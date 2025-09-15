¿Se atreverán a tocar al hijo pródigo?

Conexión México

En el Aniversario 215 de la Independencia de México, el país vive momentos de escándalos que tocan a los hombres claves e integrantes del partido gobernante y cercanos al ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

El escándalo por la red de tráfico de combustible ilícito, mejor conocida como huachicol, ha destapado una red de complicidades, corrupción, desapariciones y muertes que han asestado un duro golpe a las entrañas del poder morenista.

A todo lo anterior, se suma la detención, este fin de semana, de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La barredora, quien fue ubicado gracias a una operación conjunta entre los gobiernos de México y Paraguay.

Dentro de esta trama criminal donde se entrelazan la intervención de elementos de la Secretaría de Marina, ex funcionarios del gobierno del anterior y de actuales sexenios, empresarios y el nombre de uno de los hijos del ex presidente AMLO, la gran pregunta que surge es si realmente la Presidenta Claudia Sheinbaum irá a tocar en algún momento a los hombres claves que están rodeados de varias presunciones y que hasta ahora, sólo han quedado en eso.

Son muchos los relatos que circulan en los corrillos de la política mexicana sobre las presiones que el gobierno de Estados Unidos ha ejercido sobre su homólogo mexicano para asestar golpes certeros a esta red de tráfico de combustible.

El silencio del primer círculo del expresidente mexicano, despierta la polémica tras declaraciones de un testigo protegido que por vez primera habría citado el nombre de uno de los hijos de López, como el responsable de proteger y blindar la red de huachicol.

Morena como partido gobernante en México perdió el rumbo de un discurso que para los señalamientos que hoy enfrentan sus funcionarios, resulta francamente incongruente.

Las detenciones e investigaciones siguen su curso en torno a esta gran red de negocios ilícitos, muertes misteriosas y sujetos innombrables que están dentro de una investigación que exhibe a los hombres de la austeridad republicana, quienes rodearon a un mandatario que mintió durante seis años, negando la corrupción e impunidad.

México hoy refleja a un gobierno que de manera timorata ha tocado algunas venas sensibles de la descomposición en su propio partido.

El reto sigue siendo monumental para la Presidenta Claudia Sheinbaum: ¿Tocará a las cabezas de esta red delincuencial de robo de combustible, aunque apunten a muchos lazos de cercanía y parentesco con su ex mentor presidencial?

