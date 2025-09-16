Lester Martínez: Sangre Maya en el Cuadrilátero 

Poptun

El 13 de septiembre de 2025, Las Vegas fue escenario de una de esas batallas que no se olvidan. En una cartelera encabezada por Canelo Álvarez y Terence Crawford, transmitida por Netflix, la pelea que terminó robándose todas las miradas no fue la estelar, sino el choque entre el guatemalteco Lester “Sangre Maya” Martínez y el campeón supermediano Christian Mbili, francés-canadiense de origen camerunés conocido como “La Pantera Asesina”. Desde los días previos, los medios resaltaban la importancia del duelo: dos invictos con hambre de gloria, dos estilos diferentes y un cinturón interino del Consejo Mundial de Boxeo en juego.

Lester Martínez

Los pronósticos favorecían a Mbilli, rival que llegaba convencido de su superioridad y quien dijo antes de subir al ring que su preparación era superior, que su condición física lo pondría en ventaja. Con 28 victorias —23 de ellas por nocaut—, mayor recorrido internacional y la experiencia de haber defendido títulos en escenarios de primer nivel, parecía llegar con ventaja. Las estadísticas le daban un 60% de probabilidades de imponerse. Martínez, con 19 victorias previas y 16 de ellas por nocaut, se presentaba con 29 años con una convicción clara: estaba acostumbrado a remar contracorriente, a no ser el favorito y abrirse camino golpe a golpe.

Pero la campana inicial cambió la narrativa. Dentro de las doce cuerdas la historia fue otra. De principio a fin, fue una guerra. Dos hombres que no se guardaron nada, que pelearon con el corazón en la mano y la furia en cada golpe.

El combate se convirtió en un intercambio brutal, vibrante y parejo. En el décimo asalto, el petenero estuvo a punto de noquear al campeón; sólo la campana lo salvó. Ese instante quedó grabado en la retina de los aficionados: Mbilli que se vio claramente tocado ante la embestida del petenero, la arena encendida y un país entero conteniendo la respiración. Las encuestas en redes sociales fueron claras: 66% de quienes seguían la transmisión consideraban que Lester había ganado la pelea, frente a un 34% que veía el triunfo del campeón.

Aunque los jueces no le dieron la victoria y las tarjetas marcaron un empate dividido, la opinión generalizada fue que la pelea del año ya tenía nombre y protagonistas. Los comentarios abundaron: “la pelea de la noche estilo Rocky”, “una guerra”, “la mejor pelea que he visto en años”, “Martínez es especial, será campeón mundial”, “adrenalina pura” “absolutamente genial de principio a fin”, “espectacular pelea”.

Guatemala se paralizó. En las casas, en los bares, en las redes sociales, miles siguieron a Lester. La emoción fue doble cuando la voz del presentador retumbó con el alias “Sangre Maya”: un nombre que evocó identidad, orgullo y raíz. El país, sumido tantas veces en noticias de violencia, encontró por un par de horas una alegría distinta, un motivo para levantar la cabeza y celebrar a un compatriota que encarnaba la fuerza de la tierra.

La reacción posterior también fue significativa. Afuera del recinto, Martínez se mostró accesible, humilde, saludando a guatemaltecos que hicieron el esfuerzo para verlo, firmando autógrafos, compartiendo sonrisas. Al día siguiente publicó un video agradeciendo el apoyo, y el 15 de septiembre, Día de la Independencia, ya estaba en suelo nacional. Fue recibido por decenas de personas que lo abrazaron como lo que es: un orgullo chapín.

Muchos recordaron frases viejas, como aquella que circulaba en Petén: “Petén es Yuca”. Esta vez se gritaba en honor a Lester, el jaguar que rugió en Las Vegas. Y no era exageración. Quienes han seguido el boxeo durante décadas coincidieron en que se trató de una de las peleas más electrizantes en años, comparable con las grandes peleas de boxeo de antaño. Los dos combatientes ofrecieron un espectáculo feroz, sin pasos atrás, con combinaciones que resonaban como truenos.

Lo más valioso quizá no fue el resultado oficial, sino lo que se generó alrededor: la certeza de que Guatemala tiene un peleador de talla mundial, alguien capaz de poner en jaque a campeones consolidados, alguien que encarna disciplina, coraje y humildad. Lester Martínez mostró que el boxeo puede ser un punto de encuentro para un país dividido por tantos otros frentes. Que, aunque sea por una noche, miles nos unimos en torno a la esperanza de ver a un compatriota levantar un cinturón mundial.

Por eso, más allá de las tarjetas de los jueces, Lester ya ganó. Ganó el respeto del público, la admiración de los expertos. Se le reconoció como un boxeador completo. Si algo quedó claro el 13 de septiembre es que este no será un episodio aislado, sino un preludio. Los aficionados piden revancha, claman por verlo nuevamente en un escenario grande, convencidos de que puede convertirse en campeón del mundo.

El camino apenas comienza, y sabemos que en ese gran escenario de Las Vegas volveremos a verlo con la misma fuerza ancestral, esta vez levantando un cinturón mundial y cargando la memoria de un pueblo que nunca se rinde: un pueblo de hombres y mujeres de maíz, de sangre maya, con la garra del jaguar que, desde las selvas de Petén, atraviesa océanos para hacerse escuchar en el mundo. Guatemala entera aguarda ese momento y ya le aplaude de pie.

