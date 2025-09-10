La oportunidad para lograr la libertad real, retorna

Relatividades Perspectivas

La nueva «operación Cóndor» por parte de USA, se expande a Honduras y probablemente a mas corrales – potreros sociopolítico – económicos (fronteras creadas por arrieros para arrear eficientemente a las manadas en eras previas a la era de la tecnología y comunicación). La intención de las elites consiste en eliminar sistemas conducidos por arrieros peones, para dar paso a sistemas de arreos y dominación drástica, a cargo de inteligencias artificiales y tecnologías: Al poseer peones mas fácilmente y directamente controlables, lograrían control absoluto sobre el mundo.

En escritos anteriores, mencione que aprovechar que los bandos de peones, batallan entre sí, significaría una posibilidad de victoria para seres pensantes que buscan la libertad real. Quienes controlan al mundo, cuentan con la sumisión y amaestramiento de manadas: que en lugar de aprovechar la conflictividad entre arrieros peones y la gradualidad del proceso de instalación de los nuevos peones, sucumban a limitarse a temer y a suplicar que los nuevos arreos sean benéficos o al menos no tan negativos para ellas. Y tristemente, aun existen algunos que creen que quienes dominan al mundo, poseen buenas intenciones, y que quienes advertimos acerca de estas temáticas somos conspiranóicos fantasiosos (a pesar de la manera en la que han evolucionado las situaciones y acontecimientos desde que iniciamos a alertar). Y lamentablemente, aún existen algunos otros que se limitaran a esperar que surjan arrieros con intenciones distintas para arrearlos hacia bienestar (mientras se le conceda control a alguien estaremos sujetos a sus deseos – intenciones. Mientras no pensemos y accionemos o proyectemos por nosotros mismos – con iniciativa propia, seremos manadas arreadas según los intereses de los arrieros. Y lo que representa positividad para una perspectiva, no siempre representa positividad para otra perspectiva en situaciones, contextos, factores y circunstancias distintas. Los arreos se tornan en imposiciones drásticas que a su vez, se transforman en aprovechamientos – utilizaciones (financiar intereses mediante tributaciones: robos, doblegaciones, desplazamientos y mas)).

La era de los arreados, culminó. Su tiempo se redujo a una espera por perecer en batallas en las que serian útiles para las intenciones de los arrieros. En redes sociales se habla mucho acerca de «despertar», «ser conscientes», «evolucionar hacia algo mayor en relación a conciencia y espiritualidad», pero algunos caen en trampa de payasadas (moda – tendencia para sentir aceptación y coincidencia social (ilusión de valor propio) mientras que otros se enfocan en distintas posibilidades existenciales: enfoque puramente espiritual cuando estamos en una existencia definida y compuesta por mente, espíritu y alma (perspectiva – análisis, voluntad – intenciones – deseos y proyecciones – acciones).

Olvidan u obvian que el hecho de que existamos en esta modalidad significa algo: tenemos misiones o pruebas que efectuar en este plano existencial. No es lógico – asertivo, pretender existir en otras posibilidades existenciales, puesto que existimos en todas y en ninguna al unísono y nuestras misiones – labores en esta, poseen causalidades que son relevantes en otras. No podemos alcanzar la «quinta dimensión» u otros niveles si no resolvemos asuntos o aspectos que nos retienen en esta y otras dimensiones perspectivas. No se trata de solamente ser espiritual y de proyectar como si existiéramos únicamente en las existencias en las que deseamos existir. Personalmente, considero que debemos transformar no solo nuestras esencias sino las esencias de la realidad que experimentamos, para lograr las realidades que deseamos experimentar.

Si nos enfocamos en otras existencias / en ser solamente espirituales – en rechazar pertenencia a esta existencia que es una entre infinitas que son una sola y ninguna (Para comprensión de conceptos, ver (si no me han eliminado el web site): https://www.qdyrx.org/yaxcheinvisumumbrarum/adyixr/ayx/concepts/index.html y https://www.qdyrx.org/yaxcheinvisumumbrarum/ayx/ayx.php (redacciones de cuando estaba creando mi teoría), estaríamos procurando únicamente nuestro bienestar propio… abandonando el bienestar de otros – de lo que no existe – existe / existe – no existe… existe – no existe / no existe – existe en esta – todas – ninguna existencias. Estaríamos cediendo ante la dificultad para lograr bienestar y auges. Estaríamos mandando al mundo y a todo en él, al demonio para buscar nuestro bienestar solamente. Debemos percibir, investigar, analizar, filtrar mediante voluntad – intenciones hacia bondad, y proyectar y accionar para lograr bienestar para esta posibilidad existencial. La cual es parte de ninguna – todas / todas – ninguna.. todas – ninguna / ninguna – todas… incluyendo la de nuestra esencia).

Los seres pensantes poseen la ventaja de que los arrieros peones, las manadas amaestradas para ser arreadas en los sistemas decadentes de arreos, aclaro que por ser sistemas distintos por obviedad, jamas se proyectarían a través de sistemas no afines.

El centro de control del orden mundial sepultado, se fractura (desde sectores geográficos hacia sectores por afinidades), Mexico, Honduras, Venezuela, y otros corrales – potreros socio – político – económicos parecen contener ya, escasa cantidad de manadas que caen en trampa de opciones impuestas (les presentan – proyectan «opciones» y debido al efecto del sistema «educativo» que insta a acatar y repetir en lugar de pensar y tener iniciativa, se limitan a «elegir» a una de las «opciones» o varias entre las «opciones» que les impusieron). Afortunadamente, percibo que las mayorías ya no se dejan manipular por proyecciones o por tendencias masivas (búsqueda ilusoria de valor propio mediante coincidencia social o aceptación). Europa esta ya dividida en sectores por afinidad. Latam se libro en gran parte de la «mentalidad» de situar como solución para todo asunto, a la unificación por sí sola (en lugar de coordinación basada en estrategias y en priorizaciones de asuntos para evitar que diferencias bloqueen). Considero que el tema crucial para lograr sectorización por afinidades, es la economía – comercio. En mi propuesta de sistemas, menciono «emprendimiento participativo» por si a alguien le resulta de utilidad para implementarlo o para idear otro sistema. https://www.qdyrx.org/yaxcheinvisumumbrarum/executionoffuture/executionoffuture.php. Tan solo habría que evitar daños por parte de amaestrados para ser arreados – sumisos hacia arrieros, quienes al no lograr concebir más opción que ser sometidos, buscaran que todos seamos sometidos para sentirse no tan pusilánimes.

Las elites, al no poder solucionar su perdida de control – dominio sobre masas, nos otorgan oportunidad – herramienta para lograr libertad real al ejecutar sus conflictos entre arrieros sistemáticos, sin esperar la finalización de peones tecnológicos debido al riesgo que el aumento de mentalidades activas, les representa en cuanto a definición de una versión actualizada de su dominación.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado