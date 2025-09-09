Dos siglos perdidos y una corta independencia

Fin del imperio español

En una publicación reciente el Banco Mundial hace un recuento del siglo perdido por América del sur del río Bravo. Yo afirmo que son dos siglos perdidos, por la mayoría de estos países, en su gran mayoría formados por Estados fallidos. La razón es sencilla, al inicio del siglo XIX, Francia encabezaba una heroica lucha por exterminar los restos de la era feudal y fortalecer los inicios de una revolución capitalista que instaurara en el viejo continente un conjunto de repúblicas, como la forma más avanzada de organización social.

Una república era un ideal en el que la sociedad consideraría a todos los seres humanos como iguales. Iguales en derechos, en obligaciones, en el respeto a la dignidad como seres libres. Por supuesto, ese era el ideal. Seres iguales ante el Estado, la república democrática regida por leyes, el Estado de derecho. Las leyes nos rigen a todos para que convivamos en paz. Aquel Estado, por supuesto sigue siendo un Estado equitativo e igualitario en lo ideológico, pero mantiene las desigualdades en riqueza, oportunidades y castigos ante la ley.

Por supuesto el Estado liberal que defendía y trataba de imponer Francia, el Estado liberal capitalista. Humanos libres para la toma de decisiones basado en la ley suprema de la propiedad privada. Ese Estado era superior al sistema feudal en donde los nobles tenían derechos y la masa de la población era sometida a los antojos de la nobleza.

En fin, regresemos a los inicios del siglo XIX, Napoleón encabezando la lucha por el progreso, intentó llevar las ideas democráticas a la atrasada España, siempre manejada por los borbones y la iglesia católica siempre encabezada por la inquisición, las fuerzas revolucionarias de la democracia francesa vencieron fácilmente a los líderes del imperio español.

Según la historia, la idea original entre la corona española y el emperador francés era ocupar Portugal y repartirlo entre España y Francia. Ya en 1807 soldados franceses ingresaron sin encontrar resistencia en España y Portugal. El rey español Carlos IV y su heredero Fernando fueron capturados y con la mayor valentía del mundo renunciaron al trono español. Desde ese momento murió el imperio español y todas sus colonias quedaron en el aire sin ser parte de ningún reino y menos proclamarse repúblicas. La capitanía del reino de Guatemala, que abarcaba Chiapas, Tabasco y Yucatán hasta Bocas del toro quedaron en el aire. Los terratenientes que dominaban la esclavitud en esa basta zona no tenían ni idea de que pasaba en Europa, ni en el reino muerto de España,

Era el momento de construir Estados en forma de repúblicas democráticas o crear Estados fallidos, disfrazados de luchas independentistas para mantener a las poblaciones indígenas sin derechos trabajando en condiciones de miseria, fue la creación de las patrias del criollo, manejadas por “libertadores” que en realidad eran terratenientes ávidos de poder, como el célebre Simón Bolívar y otros más.

Los llamados próceres de la independencia fallaron en Guatemala. En lugar de declarar la construcción de un Estado democrático vieron cómo se le evaporaba de las manos el inmenso territorio y se convertía en media docena de Estados casi sin rumbo, con una impresionante excepción. Se reunieron el 15 de septiembre de 1821, con 13 años de atraso y en lugar de llamar a redactar la constitución llamaron a negociar que terratenientes se quedaban con una parte del territorio.

Como la historia está llena de conspiraciones y traiciones, Napoleón traiciona a Francia y en lugar de fortalecer la república en Francia se corona emperador, luego nombra a su hermano como José I, rey de España. Es la traición a España, si hubiera llamado a los españoles a construir su propia república hoy la historia fuera diferente. Carlos IV abdica y entrega la corona a su hijo llamado Fernando VII, que como una comedia de Moliere le devuelve la corona a su padre y este la cede a José I, hundiendo en el lodo a Francia, España y América.

El cuento de hadas de la independencia del 15 de septiembre tenemos que celebrarla en escuelas, colegios y entidades de todo tipo. Es parte de los feriados necesarios. Pero no olvidemos que esa “independencia” duró tres meses. Del 15 de septiembre 1821 hasta enero 1822 en que nos unimos al imperio de Iturbide, que no se sabe si era dirigido desde México o desde Francia. Nos volvimos mexicanos por dos años, o afrancesados, no se sabe.

El momento actual

La fiesta sigue, y convertidos en cinco países, o en seis si agregamos con el TLC del 2008 a Dominicana, o en 7 si ponemos a Panamá, o en 8 si recobráramos la lucidez y agregamos a Belice, que es más centroamericano que Panamá y Dominicana entonces tenemos una serie de oportunidades para consolidar las repúblicas con una verdadera democracia y poner las bases para el desarrollo.

¿Cómo estamos económica y socialmente? Veamos los datos de los organismos internacionales. Esta semana nos vamos a concentrar en valorar los avances o rezagos sociales de tres países nada más. Con datos de https://data.worldbank.org/country/

Indicadores sociales

Costa Rica

Es la única nación de la región que puede mostrar un resultado positivo de su vida independiente. Desde 1848 se formó la república costarricense que no ha parado de mostrar un progreso importante. En las tablas siguientes podemos observar que tiene un tasa de pobreza, con personas que viven con $3 al día de apenas un 1.3% de su población. Una espectacular nivel de vida con 81 años de esperanza de vida al nacer. Con una población de apenas 5 millones 200 mil personas que muestran una unidad nacional bastante fuerte. Que en la actualidad está siendo atacada por los carteles narco y la corrupción. Por su amplio nivel educativo tiene un crecimiento lento de su población, y es el país con el mejor índice de desarrollo humano, entre los seis mejores de América, 0,6

Guatemala

El país con la población más grande de la región, hace siglos uno de los más avanzados y que con la caída del imperio español se desmembró y tomó el rumbo de uso de mano de obra barata y con poco nivel de educación, lo que no le permitió avanzar como se esperaba. El 9,7% de su población vive con menos de $3 al día, con elevados niveles de pobreza y desnutrición. Ha mejorado en los últimos tiempos en su expectativa de vida que ahora es de 73 años. Alcanza casi los 18 millones y medio de población con un crecimiento relativamente alto de 1,5% para los tiempos modernos. Su índice de desarrollo humano es bajo de 0,5

Nicaragua

Un país que parecía avanzar al derrocar una dictadura ancestral. Prefirió cambiar una dictadura por otra. Su pobreza es alta de un 6,6% de la población que vive con menos de $3 dólares al día. Su esperanza de vida ha mejorado y supera a Guatemala, con 75 años de expectativa. Su población es de casi 7 millones de personas. Su IDH es bajo, de 0,5

Conclusión

Al imponerse el capitalismo como el sistema de mejor resultado económico, a nivel mundial. Aparece que el capitalismo no es igual en todos los países y regiones, y que su resultado puede ser positivo o negativo para los cuatro grandes temas que preocupan a la humanidad. Lo ambiental, lo económico, lo político y lo social.

El capitalismo está compuesto por el mecanismo de mercado que con sus dos características esenciales impulso a la humanidad hasta el control total del planeta y sus alrededores; esas características son la división del trabajo, que promueve el intercambio y la competencia que genera el progreso constante de la tecnología.

El capitalismo también está compuesto por el Estado, el gobierno su brazo evidente de control y administración de la sociedad. El Estado puede ser dictatorial o democrático, con múltiples derivaciones.

La tarea de los líderes en la región de Mesoamérica debiera de ser construir repúblicas democráticas, competitivas, eficientes y honradas.

