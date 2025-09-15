General Benedicto Lucas; Héroe Nacional (Cuarta Parte)

La Otra Cara

Continuando con el desempeño del General Lucas como Jefe del Estado Mayor del Ejército es preciso recordar que muchos periodistas nacionales e internacionales pudieron ser testigos de la conducción de las exitosas operaciones militares antiterroristas. Junto a él estuvo durante un tiempo el equipo dirigido por el reporte de la Radio Televisión Francesa (RTF) Michel Siffre, a quien se le proporcionó alimentación y alojamiento además de garantizar sus desplazamientos en la región y el acompañamiento de las tropas.

Fotografía del General Benedicto Lucas junto al periodista francés, Michel Siffre, obtenida de su Libro “Memorias”, en donde aparece en la página 168.

Como consecuencia directa de la exitosa planificación táctica y estratégica grandes reservas de alimentos y pertrechos de guerra fueron tomados por las patrullas militares bajo su mando, inicialmente en la región ubicada entre Chimaltenango y el Sur de El Quiché, en el Campamento Madre en donde rodeados de trincheras, túneles, y buzones (depósitos o bodegas bajo tierra) de armas municiones, y alimentos, en excavaciones con ventilación interna al mejor estilo vietnamita se encontraban escondidos los integrantes de la Dirección Nacional del EGP, quienes al ser informados de la proximidad de las unidades militares salieron huyendo hacia Nicaragua, Cuba y México y dejaron abandonados a todos sus “compañeros” a quienes habían prometido que la victoria y la toma de la Ciudad Capital eran cuestión de poco tiempo. Este fue el mejor indicio de que la correlación de fuerzas estaba cambiando y las operaciones militares estaba siguiendo el rumbo correcto.

Fue la época en que las estructuras armadas del EGP, del PGT, de la ORPA, y las FAR estaban cometiendo numerosas tropelías y asesinatos colectivos, quemando escuelas, volando con explosivos numerosos puentes, destruyendo torres de conducción de energía eléctrica y subestaciones de distribución, quemando edificios municipales, quemando registros civiles , quemando buses y poniendo numerosos puestos de asalto en las carreteras para secuestrar y asesinar ciudadanos, además de cobrar las extorsiones que luego fueron heredadas por las pandillas.

Su paranoia ante la inminente derrota militar los indujo a desplazar en forma forzosa grandes cantidades de pobladores de aldeas, caseríos, y parajes hacia la profundidad de las montañas; motivando a los principales líderes civiles de las poblaciones sometidas a la represión de los terroristas a pedirle al General Lucas que les proporcionara armas para defenderse de los facciosos. Lo cual generó el nacimiento de los Comités Voluntarios de Auto Defensa Civil –CVDC-. A partir de ése momento los terroristas perdieron definitivamente la posibilidad real de tomar el poder por medio de las armas. Nuevamente el fuerte liderazgo del General Benedicto Lucas iba a beneficiar a millones de guatemaltecos amantes de la paz.

El Golpe de Estado de 1982 en contra de su hermano el General Romeo Lucas García (uno de los gobiernos que más obra pública estratégica y social dejó a nuestro País) lo indujo a dejar las filas militares, pero el germen de la libertad estaba sembrado y los Patrulleros Civiles paulatinamente crecieron hasta llegar a tener aproximadamente 600 mil hombres. El giro estratégico del Enfrentamiento Armado Interno –EAI- se había producido, pues muchos de ellos habían sido obligados por la fuerza a involucrarse con los terroristas dirigidos tras bambalinas por los cubanos castristas y sus “compañeros” locales.

Increíblemente casi en forma paralela el gobierno “demócrata” –izquierdista- de Jimmy Castro –Carter- había cedido espacios geopolíticos a los discípulos caribeños de la ex Unión Soviética; los Sandinistas se consolidaban y pocos entendían en Guatemala nuestro importante papel geopolítico y la importancia de la toma de decisiones estratégicas, cuya falta nos ahoga como Nación hasta el presente. La derrota de los terroristas era estratégica, lo que los obligó a mutar sus acciones al Frente Internacional mientras mantenían una débil pero persistente actividad armada.

Alejado de la vida militar volvió a su querido Poptún e inmediatamente fue buscado por líderes locales que le pidieron encabezar un movimiento cívico destinado a luchar por el desarrollo del Municipio mediante el Comité Cívico “El Sombrero”, con el cual tras aceptar la candidatura a la Alcaldía, arrasó en las elecciones. Su destino estaba ligado a llevar desarrollo a los guatemaltecos haciendo gala de su histórica honradez… tan necesaria en la actualidad.

En ése entonces recibía Q 75 mil quetzales trimestrales del 8% Constitucional que recibían los alcaldes, por lo que debió hacer alianzas estratégicas para obtener apoyo del Estado para sus proyectos de desarrollo social y como apoyo a su credibilidad y honestidad recibió materiales que le sirvieron para la construcción de 24 escuelas públicas, 3 institutos de Educación Básica rurales (presupuestando a sus maestros) y 2 importantes puestos de salud en la Aldea Sabanetas, y la aldea Santa Amelia, los cuales el Ministerio de Salud increíblemente se negó a recibir, por lo que a través de la Alcaldía tuvo que financiar el salario de nuevos enfermeros, y solicitar medicinas a los Visitadores Médicos que con gusto se las donaron para apoyar esa dinámica social nunca antes vista en ésa región de la Patria.

Haciendo malabares y muchas gestiones logró que le cedieran el uso temporal de maquinaria del Estado y fue así como llevó caminos dignos a los Barrios: Santa María, Santa Fe, Ixobel, y mejoro la carreta que une Poptún con la Aldea Santa María, pasando por la Aldea Santa Amelia; y la carretera que conduce de la Cooperativa Tanjoc a la Aldea La Compuerta. El beneficio que siguen recibiendo miles de habitantes de Poptún y sus zonas adyacentes seguramente es desconocido o poco recordado por sus habitantes actuales, sin embargo las obras permanecen.

Dentro de sus logros al frente de la Alcaldía de Poptún, podemos sumar el “Instituto de Ciencias Agroforestales y Vida Silvestre”, -ICAVIS- avalado por la Escuela Nacional de Agricultura -ENCA- de Bárcenas, Villanueva; en donde se han graduado miles de profesionales que han servido al desarrollo del agro guatemalteco. El ICAVIS le declaró el 23 de febrero de 1996 “Miembro ad Perpetuum del Consejo Directivo”, con la clara intención de honrarlo perpetuamente. El Instituto de Educación Básica de Poptún se suma al inventario de las muchas obras impulsadas por nuestro “Héroe Nacional”. El Instituto fue dotado de aulas, espacios administrativos, y canchas para basquetbol, y futbol.

El Complejo Deportivo del Barrio San Francisco, es otra de las obras construidas durante su gestión. Habiendo demostrado lo mucho que se puede hacer mediante el uso honesto de los recursos públicos. Debe destacarse que su Gobierno municipal fue “Ad honorem”, hecho que pocos conocen, y reconocen, especialmente sus detractores de izquierda ligados a las organizaciones que atacaron a la sociedad guatemalteca y petenera durante décadas.

El General también es “Cofrade” de la Cofradía Santo Domingo de Guzmán, honrosa posición que reconoce su participación en los trabajos de construcción de la histórica Ermita. Su legado y participación la comparte con su señora esposa doña María Elena Winter, conocida a nivel nacional e internacional como “La Nana Winter”; famosa por su labor filantrópica y religiosa en “La Ciudad Imperial de Carlos V”. Ambos han sido designados como “Chinám”, que en el idioma Quekchi significa “Mayordomo”.

Algunos reconocimientos que lucen en la “Residencia Villa Elena” para perpetuar la obra realizada por el Señor General, Benedicto Lucas García:

Del Ministerio de Educación, la Dirección Técnica Regional de Educación Región Vlll, y la Supervisión Educativa del Distrito Escolar Numero 98-08, Poptún Peten, y el Personal Docente y Administrativo del Instituto Básico por Cooperativa, por su gestión para la fundación del establecimiento en la Aldea Machaquilá, del municipio de Poptún, Petén, 15 de Julio de 1977. Dirigentes de la Aldea Las Delicias, por su labor en la construcción de su Escuela Pública y apoyo a la educación infantil. Municipalidad, Biblioteca Popular, y Escuela Urbana Mixta del Municipio de Dolores, Peten, por su apoyo a la educación. Dirección y personal docente de la Escuela Pública de la Aldea Ixobel, Poptún, Petén por su apoyo para su construcción. Dirección y el Comité de Padres de las Escuela de Ciencias Comerciales, de Poptún, por su apoyo para la Construcción de la misma. 30 de Octubre de 1981. La Asociación de estudiantes de la Extensión Universitaria de la USAC, Poptún, por haber hecho posible el sueño de llevar la enseñanza universitaria hacia ese departamento. La Escuela de Ciencias Comerciales y el Comité de Peritos Contadores con agradecimiento por su infaltable apoyo a la educación y formación ciudadana, en ocasión a la graduación de la Primera promoción el 11 de Septiembre de 1983. La Facultad de Humanidades de la USAC por su decidido apoyo para la Creación de la extensión Universitaria para el departamento de El Petén, 30 de Noviembre de 1984. Dirección del Instituto de Educación Básica del Municipio de San Luis, Petén, por su inclaudicable lucha por la educación departamental y ser fundador del mismo. 30 de Octubre de 1981. 10.La Asociación de Estudiantes del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP de Poptún, le puso su nombre a la Primera Promoción como reconocimiento a la lucha por la educación y civismo departamental. 7 de Agosto de 1993. 11.El Procurador de los Derechos Humanos, Doctor Jorge Mario García Laguardia por su participación al adquirir un local para la Auxiliatura departamental. 29 de Noviembre de 1995. 12.La Comisión Nacional Permanente de Guatemala, asociación de ciudadanos patriotas guatemaltecos, con fecha Septiembre de 1986 mediante resolución interna, en reconocimiento a todos las obras y acciones benéficas realizadas por su patriótica labor a nivel nacional, ampliamente documentados en el Salón Especifico que funciona en la residencia “Villa Elena”, efectuados durante su vida pública y privada, decidió nombrarlo “HÉROE NACIONAL”, imponiéndole la “Medalla Púrpura del Encino y El Laurel”.

Al finalizar la serie pongo a disposición de los guatemaltecos, en las cuatro entregas, un corto listado de las hazañas, nobles acciones, y hechos memorables realizados por el General Benedicto Lucas García, los cuales podrían llenar muchas páginas, pero, por falta de espacio, quiero terminar resaltando su proclamación en 1986 como “Héroe Nacional” pues la acepción define sin lugar a dudas el perfil y desempeño de uno de los mejores soldados y ciudadanos guatemaltecos, que increíblemente es perseguido en forma espuria, sesgada y cruel por estructuras oenegeras, fiscalía adhoc, y tribunales integrados por sujetos ligados a la izquierda internacional y a los terroristas guatemaltecos que asolaron violentamente a nuestra Guatemala y han fabricado un montaje seudo jurídico basado en la Lawfare direccionada en contra de los Veteranos Militares de Hispanoamérica; intentando acabar con la existencia, libertad, dignidad y derechos humanos, de un Héroe de Guatemala.

¿Guatemaltecos, lo vamos a permitir?

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado