Patria, Soberanía y Dignidad (Primera Parte) 

La Patria es el lugar de nacimiento. Tierra que implica pertenencia con una nación, e identificación con su cultura, historia y valores. La Patria es un sentimiento puro de identidad y lealtad.

La independencia, en su esencia, significa capacidad de actuar y decidir por cuenta propia, sin estar sujeto al control o influencia de otros. Implica autonomía, libertad y soberanía, de una nación. Se manifiesta en la capacidad de tomar decisiones, y ejercer derechos sin interferencias externas.

Soberanía es el derecho de un pueblo a decidir su destino, y es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible. Es absoluta porque define a un poder que no depende de otros ni está limitada por leyes, es perpetua porque su razón trasciende a las personas que ejercen el poder y a diferencia de lo privado es imprescriptible e inalienable.

La dignidad nacional es el sentido de valor, respeto y orgullo que una nación siente por sí misma.

Los guatemaltecos estamos celebrando este mes el 204 aniversario de nuestra emancipación política históricamente marcada por divisiones y conflictos profundos pues tras la independencia de España, las disputas entre liberales y conservadores condujeron a enfrentamientos civiles e inestabilidad política. Desde nuestra independencia de 1821 Guatemala se integró brevemente al Primer Imperio Mexicano y luego formó parte de las Provincias Unidas de Centroamérica. En estos primeros años, las presiones y las influencias externas (España, México, potencias europeas y Estados Unidos) presionaron a los gobernantes de turno para imponer sus múltiples intereses comerciales y estratégicos regionales.

Nuestra situación Geopolítica desde el Siglo XlX estuvo marcada por conflictos internos, cambios de régimen y la lucha por el control de rutas, puertos y recursos naturales. Las potencias extranjeras buscaron asegurar sus intereses comerciales y estratégicos en la región, utilizando cómo hasta el presente descarados mecanismos de presión incluida la amenaza militar, y ese es un breve antecedente histórico del fenómeno injerencista que nos ha robado la paz y el progreso constante a lo largo de nuestra historia; por lo que le propongo a mis lectores que conjuntamente analicemos en el MES DE LA PATRIA, dos de los ejes injerencistas, abusivos; permitidos y estimulados mediante actitudes apátridas, cobardes y traidoras por quienes fueron impuestos en el gobierno por intereses extranjeros mediante fraude electoral para hacer una entrega vergonzosa e ilegal de nuestra soberanía nacional.

En fecha reciente el Secretario General de la OEA Albert Ramdin, en un comunicado publicado en diferentes medios de comunicación agradeció la disposición del Gobierno de Guatemala para recibir una misión, cuyo objetivo central es “acompañar procesos clave para la democracia y el Estado de derecho”. Es decir: para imponernos mediante acciones de presión injerencistas a nuevos funcionarios de alto nivel relacionados a los sectores de seguridad y justicia. Ramdin, al igual que lo hiciera el ex guerrillero Tupamaro, Diego Almagro, durante el último proceso seudo electoral, designó recientemente a conocidos militantes de la izquierda Latinoamericana, sus “compañeros ideológicos” de confianza, para venir a imponernos a quienes servirán seguramente de vasallos para sus intereses. La denominada Misión Especial para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala llegará en las próximas semanas en el marco de la resolución OEA/AG/RES.2766 (XLIII-O/13) “Promoción y Fortalecimiento de la Democracia” vendrán a interferir en los procesos de elección del Fiscal General, Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y Contralor General de Cuentas. Ahora analicemos sus perfiles:

María Paulina Aguirre: Es abogada y Magistrada, y se ha desempeñado como Presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, su imparcialidad es duramente cuestionada por analistas ecuatorianos quienes la consideran una pieza del esquema injerencista de “derechos humanos”.

Es abogada y Magistrada, y se ha desempeñado como Presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, su imparcialidad es duramente cuestionada por analistas ecuatorianos quienes la consideran una pieza del esquema injerencista de “derechos humanos”. Carlos Ayala Corao : es abogado especializado en derecho constitucional y “Derechos Humanos”. Actualmente, preside la Comisión Internacional de Juristas –CIJ- (ONG internacional con sede en Ginebra creada en Berlín en 1952 por el abogado alemán Walter Linse , Presidente de la “Asociación de Juristas Alemanes Libres”, de reconocida militancia marxista) conocida por los analistas guatemaltecos por la nefasta pertenencia a esta del marxista ex cura jesuita Ramón Cadena , aliado incondicional del Cardenal Álvaro Ramazzini, también de militancia izquierdista, reconocida a lo largo de su trayectoria en el Sur de México y Occidente de Guatemala en donde tiene su zona de operaciones. Ayala anteriormente, fue Presidente y Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, tradicional estructura de persecución penal de nuestros Veteranos Militares en la región.

: es abogado especializado en derecho constitucional y “Derechos Humanos”. Actualmente, preside la Comisión Internacional de Juristas –CIJ- (ONG internacional con sede en Ginebra creada en Berlín en 1952 por el abogado alemán , Presidente de la “Asociación de Juristas Alemanes Libres”, de reconocida militancia marxista) conocida por los analistas guatemaltecos por la nefasta pertenencia a esta del marxista ex cura jesuita , aliado incondicional del Cardenal también de militancia izquierdista, reconocida a lo largo de su trayectoria en el Sur de México y Occidente de Guatemala en donde tiene su zona de operaciones. Ayala anteriormente, fue Presidente y Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, tradicional estructura de persecución penal de nuestros Veteranos Militares en la región. Marcela Ríos Tobar, es Socióloga y Politóloga. Se desempeña como Directora regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, y ejerció como Ministra de Justicia y “Derechos Humanos” de Chile. Analistas chilenos la consideran una aliada ideológica de Gabriel Boric y Michelle Bachelet.

Como se puede apreciar, son tres zurdos, chairos, caviares, mamertos, izquierdistas, socialistas, o como usted desee clasificarlos de acuerdo a los modismos utilizados en la región para describir a los neo marxistas, socialistas del Siglo XXl. Y queda evidenciado que, los impuestos funcionarios actuales, están cediendo nuestra soberanía nacional a sicarios judiciales, seleccionados para venir a imponer personajes nefastos afines al plan de cooptación ideológica fabricado por la izquierda internacional para nuestra Guatemala.

Como si fuera poco el ultraje (permitido por sus “compañeros” impuestos mediante el fraude electoral del año 2023), en otra acción que viola flagrantemente nuestra soberanía y dignidad nacional, el Gobierno de Belice informó que el miércoles 10 de septiembre de 2025 tras la abusiva e inaceptable presencia de seudo soldados beliceños armados navegando en nuestro Rio Sarstún, estratégico recurso natural guatemalteco en donde desde hace mas de una década han persistido en invadir mediante grupos políticos o turbas, dirigidas tras bambalinas por los seudo dirigentes súbditos y títeres de los intereses británicos; indicando que supuestamente se han disipado “tensiones” gracias a la intervención de sus Ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores.

Según el comunicado oficial beliceño, las conversaciones entre funcionarios de Belice y Guatemala se centraron en la colocación reciente de una bandera guatemalteca en la isla Sarstún, a la cual denominaron con el nombre de nuestro icónico rio guatemalteco para confundir a la comunidad internacional. Mintiendo descaradamente y en forma perversa al denominarlo como “territorio soberano beliceño”.

Para que los guatemaltecos podamos refrescar nuestro conocimiento sobre esta histórica chingadera que debe ser rechazada por todos los que amamos a nuestro País y estamos hartos de gobiernos cómplices, blandengues, y traidores a nuestros intereses nacionales permanentes, les comparto un brevísimo recordatorio de este abuso sistemático:

La Injerencia británica en el Caribe guatemalteco y otras aéreas y sectores a lo largo de nuestra historia:

Para que el pueblo guatemalteco, comprenda el porqué, es iluso, torpe, y criminal para los intereses de nuestra Patria considerar que los británicos y sus marionetas actúan o actuarán de buena fe para solucionar los cientos de incidentes que han provocado a manera de provocación en las últimas décadas en LA ZONA DE ADYACENCIA; -pues no es FRONTERA-, me permito recordar –entre otras- las diferentes formas de intervención de los británicos en contra de los intereses nacionales permanentes de nuestra Patria.

Los intereses nacionales permanentes de Guatemala incluyen: La protección de la vida, libertad, dignidad e integridad de sus habitantes, mantener la soberanía, independencia e integridad territorial del Estado, y asegurar las condiciones de paz y seguridad necesarias para alcanzar el bienestar general. Estos intereses son la base sobre la cual se definen las políticas y estrategias nacionales para el desarrollo y la Defensa del País.

Iniciativas y control de puertos y recursos: Durante el siglo XIX, el interés británico se centró en el Caribe y el litoral Pacífico de Guatemala, especialmente en la región de la Costa Sur y en conectar rutas comerciales con otros destinos en Centroamérica y el Caribe. El lector, puede constatar como la Pérfida Albión (Inglaterra) siempre ha mimetizado u ocultado tras formalismos y manipulada jerga diplomática sus históricas intenciones de dar un zarpazo y apropiarse de nuestros recursos naturales estratégicos (Río Sarstún, entre otros). Nuestros hermanos argentinos han sufrido como nosotros históricas invasiones encubiertas por supuestas acciones comerciales pero respaldados por las fuerzas militares colonialistas de la Gran Bretaña. La campaña militar por la recuperación de las ISLAS MALVINAS ARGENTINAS, fue un ejemplo de pudor, patriotismo, coraje y dignidad…y será en el futuro tema de otra serie de artículos..

Continuará…

Libre emisión del pensamiento.

