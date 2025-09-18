Potencias que repercuten en Guatemala

Petardo

La diversidad política y la influencia de potencias como China y Estados Unidos complican una estrategia común entre la Unión Europea y América Latina.

¿Cuáles son los temas relevantes a nivel mundial?

Acabar con la pobreza. África. Agua. Alimentación. Asentamientos humanos. Cambio climático. Democracia. Derechos humanos. La diplomacia es la base de las relaciones internacionales, ya que facilita el entendimiento mutuo y la cooperación entre los países en diversas áreas, como el comercio y la seguridad.

Históricamente, la diplomacia ha evolucionado a lo largo de la historia, desde el intercambio de mensajes y enviados hasta complejas conferencias internacionales. Los países con mayor poder e influencia sobre otros, según el Índice Global de Poder Blando (GSPI) de 2024 de Brand Finance, son Estados Unidos, Reino Unido, China, Japón y Alemania. Estos países destacan por su influencia en diversas esferas, incluyendo la economía, la tecnología y la cultura.

Estados Unidos:

Se mantiene como la superpotencia global, liderando en familiaridad e influencia, y apoyado por su hegemonía en los mercados financieros y la innovación tecnológica. China: Es otro de los países con mayor influencia, destacando por su poder en el escenario internacional.

Alemania:

Se consolida como una de las economías más poderosas de Europa y del mundo, lo que le confiere una gran influencia política.

Influencia Política:

La capacidad de un país para influir en las decisiones y políticas de otras naciones en el ámbito internacional es un indicador importante de poder. Los temas que más preocupan actualmente a los ciudadanos son la inflación, el crimen y la pobreza.

Este es el resultado de una encuesta de Ipsos realizada a 23.287 personas en 29 países entre noviembre y diciembre de 2024. Algunos temas interesantes para investigar incluyen los desafíos globales como el cambio climático, la pobreza y la salud mental, la tecnología y su impacto social con la inteligencia artificial y las redes sociales, cuestiones sociales y culturales como el feminismo, la diversidad y el impacto de los memes, y temas de salud como la nutrición, las enfermedades y los programas de salud pública.

También puedes explorar la economía y el derecho con criptomonedas, el trabajo informal, o las ciencias ambientales con energías renovables y la deforestación.

La interdependencia comercial se da cuando dos países tienen intereses mutuos en una relación comercial. Esto significa que, independientemente de los bienes o servicios que se intercambien entre ellos, ambos países dependen de la continuidad de este acuerdo. ¿Cuántas formas hay de integración entre países? De esta forma las posibles formas de integración económica son: 1) zona preferencial aduanera, 2) área de libre comercio, 3) unión aduanera, 4) mercado común, y 5) unión económica y monetaria, que teóricamente es la unión total.

La influencia global a menudo se mide por el poderío militar, político o económico, pero para algunos países es la fuerza de la cultura —su comida, su moda o su entretenimiento— lo que impacta de forma más fuerte en el resto del mundo.

Los problemas del mundo nos afectan a todos, el cambio climático, la pobreza, los problemas políticos y las desigualdades sociales son parte de los desafíos que enfrenta la humanidad. De lo anterior se deduce que influyen en nuestros países por lo que es importante tener buenas Relaciones diplomáticas.

Libre emisión del pensamiento.

