El Último Bastión Capítulo 11

Los ojos del cielo

Desde la cabina de su helicóptero, un piloto sobrevuela el infierno de la guerra. Sin embargo, lo que ve, va más allá del humo y la sangre: el campo de batalla le canta una sinfonía fúnebre, el dolor de los caídos flota como un halo azul, y las almas perdidas son escoltadas por un ejército de mariposas. En este viaje de rescate, el piloto no solo transporta heridos; carga el peso de una realidad que se desvanece, descubriendo que, en medio de la barbarie, lo sagrado y lo profano pueden existir en el mismo instante. Es un vuelo que lo envejecerá mil años, un descenso a la locura para encontrar una verdad que la tierra no puede contener.

Los ojos del cielo

El aliento de la montaña, denso y preñado de humedad, se anudó para siempre en la garganta de un joven piloto. No era el perfume de las orquídeas que su madre le describía en sus cartas, sino el pesado exhalo de la tierra devorada por el fuego, el metal retorcido y la carne que se rendía al olvido.

El «Huey», vibraba bajo sus manos firmes en los controles de vuelo como un potro salvaje domesticado a la fuerza. El rotor giraba a sus 6,600 revoluciones por minuto con un ritmo hipnótico, un tamborileo constante contra el dosel esmeralda que parecía esconder secretos milenarios. El helicóptero se filtraba a través de las copas de los árboles, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Abajo, en la zona de aterrizaje, el aire parecía estancado, cargado de un silencio fantasmal que era más aterrador que el fragor de la batalla que lo había precedido.

Al descender, el silencio se rompió por un gemido lejano, un hilo de dolor tan fino y prolongado que parecía teñido de un azul irreal, flotando sobre la espesura como un gas invisible que solo los vivos y los moribundos podían respirar. Se enredaba en el zumbido de las palas, se aferraba a la piel y a la memoria. El Huey se posó con una suavidad precisa en el claro improvisado, levantando una nube de polvo rojizo que se mezclaba con el sudor frío. Al acercarse, el piloto vio el primer cuerpo. Entre los cuerpos reconoció al sargento Hugo, aquel que había compartido días de patrullaje y al que había escuchado entonar canciones desafinadas para levantar el ánimo de la tropa. Ahora yacía inmóvil, su rostro ennegrecido por el hollín y el dolor detenido en sus facciones. A la par, un joven, apenas un niño, yacía boca arriba, las pupilas dilatadas y vidriosas mirando un cielo que ya no vería. Un charco oscuro, casi negro en la penumbra, se había extendido bajo él como una flor macabra. Una bandada de mariposas amarillas, del color del zumo de mango, revoloteaba despreocupadamente sobre su pecho ensangrentado, aterrizando y despegando como si la muerte fuera un jardín más y la sangre fresca su néctar más dulce. El piloto sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda, una premonición de la carga que le esperaba.

Los sobrevivientes emergieron de los arboles como espectros cubiertos de barro y hollín. Algunos caminaban con una lentitud de sombras, sus cuerpos magullados y sus uniformes hechos jirones, dejando un rastro de pequeños cristales de dolor sobre la tierra. Otros arrastraban a sus camaradas, arrastrando los cuerpos inertes por las extremidades, dejando un rastro carmesí sobre la tierra seca. En sus rostros demacrados y sucios, vio la marca indeleble del dolor, una escarcha inquebrantable que las palabras no podía derretir. Sus miradas, profundas y sin brillo, llevaban el reflejo de los días y noches previas, la danza macabra de la batalla, el fuego cruzado implacable, la oscuridad poblada de sombras enemigas y los gritos ahogados de los que caían. El sonido de los disparos aún parecía resonar en sus oídos, un eco fantasmal que se superponía al zumbido del rotor.

Cargaron a los heridos con una urgencia silenciosa. El piloto sintió una opresión en el pecho que ninguna altitud podía aliviar.

Surcó los cielos deseando que la distancia se acortara y anheló poder volar más rápido al lugar en donde pudieran atender a estos héroes que sufrían.

En uno de los claros, un soldado de pie, con el rostro cubierto por una capa de hollín y la mirada perdida, estaba sentado junto a un cuerpo cubierto, la cabeza entre las manos, meciéndose suavemente. El piloto, desde la cabina, observó cómo de la figura del soldado parecía emanar un halo tenue, casi imperceptible, una luz azulada que lo envolvía como un velo de tristeza, como si el dolor mismo lo estuviera iluminando desde dentro. El piloto parpadeó, preguntándose si el sol, el cansancio o el surrealismo de la guerra le jugaban una mala pasada. El soldado no se movió mientras cargaban el cuerpo de su camarada, y el halo se desvaneció con la distancia, llevándose consigo la promesa de un consuelo que aún no había llegado.

Del suelo, el piloto sintió que brotaba una melodía tenue y triste, como un lamento silencioso de la tierra misma, una canción que solo el viento, los muertos y, quizá, los que habían sido tocados por la muerte podían oír. Era una nana melancólica, una despedida que los pájaros de la jungla parecían repetir en sus trinos ahogados. El piloto sintió un nudo en la garganta, una comprensión súbita de que aquel lugar estaba vivo con el espíritu de la pérdida, que cada árbol y cada hoja guardaban el eco de un último aliento.

Cada viaje era una inmersión más profunda en el horror. Vio a un joven aferrado a una fotografía arrugada de una mujer que sonreía, una mujer que nunca volvería a ver. Vio manos paralizadas en un último esfuerzo por asirse a la vida, dedos que parecían querer aferrarse al aire. Observó miradas vitrificadas por la hemorragia, fijas en la nada, llevándose consigo el secreto de sus últimos momentos, la última imagen de sus seres queridos o el terror final.

En uno de sus vuelos, mientras evacuaba a un grupo de heridos graves, el piloto sintió una presencia inasible en la cabina. No era uno de los soldados, ni el médico. Era una sensación, un peso invisible que se posó a su lado, tan real como el asiento acolchado bajo él. Al mirar hacia el compartimento de carga, le pareció ver, por un instante fugaz, las formas etéreas de los fallecidos, flotando apenas sobre los cuerpos maltrechos de los sobrevivientes, como si fueran burbujas de aire ascendiendo, o como si estuvieran escoltando a sus camaradas hacia la luz, susurrándoles palabras de consuelo que solo los moribundos podían escuchar. La visión se disipó tan rápido como llegó, dejándolo con una inquietud profunda y la certeza de que el velo entre los vivos y los muertos era más delgado de lo que la ciencia le había enseñado.

La fe de este piloto, aunque sacudida por la brutalidad, no se quebró. En cada oración silenciosa sobre el rugido del motor, encontraba un hilo de esperanza, un recordatorio de que incluso en el valle de sombra de muerte, la gracia divina podía manifestarse. Los actos de valentía que presenciaba en tierra, la tenacidad de los heridos aferrándose a la vida, la abnegación de los médicos de combate que desafiaban las balas para llegar a un caído, eran destellos de la bondad inherente al espíritu humano, un reflejo tenue de la imagen de Dios en el corazón del caos. Se aferraba a la idea de que, de alguna manera incomprensible, esta tarea era también parte de un propósito mayor, un servicio divino en la más profana de las circunstancias.

Los días en el Puesto Cenit se desdibujaron en una secuencia onírica de despegues y aterrizajes, de rostros marcados por el sufrimiento y masas inertes cargadas con un cuidado que parecía un rito sublime. El piloto se dio cuenta de que el Huey no solo transportaba carne y hueso, sino también fragmentos de historias truncadas, pedazos de vidas interrumpidas y promesas que nunca se cumplirían. Cada vuelo era un duelo silencioso, una despedida aérea a los que dejaban este mundo, una letanía de «últimas veces».

Al sobrevolar el área, con las sombras alargándose como espectros hambrientos y el sol pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, vio algo inusual. En el centro de uno de los claros más grandes, donde la batalla había sido más cruenta, una luminiscencia dorada, más intensa y prolongada, parecía emanar del suelo, convirtiéndose en el corazón mismo de aquel escenario, como si la montaña no solo guardara los cuerpos, sino también liberara su memoria en forma de luz. No era fuego, ni el reflejo engañoso del sol. Era una luz cálida y reconfortante que contrastaba con la oscuridad circundante, como si la tierra misma estuviera sangrando luz en lugar de sangre. Por un momento, sintió una paz extraña y efímera, una certeza de que aquellos que habían caído allí no estaban completamente olvidados, que la tierra los acunaba con un calor maternal. La luz persistió por unos instantes, luego se desvaneció lentamente, como una vela que se consume en la distancia, dejando un rastro de ceniza dorada en el aire.

De vuelta en la base, el piloto ya no era el mismo joven que había llegado hace apenas unos días, pues había envejecido en pocas horas. Guardó silencio. Sabía que en la montaña aún quedaban hombres luchando por resistir. Y entendió que, aunque sus alas fueran de metal, lo que realmente elevaba su vuelo era la carga invisible de la memoria y del sacrificio.

Sus manos seguían siendo las mismas, firmes en los controles, pero sus ojos habían envejecido mil años en cuestión de horas. Las escenas presenciadas se habían grabado en su alma como cicatrices invisibles. El olor a muerte, esa mezcla de sangre y metal se había adherido a su ropa, a su piel, y parecía haber encontrado un hogar eterno en las cavidades de su nariz y, sobre todo, en su memoria, como un recordatorio imborrable. Pero también había visto la resiliencia del espíritu humano, la fuerza de la fe en la adversidad y la misteriosa presencia de algo más allá de la comprensión terrenal.

Nota del autor

El propósito de «Los ojos del cielo» era explorar la profunda disonancia entre la experiencia física de la guerra y su impacto en el alma humana. Quise trascender el relato de combate para adentrarme en el realismo mágico del trauma. Este capítulo es una meditación sobre cómo la mente, al enfrentarse a un horror indescriptible, puede crear una realidad alternativa, una en la que la muerte no es solo una fatalidad, sino un evento de belleza terrible y sagrada. Es un intento de capturar el instante en que la fe y la desesperación se funden, y el piloto, al presenciarlo, queda cambiado para siempre.

