«La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón».

Howard G. Hendricks

En este primer cuarto de siglo hemos visto cómo la humanidad se ha volcado a lo material, con una creciente valoración de las posesiones, el dinero y el estatus social como indicadores de éxito y felicidad. Este fenómeno está impulsado por factores como la cultura del consumo, la publicidad, la comparación social en redes sociales y una menor valoración de los aspectos no materiales de la vida, lo que genera una búsqueda insaciable de bienes materiales.

La escuela no es ajena a estos cambios culturales, los docentes se han convertido en administradores de contenido curricular, privilegiando la información por sobre la formación. La sociedad materialista influye en el docente al fomentar una visión utilitarista de la educación, esta situación provoca que se abandone la visión humanista enfocada a la parte axiológica y espiritual de los educandos.

Una estrategia que puede servir como contrapeso al aspecto de primar lo cognitivo en el hecho educativo es enseñar con el corazón, esto significa, educar desde la empatía, la pasión y el afecto, buscando dejar una huella imborrable en el corazón de los educandos, más allá de la mera transmisión de conocimientos. Se trata de inspirar, guiar y cultivar la salud emocional junto con el intelecto, creando un ambiente de aprendizaje afectivo y transformador. Se trata de una enseñanza que deja huellas imborrables, centrada en valores como el respeto y la tolerancia, coadyuvando a impulsar el desarrollo integral de cada alumno.

Educar es más que transmitir conocimientos. Es un acto humano y ético que nace del compromiso. Formar personas íntegras, capaces de convivir, de pensar críticamente y transformar su entorno es una labor que solo puede lograrse cuando se hace con el corazón. Cuando Paulo Freire afirma que educar es un acto de amor, habla de un amor comprometido con el bien del otro, en este caso, del estudiante. Este compromiso impulsa a los docentes a reflexionar constantemente sobre su práctica didáctica, con el fin de ofrecer una educación significativa, justa y orientada al bien común.

La praxis docente se estructura en tres tareas fundamentales: planificar, entrega técnica a través de métodos y técnicas,y evaluarsobre su impacto. Dependiendo del rol del docente en cada una de estas fases, podemos identificar distintas tipologías curriculares: el currículo prescrito (que se recibe desde una instancia superior), el currículo implementado (lo que realmente se enseña en el aula) y el currículo oculto (se refiere a las lecciones, valores y normas no escritas que los estudiantes aprenden indirectamente a través de las interacciones, rutinas y políticas escolares, en lugar de los contenidos formales del currículo oficial).

Como parte de la estrategia de enseñar con el corazón se debe construir una conexión emocional, esto es, establecer un vínculo profundo y auténtico con los educandos, entendiendo sus sentimientos y creando un ambiente de seguridad y apoyo. Se apoya a los educandos a reconocer y gestionar sus propias emociones, fomentando la gratitud, el respeto y la tolerancia.

Como se indicó, no se trata solo de memorizar, de trabajar mecánicamente en el aula sino de acompañar al educando en su proceso de autorrealización, ayudándolo a desarrollar su potencial en las tres grandes áreas: cognitiva, afectiva y kinestésica. En consecuencia, el docente que enseña con el corazón busca despertar la ilusión y la pasión en sus educandos, inspirándolos a luchar por su proyecto de vida, para ello es fundamental, ponerse en el lugar del otro, escuchar activamente y acompañar en la comprensión de la realidad del individuo.

Enseñar con el corazón, enseñar con amor, según Paulo Freire, es un acto de valentía, respeto y reciprocidad, donde el educador reconoce la humanidad del educando y el aprendizaje se da en un proceso de crecimiento mutuo a través del diálogo horizontal. No se trata de una educación bancaria o de forzar al estudiante, sino de crear posibilidades, construir conocimiento y cultivar una relación de confianza que promueva la autonomía y la dignidad de todos.

