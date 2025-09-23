La denigración del concepto real representado por una bandera ficticia

Relatividades Perspectivas

Recientemente se designo la bandera de la serie «One Piece» como símbolo para identificar rebeliones – liberaciones en partes del mundo en relación a arrieros – sistemas de arreos. Tristemente, algunos aun creen que la libertad consiste en despojarse de la dominación por parte de unos arrieros para luego someterse a las intenciones – voluntades de otros arrieros en un sistema creado por los dominadores para arrear a las manadas.

Pregunto: ¿los personajes de «One Piece» lucharon contra los arrieros – dominadores que los arreaban según sus sus intereses para, acto seguido, buscar a otros arrieros para ser sometidos a los intereses de ellos?

¿Acaso, la serie consiste en personajes que por amaestramiento a través del sistema educativo que insta a acatar y repetir en lugar de pensar y tener iniciativa, se aventuran a navegar los mares y a recorrer tierras en busca de alguien pensante o lacayo de quienes controlan al sistema de arreos, para que los arree según conveniencias propias? O ¿trata de personas pensantes que luchan contra arrieros para ser realmente libres mediante mentalidad activa e iniciativa propia? ¿Acaso el personaje principal se enfoca no en buscar libertad real mediante estrategias propias como formar una tripulación para lograr su objetivo final? ¿Acaso el personaje se enfoca en suplicar que aparezca un arriero que piense y accione por él para lograr lo que él pretende (sucumbiendo hacia las intenciones – voluntades y / o prioridades de ese arriero y aliados de el)? ¿Acaso busca reunir a otros para realizar «elecciones» de arrieros causando conflictividades entre todos al pretender imponerse a arrieros y políticos mutuamente?

Surgieron los demás miembros de su tribulación, debido a amaestramiento de incapacidad intelectual y proactiva. Dijeron, uno tras otro: a mí también me cuesta pensar. Por favor inclúyame en su tripulación de arreados con la finalidad de buscar arrieros opuestos a los arrieros actuales (todo arriero arrea a manadas según sus intereses o intereses de sus aliados, al notar sumisión entre las manadas), Yo también soy idiota. Por favor aceptenme para efectuar el esfuerzo junto a ustedes para encontrar a otros arrieros a los cuales someternos y serles sumisos – arreados, Yo también soy amaestrado para ser arreado en lugar de pensar y accionar por mi mismo para lograr soluciones y bienestar reales, y a mi tampoco me agrada hacia que nos arrean estos arrieros, asi que yo también quiero buscar a arrieros que me arreen como yo quiero que me arreen, Si, yo también estoy inconforme en cuanto a como y hacia que objetivos me arrean estos arrieros pero al igual que ustedes, me amaestraron para creer que únicamente personajes relevantes en el sistema controlado por arrieros, pueden pensar y lograr algo y los demás solamente podemos acatar, repetir y obedecer. Por lo tanto, en lugar de buscar libertad real mediante percepción, análisis, conclusiones según lógica – asertividad y acciones basadas en esas conclusiones me integro a su tripulación de idiotas arreables – sometibles y suplicantes, para buscar y luego volver a buscar una y otra vez a quien me arree en manera distinta. Realicemos nuestro sueño ilusorio consistente en que nuestras demostraciones de sumisión, limitación intelectual y relativa a acciones algún día lograra que aparezcan arrieros que nos arreen como nosotros queremos que nos arreen.

La bandera de esa serie es obviamente ficticia, pero si realmente respetan o siquiera aprecian lo que representa eviten denigrarla – mancillarla al utilizarla como distintivo para sus acciones – movimientos con finalidades de eliminar ciertas dominaciones – arreos para caer en otras. Resulta incongruente y ridículo que sitúen a esa serie como el foco de inspiración para sus intenciones, cuando estas representan el solo cambio de arrieros – dominadores y no reflejan lo que los personajes de la serie pretendieron y lograron. El personaje central no busco cumplir su promesa (representada por el sombrero de paja que le fue dado) buscando a que arriero someterse y sometiéndose a los objetivos, acciones y modalidades de ese arriero. No busco cumplir su promesa, suplicándole a un arriero para que lo arreara según era requerido para lograr su cometido (culminando en realización de lo que el arriero deseaba y no lo que él quería).

Y si bien, los piratas eran ladrones y carentes de ética, es oportuno mencionar que también mancillan su determinación para ser libres en lugar de solamente cambiar de arrieros – dominaciones y convencerse o cumplir amaestramiento de que eso es libertad. Los piratas se rebelaban (se desligaban de sistemas que repudiaban, para definir sistemas o modalidades propias), no seguían adoctrinamiento para creer que suplicarle a otros arrieros, era libertad solo porque eran arreados por nuevos arrieros y ya no eran dominados por los arrieros anteriores. Siempre buscaron libertad real mediante iniciativa propia y mentalidad activa en lugar de amaestramiento de arreos con finalidades equivocadas y poco éticas que nosotros debemos evitar y reemplazar por objetivos bondadosos – lógicos – asertivos, pero nunca creyeron que someterse a lo que otros arrieros pretendían en el sistema de arreos que repudiaban, los conduciría hacia la libertad que buscaban.

Si continuaran amaestrados para ser arreados – sumisos hacia arrieros y buscando solamente cambio de arrieros – dominadores, deberán buscar otro símbolo para su causa. Sugiero una imagen consistente en un personaje contemplando sus objetivos en la distancia con manadas de personas a su lado, con actitud de sumisión y disposición – anuencia hacia su arreo para lograr los objetivos de él y no los de ellos.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Relacionado