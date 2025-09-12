Otro extraditable capturado en San Marcos: “La Osa” es requerido en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico

En un nuevo golpe al crimen organizado, las autoridades guatemaltecas detuvieron a un presunto extraditable vinculado al narcotráfico internacional. Se trata de Hamilton Josué Paz Fuentes, alias “La Osa”, capturado por agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un operativo de precisión en la aldea El Sitio, Catarina, departamento de San Marcos.

Detalles de la captura

Según el informe oficial, Paz Fuentes, de 34 años, es requerido en extradición por las autoridades de Estados Unidos por conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento de que la droga sería importada ilegalmente a territorio estadounidense.

El operativo se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y coordinación entre diferentes dependencias de la PNC, quienes lograron capturar al extraditable sin que se reportaran incidentes mayores. La detención de “La Osa” es considerada un golpe contundente a las redes de narcotráfico transnacional, reforzando los esfuerzos de Guatemala para colaborar con agencias internacionales en la lucha contra el crimen organizado.

Contexto del narcotráfico en Guatemala

La captura de “La Osa” se produce apenas un día después de la aprehensión de Edras Gamaliel Carbajal Guerra, alias “Keka”, en San Luis, Petén, también solicitado por una Corte Federal de Texas por delitos relacionados al narcotráfico internacional.

Con estas operaciones, ya suman 23 extraditables capturados en Guatemala en lo que va del 2025, de los cuales 13 están directamente ligados al narcotráfico, según la SGAIA. Esto refleja la coordinación continua entre las autoridades locales y organismos internacionales para combatir las redes criminales que operan desde Centroamérica hacia Estados Unidos.

Impacto en la seguridad

Analistas de seguridad señalan que detenciones como la de “La Osa” no solo afectan la logística de las organizaciones criminales, sino que también envían un mensaje de disuasión a otros individuos involucrados en actividades ilícitas. La cooperación con agencias estadounidenses, incluyendo la DEA y las cortes federales, ha sido clave para identificar a los implicados y asegurar su pronta captura.

El Ministerio Público y la PNC reiteraron su compromiso de seguir persiguiendo a todos los extraditables, fortaleciendo la seguridad regional y la lucha contra el narcotráfico transnacional.

