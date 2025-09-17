miércoles, septiembre 17, 2025
El Siglo
Olmedo Espana
Gratitud a Nuestras Vidas

Olmedo España 0 Comments

Antropos

La vida es un regalo de Dios. Es para vivirla con intensidad, emoción, gratitud, cariño, amor, confianza, agradecimiento y comprensión. Hemos caminado miles de pasos por donde afloran al centro y a las orillas del sendero, diversas dificultades que experimentamos como personas o bien como familia, las que con esfuerzo, tolerancia y voluntad descubrimos salidas que al final, nos regalan inmensas satisfacciones. Somos testigos a su vez, de miles de sujetos que sufren tristezas, injusticias, agresiones, marginaciones, desamores, desafectos e ingratitudes lo cual nos duele desde nuestra piel, hasta el cerebro y el corazón.

Sin embargo, este caminar por la vida con actitud sensitiva, también nos acerca a las risas, a las alegrías, a los afectos, a los cariños, a la confianza y al amor. Tal como ver a nuestro entorno de cómo los pájaros alzan su vuelo con energía, las ardillas, los mapaches, los armadillos, y otros seres vivientes se envuelven en los mantos verdes y cielos azulados. O los gorriones que saborean la miel de las flores con miles de aleteos y juegan con el suave volar de las mariposas de múltiples colores. 

Las quebradas con aguas frías y claras corretean por los rincones de nuestras montañas, a pesar de la agresión de personas qué con ingratitud y desaliento hacia la vida, procuran deshacerse de ese transparente líquido que nos arrulla con un armonioso sonido de música celestial.

Quizás soy un romántico o bien un iluso al procurar que mis ojos se sitúen en la esencia de la vida al servicio de la vida. Porque contrariamente si miro y escucho los estertores de las guerras que provocan las ambiciones desmedidas de algunos poderes del mundo, seguro la tristeza y desaliento me acogería en el desamparo y el sufrimiento de los heridos y los muertos. 

Pero soy un creyente que ningún ser humano con plena conciencia de su propia vida y la de sus semejantes, con afecto, confianza y tolerancia, buscarían la tristeza y amargura como formas de ser. Todos amigos, déjenme decirles, anhelamos alegrías, amistad, justicia, libertad, equidad, rectitud, transparencia, amor, y sobre todo gratitud por nuestras vidas. 

