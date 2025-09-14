La Democracia a Prueba: Lecciones para Guatemala

Una Guatemala Diferente Es Posible

La democracia, como sistema político y como forma de vida, atraviesa uno de los momentos más críticos de la historia contemporánea. En diversos rincones del mundo se escucha cada vez con mas frecuencia que la democracia ha fracasado, sin embargo, la realidad es otra; no es la democracia la que falla, son los políticos quienes, con sus prácticas corruptas, populistas o autoritarias, la han desgastado y traicionado.

El problema no radica en el sistema, sino en quienes lo administran; políticos que llegan al poder con promesas de justicia social, transparencia o prosperidad, pero en cuanto alcanzan el poder se dedican al enriquecimiento personal, a servir a pequeños grupos de interés o, peor aún, a tejer complicidades con el crimen organizado. Así el ideal democrático se convierte en una fachada que esconde la corrupción, la impunidad y el desprecio por la ciudadanía.

Ejemplos sobran en el panorama internacional; Venezuela, atrapada por el llamado “cartel de los soles”, muestra como las estructuras del Estado, pueden ser capturadas por redes criminales que no dudan en convertir a la nación en un enclave del narcotráfico. Nepal vivió la caída violenta de un régimen que prometía estabilidad y terminó sumiendo al país en una espiral de incertidumbre. En Europa, el auge de movimientos populistas ha polarizado sociedades enteras, debilitando instituciones que tardaron décadas en construirse, estos casos deberían ser vistos como advertencias: la democracia no es indestructible, y si no se cuida, se degrada y se derrumba.

En Guatemala, los síntomas de esa misma enfermedad ya son palpables, los ciudadanos vemos como ciertos políticos, en lugar de trabajar por el bien común, se han aliado con intereses oscuros que van desde el crimen organizado hasta la manipulación de recursos públicos para beneficio personal, la consecuencia es clara: pobreza persistente, falta de oportunidades para la juventud, instituciones debilitadas y un clima de desconfianza que ahoga la esperanza de millones de personas trabajadoras y honradas.

Pero este no tiene que ser nuestro destino, Guatemala puede aprender de los errores de otros países y actuar a tiempo, los guatemaltecos debemos comprender que, si seguimos tolerando la corrupción, la indiferencia y la entrega del Estado a manos criminales, nos exponemos a repetir esas historias de colapso institucional y social; Al contrario, si asumimos la democracia como una tarea colectiva, podemos abrir un camino distinto.

El futuro del país depende de que apostemos por la unidad nacional, por la fortaleza de nuestras instituciones y, sobre todo, por la participación activa de los ciudadanos y lideres comprometidos con la patria y no con intereses oscuros. Ello implica exigir rendición de cuentas, rechazar el populismo fácil, denunciar la corrupción y apoyar a quienes demuestran con hechos que trabajan por el bien común.

La democracia, al final, no solo es un sistema político; es un pacto de convivencia, es la oportunidad de vivir en paz, de garantizar justicia de ofrecer a nuestros hijos un futuro mejor. Si los guatemaltecos aprendemos las lecciones que el mundo nos ofrece y decidimos no repetir los errores en que han caído otros países, entonces podremos rescatar la democracia de las manos de quienes la han ultrajado y transformarla en la herramienta que realmente es, un camino hacia la dignidad, la justicia y el desarrollo.

AL RESCATE DE GUATEMALA.

GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.

Libre emisión del pensamiento.

