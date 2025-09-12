Apoyemos a jóvenes empresarios

Petardo

Las pandillas nos invaden agreden con frecuencia, el ministro de Gobernación prepara mas policías para la seguridad de la sociedad guatemalteca, pide apoyo económico para hacer mas cárceles, pero no vemos que se preocupen para apoyar a los jóvenes que tengan preparación para superarse en talleres de aprendizaje, más que el único que actualmente tenemos, no tienen otra educación para ser empresarios y otras alternativas que existen.

¿Cuáles son los 5 pilares de un emprendedor? T

odo emprendimiento, no importa el tipo de negocio o la industria, está basado en 5 pilares: visión, producto, ejecución, crecimiento, y capital.

Cualidades que necesitas para ser un buen emprendedor:

Creatividad e ingenio. El primer paso para emprender es tener una idea, ya que a partir de ésta es donde surgen proyectos nuevos y se puede revolucionar el mercado o sector. Pasión. Visión. Liderazgo. Paciencia. Confianza. Responsabilidad. Receptivo.

Un emprendedor (emprendedora, en femenino) es una persona que identifica una oportunidad y que, conociendo los riesgos, emprende la acción de organizar los recursos necesarios para crear o fundar una empresa o negocio​ (individual o colectivamente), con la finalidad de aprovechar dicha oportunidad, obteniendo una respectiva ganancia.

Se trata de una persona que diseña, lanza y pone en funcionamiento un negocio, ​ partiendo de una innovación. Es un empresario de la innovación; además de lanzar la empresa, abre una nueva línea empresarial, su creatividad abre las puertas a otros empresarios y a otros nuevos productos. Ahora que se está presionando al INDE para que lleve energía eléctrica a las aldeas, deberían mejor entrenar a jóvenes para instalar paneles solares contando con el apoyo de un proveedor, para llevar energía eléctrica a nuestras aldeas abandonadas, así los jóvenes se ganarían recursos económicos y una buena profesión.

Por otra parte, vemos que Guatemala tiene problema de mucha basura la cual es desaprovechada debido a la inexperiencia para formar empresarios que puedan aprender a reciclar y otros aprenda aprender a usarla en productos útiles para la sociedad. Es momento que los pensum de estudios se actualicen en escuelas y universidades del país.

Para un nuevo empresario, las carreras cortas más recomendables son las técnicas en Administración de Pequeñas Empresas, Comercio y Marketing, o Finanzas. También son valiosas las opciones como Técnico en Venta Directa o cursos de formación específicos en áreas como la administración del Excel, riesgos, o finanzas para pequeñas empresas que ofrecen instituciones como INTECAP.



El grado de Administración y Dirección de Empresas es una de las formaciones superiores más indicadas para los que quieren estudiar para ser emprendedor o crear un proyecto de emprendimiento. ¿Cuál es la carrera más corta para estudiar? La carrera más corta puede variar según la región y la institución educativa, pero generalmente son programas de técnicos o certificaciones que pueden durar desde unos pocos meses hasta 2 o 3 años.

Algunas opciones de carreras cortas incluyen el desarrollo web, el marketing digital, la seguridad industrial, la fotografía, y la formación en áreas técnicas como mecánica industrial o electricidad. Es recomendable que incluso a jóvenes que están comprometidos con la delincuencia apoyemos para que puedan llegar a superarse.

Libre emisión del pensamiento.

