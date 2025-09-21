El momento para el inicio del mundo de la tercera fuerza

Relatividades Perspectivas

Indonesia prendió en llamas al congreso, lo cual no es la solución final puesto que si continuan sumisos y arreados, los arrieros solamente necesitan restaurar la edificación (con dinero de las personas) o elegir otro inmueble (costeado con dinero de las personas). Pero el mensaje fue claro: Acciones negativas o acciones por intereses de los arrieros, no serán permitidas. Ojalá la gente se organizara para pensar y accionar por sí misma para solucionar situaciones y lograr bienestar real. Considero que esa seria la liberación real: liberarse de sistemas de arreos. Liberarse de corrupciones, robos, imposiciones, opresiones y mas.

Es gratificante y curioso, como muchas personas en muchos corrales – potreros socio – político – económicos diseñados por arrieros para arrear mas eficientemente a las manadas, toman las acciones por parte de indoneses como ejemplo o tutoría a seguir. Bromean con seguir ese trend de tik tok pero la noción es clara: el malestar hacia arreos y sus consecuencias – efectos en la población, tan solo requiere un impulso final y ese impulso lo proporcionaran las guerras asimétricas: USA busca intervenir en otros corrales – potreros socio – político – económicos, mientras oriente posee la misma intención. Algunos a favor de un grupo de dominadores, otros a favor de otro grupo de dominadores y muchos a favor de libertad real mediante mentalidad activa e iniciativa propia.

China presenta al nuevo orden mundial, apresuramiento al no tener mas opción frente a la activación de mentes. en ausencia de los factores necesarios para estabilizarlo: inteligencia artificial presencialmente totalitaria, robótica dominante y vigilancia – comunicación absoluta.

Podría ser que el suceso en Indonesia haya sido propiciado por arrieros dominantes (elites – nobleza negra), para lograr su plan de reemplazar a los arrieros sistemáticos – peones socio – político – económicos: Las guerras asimétricas entre «bandos» y manadas afines serian expandidas hacia ubicaciones en las que a los arrieros dominantes les resultaría difícil accionar directamente. Aprovecharían la idiotez de las manadas amaestradas para ser arreadas – sumisas hacia los arrieros y sistemas de arreos, para eliminar a arrieros peones – sistémicos en cada área y en los ordenes mundiales: sepultado y naciente. Las manadas – «personas» carentes de intelecto, pretenderán imponer arrieros y políticas a otros que se encuentren dentro de sus corrales – potreros socio – político – económicos, pero al unísono: pretenderán imponer arrieros y políticas globalistas. Asi de estúpidos son: Todos los que estemos dentro de un corral – potrero socio – político – económico debemos tener las mismas políticas y los mismos arrieros (en contra de la obviedad de situaciones, contextos, circunstancias y factores distintos en cada área o perspectiva). Eso les amaestraron para mantenerlos en conflictividades para que los arrieros puedan accionar según intereses propios o de aliados, sin ser molestados. Al mismo tiempo: El nacionalismo es crucial. La globalización es mala, pues pretenden dominarnos a todos por igual mediante nivelación – igualación al unísono: La solución para todo asunto, es la unificación. Si todos nos unimos, todo asunto será solucionado. Fueron amaestrados para creer que el solo hecho de unirse, es solución.

Arrieros dominantes aprovecharan la intención por parte de manadas arreadas, de imponer políticas y arrieros locales y generales, a los demás, mientras los demás pretenden lo mismo. Las guerras asimétricas producto del colectivismo – unificación absoluta – imposiciones en lugar de coordinación estratégica, priorizando temas, organizándolos según temas base para cada situación o asunto y temas con prioridades menos relevantes que pueden representar altas prioridades como temas individuales o relacionados a otras temáticas. Causaran que las remembranzas de los sistemas de arreos – política masiva, queden en el olvido. Los corrales – potreros socio – político – económicos perderán sus definiciones (fronteras) para dar paso al gobierno mundial que el dragón presenta lo presenta como coordinaciones e igualdad en ellas pero lo hace desde un sistema de política masiva, autoritaria e impositiva.

Esperemos que las personas piensen y definan sistemas distintos y de ser necesario, paralelos a sistemas decadentes de arreos, en lugar de sucumbir ante el amaestramiento de limitarse a someterse hacia otros arrieros. Lamentablemente, algunos aún no logran concebir más que pasar de dominación por parte de unos arrieros, a dominación por parte de otros. No logran asimilar que pueden pensar y accionar por sí mismos. Temen aun, lo que el sistema «educativo» les amaestro: acatar y repetir en lugar de pensar y accionar con base en lógica – asertividad. Temen enfrentar ese adoctrinamiento que los hizo pensar que solamente personajes como arrieros y gente famosa o relevante, puede pensar y lograr algo y que los que no son sistemáticamente relevantes solamente pueden acatar, repetir y obedecer. Pero afortunadamente, existen ya muchos pensantes que buscan libertad y bienestar reales.

Tengamos fe en que los seres pensantes – bondadosos – lógicos – asertivos son mas numerosos que las manadas amaestradas para ser arreadas – sumisas hacia arrieros y sistemas de arreos. Eliminaran a arrieros peones, mediante el hartazgo entre las poblaciones y el amaestramiento para creer que deben realizar imposiciones unos a otros y viceversa luego, utilizaran a las manadas amaestradas para ser arreadas – sumisas hacia arrieros y sistemas de arreos, para atacar a entes con mentalidad activa – libertad real, utilizando la misma táctica: Quienes prefieren ser sometidos por USA y aliados, y quienes prefieran ser sometidos por China y compañía. = pretensión de imposiciones = guerras asimétricas para erradicar a quienes no sean sumisos y útiles para sus intereses.

España tiene a pensantes – libres como Ecologenia (https://www.ecologenia.org), Sane (https://sane.rebgen.xyz) y a Constituyentes (https://constituyentes.es), Mexico tiene a Omnicracia (https://omnicracia.com), Guatemala, Mexico y mas corrales – potreros socio – político – económicos poseen a muchas personas con mentalidad activa – libre y he aquí mi propuesta de sistemas distintos: Sistema De Políticas Inversas Y Sectorización Tecnocracia: https://www.qdyrx.org/yaxcheinvisumumbrarum/executionoffuture/executionoffuture.php en caso de que a alguien le resulte útil para implementación o para idear otros sistemas con la finalidad de lograr bienestar real y dejar de caer en sumisión y dominación por parte de sistemas decadentes.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado