Real Madrid vence 2-1 a la Real Sociedad y se mantiene invicto en LaLiga

El Real Madrid continúa con paso firme en el arranque de la temporada y este sábado consiguió una importante victoria 2-1 sobre la Real Sociedad en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. Con este triunfo, los merengues suman 12 puntos en cuatro jornadas, manteniéndose líderes e invictos en LaLiga EA Sports 2025/26.

Un inicio intenso con Mbappé como protagonista

El partido arrancó con un ritmo frenético. Apenas al minuto 2, Kylian Mbappé había anotado, pero el gol fue anulado por posición adelantada. Sin embargo, el francés no tardó en dejar su huella: al minuto 12, con una jugada individual llena de velocidad y calidad, firmó el 1-0 para los blancos.

La ventaja parecía encaminar el partido, pero a los 32 minutos se presentó una situación adversa: el defensa Dean Huijsen fue expulsado con tarjeta roja directa, dejando al Real Madrid con 10 hombres y obligando al técnico Xabi Alonso a reestructurar el planteamiento.

Güler amplía la ventaja y Oyarzabal descuenta

Lejos de venirse abajo, el Real Madrid mostró eficacia en ataque. Al minuto 44, el joven turco Arda Güler amplió la ventaja con un disparo certero, firmando el 2-0 justo antes del descanso.

En el complemento, la Real Sociedad salió decidida a buscar el empate. Su esfuerzo rindió frutos al minuto 56, cuando Mikel Oyarzabal convirtió un penal que acercó a los locales en el marcador.

El tramo final fue de dominio territorial de la Real, que intentó por todos los medios igualar el resultado. No obstante, la zaga madridista se mantuvo firme y resistió los embates hasta el pitazo final.

Invicto y líder en solitario

Con esta victoria, el Real Madrid no solo suma su cuarta victoria consecutiva, sino que también se afianza como líder en solitario de LaLiga con 12 puntos.

El equipo de Xabi Alonso, pese a las dificultades y la inferioridad numérica, mostró carácter, solidez y capacidad de adaptación. Mbappé se consolida como la gran figura del ataque merengue, mientras que Güler comienza a destacarse como un refuerzo clave.

Este arranque perfecto refuerza la candidatura del Real Madrid al título y envía un claro mensaje a sus rivales: los merengues están preparados para competir en lo más alto desde el inicio de la temporada.

Otros resultados de la jornada

Getafe 2-0 Real Oviedo

