El sueño de los chavistas que afirman detestar al chavismo

Relatividades Perspectivas

En los tiempos de aparición de Guaido en Venezuela, le exprese a la resistencia venezolana que para que un agente externo los libere, ellos deberían colaborar, en lugar de permanecer esperanzados con la idea de que ese alguien piense todas las estrategias y realice todas las acciones. Les referí mi apreciación de la perspectiva de un «salvador»: Nadie querría liberar a las manadas que se enfocan en suplicar que alguien haga todo por ellas, pues representarían una carga que echarse encima, para el libertador. Lo situarían como «el nuevo Chavez» a quieren suplicarle dádivas y hasta complacencias.

Coordinen para implementar emprendimientos que al menos les proporcionen supervivencia. Que alguien venga a darnos trabajos (tras recordarles que nadie iría a darles recursos, bienes y demás).

Piensen en cómo lograr lo que pretenden. Que venga alguien a decirnos cómo. Pensar es gratis. Al menos avancen con eso y luego, poco a poco logran etapas de lo planificado en lugar de continuar cayendo en sumisión – dominación cada vez mas drástica, le dije a una señora y a muchos otros. Al final, termine diciéndoles que eran las «personas» mas amaestradas para ser arreadas – sumisas hacia los arrieros, del planeta. La resistencia no hacia más que suplicar también: cartas, una tras otra a la ONU (sabiendo y comprobando que la ONU no los iba a salvar), suplicas hacia Trump y luego a Biden («Si seguro él ultra comunista Biden los salvara del chavismo, les dije).

USA y su payasada seria (leer artículos anteriores para comprender contexto, porque me da flojera repetir todo. Y sabiendo que no faltara el cómico contrario que me acusara de publicitar mis redacciones (se que casi nadie las lee o no les representan relevancia. Redacto por cuestiones de mi filosofía personal): asi como «personas» en Venezuela y partes del mundo creyeron que un segundo arreo por parte de Trump, o el arreo por parte de Biden al perder la ilusión de un arreo consecuente por parte de Trump seria su salvación (porque sus mentes no logran mas que alabar a un arriero o a otro personaje, con la esperanza de que las idolatrías en alguna manera logren que ese individuo o ente, logre algo), vuelven a creer que alguien mas los salvara. Se aferran a creencia de que alguien los liberara por bondad cuando demuestran no merecerla. Sueñan siempre con que alguien los liberara de los arrieros nefastos actuales, para arrearlos en maneras complacientes.

Los medios aprovechan para proyectar la misma noticia con detalles distintos: «USA se prepara para «liberar» a Venezuela, cayendo en categoría de lucradores del amarillismo y beneficiando a la dominación de las manadas con la proyección de esperanza ilusoria que culmina destruyendo el espíritu y la posibilidad de lucha.

Y por si hiciera falta mencionar: USA y cualquier otro «liberador», no busca imponerse la carga que representan quienes afirman detestar al «demonio Chavez» pero que continuan siendo chavistas (quieren siempre, que todo por ellos, lo realice alguien mas, sin ellos tener que accionar o siquiera pensar sino solamente disfrutar complacencias). En escritos anteriores mencione la trampa de la polarización para poco pensantes: les presentan «opciones» y debido a su carencia de intelecto, se limitan a «elegir» a una, no porque sea buena sino para mostrar «adversidad hacia la otra». Lo menciono, porque seguramente mas de algún llamemosle: «influenciable personaje» ya inicio con acusaciones hacia mi de ser «defensor del régimen» porque no apoyo que USA u otros, tomen recursos y control de Venezuela (su gente, al serles sumisa pero no serles útil, les vale).

Para finalizar: debido a que olvide el motivo de esta redacción (tema ya tratado, hace tiempo. Seguramente esta nueva versión se debe a algún pleito o discusión con alguien en redes sociales (son aun, tantos, que los olvido entre otros temas que surgen), repito que a nadie (arrieros externos o internos) le interesa ser bondadoso con lo que les resultaría una carga. Lo que acontece es un intento para eliminar a peones y centro de control del orden mundial sepultado y si a arrieros peones les fuera posible: obtener recursos, poder – dominio ante otros arrieros como China, Rusia, Iran, etc.

Libre emisión del pensamiento.

