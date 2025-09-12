Nuestro Mundo Posible

Para muchos la agresión al otro y la mentira parecen acciones nuevas, si hacemos un recorrido por la Historia de la Humanidad nos damos cuenta de que no son hechos recientes.

Parece ser que los seres humanos nacieron agrediendo y mintiendo.

Primero vamos a analizar qué cosa es agredir.

Agredir es buscar la forma de dañar al otro; este daño puede ser físico, psicológico y verbal.

La Agresión Física es cuando se golpea a otro.

La Agresión Psicológica es cuando mediante hechos o palabras buscamos menoscabar el valor del otro ante los demás. La finalidad es que el otro se sienta mal con lo que es como ser humano.

La Agresión Verbal es decirle al otro todas las palabras ofensivas que se pueda.

La agresión siempre busca sacar provecho de los demás.

La mentira es decir todo lo opuesto a un hecho con la finalidad de sacar provecho.

La gran pregunta es por qué los seres humanos en el recorrido de la Historia siempre observamos estos fenómenos: agresión y mentira.

Observamos estos fenómenos porque lo que la Historia nos va presentando es que siempre los seres humanos han buscado el beneficio con el menor trabajo posible. Siempre detrás del bien, pero sin trabajar o trabajar lo menos posible.

La pregunta que tendríamos que hacernos es ¿por qué si se tienen en mayor o menor grado las habilidades y capacidades para desarrollarlas no se quiere trabajar por ellas?

¿Dónde está ese pensamiento y esa fortaleza física para siempre querer estar ociosos?

Sí, hay que tener rotación entre el trabajo y el descanso, pero pasarse la vida en el descanso hace que desarrollo físico y mental no se logren.

Estamos viviendo una etapa de la Historia en que aprovechando el desarrollo de conocimientos y habilidades hemos pasado a la era digital mediante la Inteligencia Artificial. ¡Ah! El gran milagro es que algo que nos permite crear mejores condiciones de vida lo estemos usando para institucionalizar la agresión y la mentira. Ahí tenemos el discurso de odio y la desinformación.

Otra pregunta sería ¿por qué gusta tanto el daño al otro en todo su esplendor?

Lo que muchos no piensan es que agresión y mentira destruyen nuestra propia existencia.

Un órgano ocioso no crece.

No crecemos como seres humanos en la agresión y el odio.

Para no medir los males que crean la agresión y la mentira de lo que se tienen estudios y se presentan resultados es de los países en donde las personas son más felices.

Los indicadores para estos estudios al final vienen presentando el gusto por la vida de esos pueblos que lo traducen por felicidad; son los servicios que dan esos países a sus habitantes.

Se tiene miedo de decir aquí faltan servicios de los Estados.

La satisfacción en la vida de esos pueblos está en los servicios que se les ofrecen a sus ciudadanos.

¿Por qué los otros países y sus ciudadanos no son felices?

No resulta de los bienes que pueden comprar, resulta que tan a gusto vive el uno con el otro.

¿De dónde resulta que se oculte la razón de ser del bienestar?

La razón de que se oculte es por los tipos de gobiernos.

Lo que se ve es que los gobiernos sólo gobiernan para el bienestar de sus seguidores.

La única preocupación y ocupación es el dinero.

Ahora también se deja en la educación de los seres humanos el educar para la convivencia.

¿Por qué a través de la Historia la agresión y la mentira han triunfado a pesar de las consecuencias que generan?

Simple y llanamente porque es más fácil agredir y mentir que usar la razón de la verdad para el diálogo y la búsqueda de soluciones.

Aprendimos a no tener tiempo para razonar, característica que nos distingue como seres humanos.

Lo grande de la situación es que una de las grandes características que tenemos como seres humanos es la capacidad de razonar.

Tantos estudios que se hacen, pero se dice poco de lo que genera la pereza mental y física.

Vemos por todos lados que ya se hicieron estos cambios a los programas de educación, pero lo que no dicen es que esos cambios tienen por objetivo conservar en el poder los intereses de los que en ese momento gobiernan.

Sale un grupo político y entra otro y a hacer cambios para su beneficio.

Nos quedamos en el asombro de que nada de lo que hizo el gobierno anterior sirve.

Nos hace falta la educación para el diálogo generado por el don precioso que tenemos como es la capacidad de razonar.

De lo que somos carentes es de la paciencia que implica el razonamiento.

Si lo hiciéramos este mundo no estaría para donde camina cada día.

Sólo esperamos vivir en paz, pero sin trabajar por la paz.

Si cada día, de manera personal, buscáramos resolver con razonamiento en lugar de hacerlo generando el miedo en el otro o con la mentira, la vida nuestra y del planeta sería otra.

Queremos cambios, pero nos salimos del problema y esperamos que sean otros los que hagan el milagro.

Queremos el bien, la paz, pero que sean otros los que nos den el regalo.

Usemos el razonamiento, la paciencia y la perseverancia y tendremos el regalo de la felicidad o sea el vivir a gusto los unos con los otros.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más de la autora:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado