos modelos educativos.

El profesor Olmedo España como buen filosofo hace uso de las reflexiones praxeológicas, que es el estudio formal y deductivo de la acción humana, basada en la premisa de que las personas actúan intencionadamente para alcanzar fines que consideran importantes, tal es el caso de la educación, como piedra angular del desarrollo humano.

La educación per se es una ruta de aprendizajes, es una secuencia de fases o etapas articuladas que permiten a la persona humana, progresar y elevar su nivel de dominio en competencias cognitivas, procedimentales y afectivas, que de forma gradual le permiten dominar una técnica o una disciplina epistemológica. Los senderos de la educación podemos decir, son todas las vivencias pedagógicas que experimentan los sujetos curriculares.

El profesor Olmedo España nos describe una serie de senderos en la educación nacional, donde se constituyen las vivencias educativas, apoyándose en la disciplina didáctica, tecnología de la información y comunicación, teoría pedagógica y por sobre todo en el empirismo del día a día en el hecho educativo, lo cual ha permitido avanzar en la creatividad y la innovación curricular.

El libro “Senderos de la Educación”, permite al lector adentrarse en el mundo de la educación, a partir de su significado, mencionando entre otras definiciones que la tarea fundamental de la educación es la transmisión y producción del conocimiento. En este sentido cita al escritor mexicano Carlos Fuentes, quien advierte que: -sin educación no hay conocimiento, sin conocimiento no hay información y sin información no hay desarrollo y no hay democracia-.

Se describe claramente qué es el derecho a la educación, la relación entre la educación y la interculturalidad, así como la relación entre educación, economía y empleo. Se enfatiza en la importancia de invertir en la educación, debido a que Guatemala es el país de la región que menos invierte, tan solo un 2.9%, y que solo con educación, educación y mas educación alcanzaremos el anhelado desarrollo sostenible.

El profesor Olmedo España concluye su libro llevándonos por un sendero de la historia de la educación latinoamericana, donde nos encontramos con algunos de los connotados educadores, como Domingo Faustino Sarmiento, José Martí, Juan José Arévalo Bermejo, José Rolz Bennet, Carlos González Orellana, etc.

Reitero mi felicitación al Doctor Olmedo España por su contribución académica en el campo de la educación guatemalteca y al Señor Rector de la Universidad Regional de Guatemala Dr. Mynor René Cordón y Cordón por hacer posible esta publicación que, sin duda alguna, será bienvenida en la comunidad académica guatemalteca.

Libre emisión del pensamiento.

