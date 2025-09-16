Relatividades Perspectivas

Nepal: incendian parlamento y buscan a arrieros políticos para lincharlos. Podría ser que la población harta de arreos, busque la liberación real (pensar y accionar por sí mismos en lugar de continuar amaestrados para acatar, repetir, obedecer, suplicar y soportar). O podría ser que «alguien» (entiéndase: LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) al verse perdido – muriente, pretenda ganar terreno geopolitico.

Nepal significaría posición para ejercer presión hacia los corrales – potreros socio – político – económicos relevantes en oriente.

La oportunidad para aprovechar conflictividades entre arrieros en el sistema sepultado, seria para ambos: arrieros dominantes – elites – nobleza negra y para seres pensantes que buscan libertad y bienestar: en escrito anterior, mencione que los arrieros dominantes buscan eliminar a los arrieros peones para reemplazarlos con inteligencia artificial y robótica. En esa manera, los arrieros dominantes poseerán control absoluto al eliminar factores como intentos de rebelión o ineficacias por parte de los arrieros peones. En cuanto a quienes buscan libertad y bienestar reales: estas guerras entre arrieros peones representan la liberación de senderos – posibilidades para la creación e implementación de sistemas distintos y paralelos a los sistemas decadentes. Siempre existirán amaestrados quienes serán sumisos – arreados hacia los intereses de las elites. Pretenderán imponer inteligencia artificial, robótica y vigilancia en toda ubicación y a todo ser. Ellos serán mas numerosos, pero la numerosidad no garantiza victoria sino la estrategia y la coordinación. Los ejércitos de ellos, son escasamente pensantes – lógicos – asertivos. Mientras no logren proyección totalitaria de la inteligencia artificial, la robótica y la vigilancia, ese recurso carente de intelecto será su ruina si es que los seres pensantes – bondadosos – lógicos – asertivos se organizan para coordinar entre si con la finalidad de lograr evitar sometimiento hacia decadencia, y para lograr auges y bienestar reales.

Indonesia inicio el «trend», Nepal fue el siguiente participante convirtiendo al «trend» en algo mas que una moda en internet. Corrales – potreros socio – político – económicos en Américas pasaran de bromear a replicar con motivaciones serias. Y lo más importante: cada participante posee motivaciones basadas en búsqueda de bondad – bienestar mediante percepción, análisis, filtración hacia bondad – lógica – asertividad y proyecciones – acciones dirigidas estratégicamente. O buscan eliminar a arrieros actuales para luego volver a «elegir» a otros (entre opciones impuestas en sistema controlado), permaneciendo en sumisión – sometimiento en sistemas de arreos – política autoritaria e impositiva que al notar continuidad de sumisión perpetuarán dominancia y arreos carentes de éticas, hacia las manadas, según intereses propios y de aliados.

Si los actores de esta tendencia, buscan liberarse de opresiones y dominaciones por parte de los arrieros y sistemas de arreos, las batallas finales serian mas sencillas en cuanto a obtener victoria. Si los actores son agentes de otros dominadores – arrieros para caer en la voluntad de elites, las batallas finales serian mas difíciles para los pensantes – bondadosos, pues segura – mente esos actores desde ya, buscan sola – mente cambio de arrieros peones en lugar de cambios sistémicos y se pondrán a disposición para «elegir» a otros arrieros peones entre las opciones que les presenten.

La opción final, tras conflictos entre pensantes y manadas, para evitar la eliminación de dominio mediante arreos, será la inteligencia artificial. Evitaran la sectorización según lógica – asertividad – afinidades e impondrán globalización – arreo mundial.

Libre emisión del pensamiento.

