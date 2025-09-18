Las flores muertas ambulantes y otros Minicuentos

Preludios Opinionistas

LAS FLORES MUERTAS AMBULANTES

No me toques, señaló ese tiempo a la vida. Y que importa, inquirió la vida. Es el gran Instructor, el camino contaminante, es un síndrome, replicó el tiempo. Es el futuro en llamas, nunca las visites, es la “MOTRA” transfigurada, atrae las almas al altar, arguyó la vida. Es el síndrome del mal, el tiempo y la vida estuvieron de acuerdo.

LA MALINCHE DE MONIMBÓ

-Qué crueldad querían cometer, le comentaba Flavio a Donald. Servía de intérprete. Fue el símbolo de la traición, pero cuando desconcertada por haberse enamorado del arte del intelectual echó pies atrás. Era el corifeo del mal, quiso abarcar con todo.

Todo fue orientado para poner silencio con un ademán y recitar el réquiem al excelente amigo y poheta, pero no tuvo suficiente valor para acabar con la poesía y la pintura. Todo se frustró y la pohesía y la pintura continúan imperando, todavía no hay fallido.

MIS CONDOLENCIAS

Don Guadalupe viajaba hacia los juzgados en un taxi color negro, y al pasar por una esquina de la ciudad, una dama de buena estatura, ojos color almibarados, tez blanca, vestía pantalón y blusa negra con rayitas blancas.

La dama abordó el taxi y sabrosamente le comentaba a su amigo taxista, que se había quedado viuda, su marido se había muerto.

-Cómo es eso, preguntó el amigo taxista.

-Bueno, es que él me abandonó por otra mujer más joven que trabaja como empleada de una familia adinerada, contestó la dama.

-Te dejó a vos que sos una profesional egresada de la universidad, inquirió el amigo taxista.

-Yo también soy viudo, replicó Guadalupe, y a usted distinguida y bella dama le ofrezco mis condolencias, pero no visto de negro como usted. Los tres se lanzaron tremenda carcajada.

LA SANGRE

El reloj tiempo se ha esmerado en actuar en algunos casos a favor y otros en contra de las personas nobles. Qué pasó. Fue condenado a muerte, recibe la cruz. Cae, por primera vez. Encuentra a su madre. Cirineo, ayuda. Impresión de la Santa Faz. Cae, por segunda vez. Consuela a las mujeres. Cae, por tercera vez. Es desnudado. Clavado, muere y bajado y puesto en su Santo lugar. Ese fue y es el destino del mundo del cual nos servimos, acabar con lo bueno a cambio de lo Protervo, qué ironía de la vida, ¡verdad!, le expresó Zorayda a Zaida .

-Quiere decir qué aquí en la Tierra somos Cristo sin cruz, le inquirió Zaida a Zorayda.

-Pues claro, acaso no vez que esta vida está repleta de sufrimientos que nunca acaban, y estamos como condenados a cargar esa cruz simbólica, en este caso es el sufrimiento por la vida y sus quehaceres, replicó Zorayda. Qué dilema de la vida, concluyó Zaida.

EL CORAZON

Hay una esperanza para soportarlo todo. La ambulancia sonaba y sonaba, era que llegaba el noble sentimiento. Por las noches no duerme, el deseo de ver morir a alguien para que otro viva.

EL DESPRECIO

Está José preguntó al portero Josefina. El portero fue a la oficina de José y le dijo lo busca Josefina. No la conozco respondió. Josefina se fue y se lanzó contra un camión.

LA CIRUGÍA DE CORAZÓN

Señora, acaba de llegar la persona atropellada. Está por llegar la madre, la están interviniendo. El dolor se junta una y otra vez.

PRESENCIA

Qué dices, señalaba el futuro al siguiente futuro: «A veces lo único que necesito es una mano que me sostenga, sin explicaciones, sin condiciones, sólo presencia real.

SE DESPERTÓ EN SU FUNERAL

El miedo fue enterrado vivo, no se usaron los métodos facultativos, era un estado de catalepsia confundido con un cadáver.

El caso más recordado ocurrió en la COMARCA DEL PLEITO, una joven decretada muerta y durante su funeral, Ramiro notó un movimiento en el ataúd, se descubrió que estaba viva. Lográndose salvar, la experiencia quedó grabada en la memoria de todos. No era un suceso aislado, porque en otras comarcas se daban. El temor se volvió tan grande. Lo que para nosotros suena como una pesadilla, en el pasado fue un riesgo verdadero peligroso.

RIESGO

Lo que para nosotros suena como una pesadilla, en el pasado fue un riesgo verdadero, que valió la pena, le externó Bemilda a Joaquín.

EL CORDERITO Y EL TIGRE

Era un corderito y se volvió a base de golpes tigre

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado