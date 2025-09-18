La trampa de distractores mediáticos para arrieros y manadas

Relatividades Perspectivas

Trolleando a quienes proyectan una y otra vez, noticias acerca de la invasión de Venezuela por parte de USA (Afirman invasión, luego envían equipos, luego vuelven a amenazar, luego envían armamento o recursos, nuevamente, luego vuelven a declarar guerra al narcotráfico), alguien me respondió: ¿…y Epstein?, a lo cual respondí: Es lo que llama la atención: muchos casos y asuntos que parecen no continuar realmente. ¿Será debido a incapacidad para ejecutar intereses ocultos? ¿O será que requieren tantos distracciones para evitar el alzamiento y liberación por parte de poblaciones, ante el hartazgo hacia el rumbo que lleva el mundo y hacia quienes dirigen – definen ese rumbo?

Personalmente, considero que ambas opciones son verídicas al unísono: La inteligencia artificial como reemplazo de peones (arrieros políticos) para obtener control virtualmente totalitario a través de tecnología y robótica aun esta lejos de lograrse. La agenda 2,030 ya es motivo de burlas tales como: La cambiaron a agenda 2,040 luego la convertirán en agenda 2,050 y tristemente, muchos amaestrados para ser arreados – sumisos hacia arrieros (mediante sistema «educativo» que insta a acatar y repetir en lugar de pensar y accionar según conclusiones lógicas) continuaran temiendo y suplicando salvación. El caso Epstein presenta la típica táctica de mediatizar hasta el hartazgo para que todos olvidemos por causa del cansancio sobre el tema. Considero que pretenden lograr tiempo para la culminación de sus planificaciones y para evitar liberaciones, alzamientos y batallas en su contra.

Guerras: Parece ser que ya captaron que muchos perciben y comprenden su estrategia para obtener tiempo y optan por recurrir una ocasión mas (por no tener más opciones), a la herramienta de caos como método para controlar. Pero los peones – arrieros en los aun existentes corrales – potreros socio – político – económicos notan también, sus intenciones y recurren a «obedecer pero no realmente». Buscan excusas para no cumplir lo que quienes realmente dominan al mundo, les ordenan.

Las luchas entre arrieros peones, podrá ser autentica hasta cierto punto, pues todos desean ser la mascota predilecta de elites – nobleza negra, y ese factor también influye en las payasadas que proyectan. Pero he aquí la cúspide de su apresuramiento: como mencione anteriormente: la activación de mentalidades entre las poblaciones supone un alto riego para planes aun en proceso: muchas personas están pensando, analizando, investigando, concluyendo con base en lógica – asertividad, y accionando y proyectando con iniciativa propia. Las batallas entre arrieros peones liberarían a las elites de estos mismos para iniciar implementación de inteligencia artificial, tecnología y robótica como nuevos peones – arrieros socio – político – económicos. Como mencione: Los nuevos peones – arrieros serian mas eficientemente controlables que los que pretenden eliminar.

La batalla entre arrieros dominantes y arrieros sistemáticos, habría iniciado Repito: es una oportunidad mas, para que seres pensantes, bondadosos – lógicos – asertivos surjan como una tercera potencia. La batalla – juego entre arrieros dominantes y arrieros sistemáticos logra tiempo para culminar la creación y afianzamiento del reemplazo para los últimos aquí mencionados. Al mismo tiempo, logran las conflictividades necesarias para definir un ambiente caótico propicio para justificar reemplazo mediante implementación de inteligencia artificial y tecnología – robóticas para Asegurar bienestar de poblaciones y manadas. Los arrieros sistémicos solamente velan por ser «la mascota preferida de las elites» y obedecen en cuanto a distracciones mediante payasadas. Pero también buscan resaltar y la posibilidad de arrebatar poder a las élites.

Tiempo, batallas reales discretas, payasadas – distracciones que en cualquier instancia podrían pasar a tornarse eficaces dependiendo de como los utilizan, y la activación de mentalidad – intelecto entre porcentajes relevantes entre las poblaciones = la balanza esta a favor de los pensantes para lograr liberaciones y bienestar basado en bondad- lógica – asertividad. La oportunidad para insertar estímulos en la ecuación proporcionada, definirá la victoria o fracaso en esta batalla contra sistemas de arreos – dominación – control. Personalmente, considero que el punto crucial es no pretender proyectar – accionar a través de los sistemas que ellos crearon, dominan y manipulan. Como dije en otras ocasiones: debemos aprovechar el caos y las conflictividades entre elites y factores sistemáticos y las distintas intenciones entre ellos.

