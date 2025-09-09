Sismo sacude Guatemala: magnitud 3.5 en Santa Rosa y repaso a la actividad sísmica reciente

Este martes 9 de septiembre, a las 15:53 hora local, Guatemala registró un sismo de magnitud 3.5, con epicentro en el departamento de Santa Rosa y una profundidad de aproximadamente 5 kilómetros, según informó el Insivumeh a través de un boletín publicado en su cuenta de X.

Detalles del sismo en Santa Rosa

El sismo fue ligeramente perceptible en áreas cercanas al epicentro, sobre todo en Santa Cruz Naranjo, una de las localidades más próximas. A pesar de su baja magnitud, movimientos telúricos de esta naturaleza deben ser monitoreados debido a la actividad sísmica constante que enfrenta el país por su ubicación geológica.

Panorama de actividad sísmica reciente

Guatemala es una zona sísmica activa. De hecho, solo esta semana se registró otro evento menor de magnitud 3.1 en el Pacífico al sur de Puerto San José. Además, a lo largo del día, se han contabilizado varios sismos débiles, muchos de magnitudes entre 2.5 y 3.6, en distintas localidades alrededor del país, incluyendo regiones como Sacatepéquez, Quetzaltenango y la zona costera.

Contexto: imágenes mayores de sismos en 2025

Este pequeño evento se suma a una intensa actividad telúrica previa. El más significativo fue un sismo de magnitud 5.7 ocurrido el 8 de julio, que tuvo su epicentro en San Vicente Pacaya, departamento de Escuintla, y causó al menos 10 fallecidos y más de 300 heridos, además de daños severos en vivienda, vías y centros de salud. A raíz de esto, la Conred declaró alerta naranja y se desplegaron acciones de emergencia y asistencia en múltiples localidades.

Asimismo, el 9 de agosto, un fuerte sismo de magnitud 5.9 sacudió la costa suroeste del país, sin reportes inmediatos de daños mayores, aunque fue sentido en varias regiones incluyendo la capital y partes del sur de México

Por qué ocurren estos sismos

Guatemala se encuentra sobre la falla entre las placas tectónicas Norteamericana y del Caribe, lo que genera constante actividad sísmica. En los últimos 10 años, el país ha registrado un promedio de 641 sismos de magnitudes 4 o mayores anualmente dentro de un radio de 300 km. Esto refuerza la necesidad de sistemas de monitoreo y protocolos ciudadanos frente a este tipo de movimientos.

Recomendaciones de seguridad

Aunque el sismo de la tarde fue leve, sirve de recordatorio de la vulnerabilidad ante eventos naturales. Las autoridades recomiendan:

Mantener la calma y dirigirse a lugares seguros como marcos de puertas o bajo muebles firmes.

Contar con una mochila de emergencia con suministros básicos.

Consultar fuentes oficiales como el Insivumeh o Conred para mantenerse informado.

o para mantenerse informado. Revisar y reforzar estructuras en viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo.

