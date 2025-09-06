Árbol cae sobre vehículo en Quetzaltenango; una persona resultó herida por las fuertes lluvias

Las lluvias intensas y los fuertes vientos que afectan a gran parte del territorio nacional volvieron a provocar emergencias en carreteras y comunidades. Este sábado 6 de septiembre, en el kilómetro 215 de la ruta que comunica con Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, un árbol de gran tamaño colapsó sobre un vehículo tipo picop, dejando como saldo una persona herida.

Emergencia atendida por socorristas

El hecho ocurrió en las cercanías de la Finca Florencia, cuando el árbol cayó de manera repentina sobre la carretera, justo en el momento en que transitaba el vehículo. Testigos alertaron a los cuerpos de socorro, y al lugar acudieron de inmediato Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales.

En el interior del picop se encontraba una persona que resultó herida tras el impacto. Los socorristas brindaron asistencia prehospitalaria en el sitio, logrando estabilizar al afectado, quien posteriormente fue trasladado hacia un centro asistencial. El nombre del herido no fue divulgado oficialmente.

Autoridades llaman a extremar precauciones

Tras el incidente, las autoridades locales hicieron un llamado a conductores y vecinos a mantener la precaución al circular por carreteras, ya que la saturación de suelos y la fuerza del viento incrementa el riesgo de caídas de árboles, derrumbes y deslizamientos de tierra.

En el kilómetro 214.5 de la ruta que conduce a Colomba Costa Cuca, un árbol cae sobre un pick up, luego de quitar el árbol se atendió al conductor quien tenían alteración nerviosa. #CVBalServicio pic.twitter.com/rngRRmPuYZ — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 6, 2025

Otros incidentes derivados de las lluvias

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que las precipitaciones también han ocasionado emergencias en distintos puntos del país.

En Santa Catarina Pinula , un árbol colapsó en la ruta que conduce hacia la aldea La Cuchilla del Carmen, bloqueando parcialmente el paso vehicular.

, un árbol colapsó en la ruta que conduce hacia la aldea La Cuchilla del Carmen, bloqueando parcialmente el paso vehicular. En el kilómetro 22 de la ruta a El Salvador , se reportó riesgo de colapso estructural en un condominio, por lo que personal de Conred mantiene monitoreo constante.

, se reportó riesgo de colapso estructural en un condominio, por lo que personal de Conred mantiene monitoreo constante. En Villa Canales, las lluvias provocaron daños en viviendas ubicadas en la aldea Colmenas, donde varias familias han sido afectadas y se coordinan acciones de apoyo interinstitucional.

#Guatemala Personal de la SE-CONRED, atiende reporte de vecinos por riesgo de colapso estructural en condominio del kilómetro 22 + 300 Fraijanes ruta a El Salvador.



Brindando recomendaciones ⚠️ y gestionando acciones interinstitucionales.



Fotografías: Sistema CONRED pic.twitter.com/W0GsKljpaF — CONRED (@ConredGuatemala) September 6, 2025

Pronóstico del clima para el fin de semana

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que se prevé la influencia de una onda del este, lo que intensificará las lluvias durante el fin de semana.

Las regiones más afectadas podrían ser Petén, la Franja Transversal del Norte, el Caribe, la Bocacosta, el occidente y la costa del Pacífico. El llamado a la población es a mantenerse informada, atender las recomendaciones de prevención y reportar cualquier emergencia a las autoridades.

La temporada de lluvias continúa dejando incidentes que ponen en riesgo a los guatemaltecos, como lo ocurrido en Quetzaltenango, donde la caída de un árbol sobre un vehículo evidenció nuevamente la vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales.

