El Cerco Norteamericano asfixia a un régimen sin salida

Desde que los navíos estadunidenses se desplegaron en el mar Caribe frente a las costas venezolanas, la percepción de asfixia sobre el régimen de Nicolas Maduro se ha vuelto cada vez mas palpable, la maniobra naval, mas que un gesto militar inmediato, constituye una operación psicológica de gran alcance, un recordatorio de que el tiempo para la cúpula chavista se está agotando.

El régimen ha respondido con movimientos en todos los frentes, diplomático, económico y militar, no para detener a Estados Unidos, sino para ganar espacios de negociación, la dirigencia sabe que escapar es imposible; el cerco es real y cada día mas estrecho, los aviones que despegan, los barcos que vigilan y las comunicaciones interceptadas, son un mensaje directo: el margen de maniobra es mínimo.

El aislamiento internacional

En el escenario global, Venezuela se encuentra prácticamente sola, sus aliados históricos Rusia, China e Irán, ya no pasan de ofrecer gestos simbólicos y declaraciones sin mayor compromiso, pues ninguno está dispuesto a arriesgarse en una confrontación directa con los EEUU; en contraste varios países de la región, como Argentina, Paraguay y Ecuador han cerrado filas con los Estados Unidos consolidando un aislamiento diplomático que crece día a día. A este panorama se suma la tragedia social: millones de venezolanos han abandonado su país en una de las migraciones más grandes de la historia reciente de América Latina

Negociación o fractura interna

Maduro y su círculo saben que los EEUU, no pueden retirarse sin logros claros, mucho menos con Donald Trump al mando, quien ha planteado la “mano dura” contra el narcotráfico y los regímenes autoritarios en parte de su narrativa política, por eso dentro del chavismo, ya se barajan escenarios de negociación que les permitan evitar el desenlace más temido: una operación militar quirúrgica para capturarlos o eliminarlos.

La historia reciente muestra que acuerdos de este tipo no son imposibles. El caso del capo mexicano Ismael “El Mayo” Zambada, quien logró cadena perpetua en lugar de la pena de muerte, es un ejemplo que resuena en los pasillos del poder en Caracas. La lógica de supervivencia podría empujar a figuras de la cúpula chavista a explorar salidas similares, aunque al precio de traiciones internas.

En paralelo la presión sobre las Fuerzas Armadas venezolanas aumenta, los EEUU, y sus agencias de inteligencia trabajan en identificar quien o quienes serán los oficiales dispuestos a dar el paso para deponer a Maduro, la experiencia de otros países demuestra que, cuando el cerco se cierra, las lealtades cambian, la pregunta ya no es si habrá fractura, sino cuando y quien encabezará el movimiento.

La opción militar

El escenario mas extremo sigue siendo una intervención quirúrgica de elite, una operación rápida, dirigida a neutralizar a la cúpula del régimen, sin generar grandes daños colaterales ni un rechazo internacional significativo, el precedente de esta operación contra Osama Bin Laden demuestra que, en ciertos contextos este tipo de acciones no solo son posibles, sino incluso aceptadas por la opinión pública global.

Si bien nadie desea una confrontación abierta en territorio venezolano, cada día que pasa sin un acuerdo o una salida negociada, acerca esa posibilidad. La comunidad internacional empieza a ver que el costo humano de la crisis, expresado en hambre, migración y violaciones constantes de derechos humanos, supera con creces el de una acción puntual contra los lideres responsables.

La cuenta regresiva

El régimen venezolano esta atrapado, no tiene margen diplomático, no puede huir y no logra resolver la desesperación de su propia población. La opción más realista sigue siendo una negociación que permita a su dirigencia salvarse parcialmente; pero el reloj avanza, la presión en el Caribe, el aislamiento internacional y el descontento interno convierten a Venezuela en un tablero donde cada movimiento cuenta.

Lo que está en juego no es solo la supervivencia de un grupo en el poder, sino la posibilidad de devolverle a millones de venezolanos un horizonte de dignidad y futuro. El cerco se cierra y es solo cuestión de tiempo.

