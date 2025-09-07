Con las mafias en el fútbol nunca llegaremos al mundial

Barataria

Lo ocurrido el pasado jueves 4 de septiembre con la derrota de la selección de futbol de Guatemala ante la de El Salvador, no es una escena única. Cada cuatro años desde que tengo memoria, se conforma una selección de jugadores que levanta muchas expectativas, que se esfuman como siempre y truncan el sueño de miles de aficionados de ver a Guatemala en su primera participación en un Mundial de Futbol. Debo indicar que hay miles de guatemaltecos que pasaron toda su vida esperando ver cumplido este sueño y que murieron sin verlo materializado.

La escena es muy similar cada eliminatoria: Dirigentes haciendo transa con las entradas, acaparadores vendiendo entradas en el mercado negro a precios increíbles, políticos que obtienen sus entradas y hasta revenden otras, estadio lleno de tope a tope, partido en el que Guatemala sale como favorita a ganar porque, al parecer tiene mejor equipo, y luego de noventa minutos el final; Guatemala pierde. Juega como nunca y pierde como siempre.

Han corrido ríos de tinta buscando una explicación del porqué Guatemala no pasa de zope a gavilán en el futbol. ¿Porqué el futbol de Guatemala no llega a clasificar? Algunos hablan de que el jugador guatemalteco no tiene lo necesario, lo cual es una excusa muy, pero muy estúpida, dado que es notable que los jugadores guatemaltecos aventajan a muchos de otros países por la técnica que naturalmente tiene. Sin embargo, quizá la razón por la cual estamos como estamos en el futbol tenga que ver más con las mafias que controlan el futbol a nivel dirigencial tanto de la Federación de Futbol, la Liga Nacional y las directivas de equipos. En otras palabras, Guatemala no va al mundial porque tiene un problema estructural que va con las personas que dirigen el deporte no para desarrollarlo sino para hacer negocios.

¿No es posible, que países como Nicaragua y Panamá cuyo deporte nacional tradicionalmente era el beisbol, resulten ahora aventajando a Guatemala? La razón es porque no existen mafias en este deporte en esos países. Hay que ver cómo son las elecciones en la Federación de Futbol, como se desarrollan en un ambiente tenso cuando existe algún candidato que no pertenece a la mafia y quiere asumir la federación. Aunque el cargo es “ad honorem” existe una gran carrera por asumirla porque representa un negocio redondo. Lo mismo sucede en los equipos de futbol, con los negocios de contratación de jugadores extranjeros cuyos salarios exorbitantes realmente no llega a sus bolsillos porque deben dar parte de los mismos a entrenadores y dirigentes. Así es común ver en el futbol guatemalteco jugadores sudamericanos y mexicanos ni siquiera serían para considerarlos en un equipo amateur, pero que llegan con grandes contratos en Guatemala, por equipos cuyos entrenadores o están presionados a contratarlos o los dirigentes hacen negocios con lo mismo de tal manera que al verlos jugar notamos un nivel bajísimo en comparación con los jugadores guatemaltecos. Atrás quedaros aquellos años en que los equipos guatemaltecos contrataban jugadores extranjeros de clase que venían a imponer marca en el deporte.

Las eliminatorias para el mundial vienen a ser un negocio redondo en donde dirigentes, políticos y particulares con “cuello” hacen su noche vendiendo y revendiendo entradas a precios exorbitantes. Todo lo que es estructural en el futbol, huele a suciedad, a negocios turbios y a millones de dinero que van y vienen de bolsillo en bolsillo y, lo que menos desarrollan es este deporte. Así, los dirigentes se pelean por ocupar cargos en los que los negocios son lo mejor, incluso hasta han llegado al colmo de tomar decisiones estúpidas como la que tomaron directivos de la Federación de Futbol al desconocer la comisión normalizadora de la FIFA y asumir ellos el cargo, que conllevó una suspensión de años del futbol, sin que les causara el mayor rubor. Muchos de esos dirigentes mañosos, aún son dirigentes del futbol.

Lo peor de todo es que juegan con la ilusión de todo un pueblo, si se logran resultados no es porque la dirigencia es buena, sino por la vergüenza que ponen los futbolistas quienes a la larga son los señalados, pero en realidad no existe futbol de bases, no hay promoción del deporte a nivel de la niñez de edad escolar, han proliferado las escuelas de futbol pagadas, porque la federación es incapaz de crear espacios para promover este deporte masivamente y con lo cual se pierden muchos valores, que si llegan a estar en un equipo de primera división son extorsionados por los técnicos y directivos para poder recibir su primer contrato, ya que no importa que tan bien juegue, puede ser Messi o Cristiano Ronaldo, lo que les interesa a las mafias del futbol es cuando les puede representar en metálico para sus bolsillos.

Así las cosas, no vamos a esperar mejores resultados, hasta que las mafias que dominen el futbol y lo controlan arteramente se hagan a un lado por dignidad y que dejen que el futbol se desarrolle y salga de la mediocridad en la que esta, en donde hasta Belice representa una selección nacional de cuidado para la pobre selección guatemalteca.

Libre emisión del pensamiento.

