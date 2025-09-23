Del Escritorio del General

El 11 de septiembre, se conmemoraron 25 años del ataque inescrupuloso de fuerzas terroristas, musulmanas contra varios objetivos de Estados Unidos, desatando con ello, lo que el presidente Bush en su momento, tipificó como la guerra global contra el terrorismo.

Hechos precedidos por varios incidentes a nivel occidental, en Europa, y en otros países que provocaron la furia y la ira, así como el patriotismo de muchos estados, en contra del terrorismo, particularmente musulmán, la Guerra Santa, como le llaman los musulmanes en el mundo, ataques traicioneros, sorpresivos, y usualmente contra blancos de mayor potencialidad por ser civiles, y uno que otro caso en contra de instalaciones militares de occidente.

Los Yihadistas o guerreros por Mahoma, son los artífices de toda esta violencia que se desata en contra de occidente, teniendo su punto culminante con Osama bin Laden en los ataques del 11 de septiembre del año 2000, los cuales causaron una gran destrucción material, pero por sobretodo la muerte de más de 3000 ciudadanos norteamericanos, al igual que años anteriores había pasado en otros países matando gente inocente, con el único fin de generar zozobra, temor y ante todo una falsa presencia de su poderío internacional.

Hoy con tristeza se conmemoran esos 25 años, pero también han sido años de perpetua lucha en contra de todos los grupos terroristas en el mundo, Hamas, Hezbollah, y otros tantos tales como Isis, Yemen del Sur, y muchos más nombres de grupos que bajo la bandera de Mahoma, enarbolan las armas para combatir a los infieles, según una interpretación de sus creencias. La respuesta ha sido contundente, ya que uno a uno ha ido cayendo estos líderes del terror, estos falsos Adalid, INEES de la emancipación musulmana y que hoy día nos vemos con Mayor ahínco, representados en los frentes de batalla que El Estado de Israel mantiene contra ellos.

Gran labor, la que el Estado de Israel hace por frenar esta multitudinaria agresión de varios grupos en contra del Estado, israelita, para mucha gente que desconoce la historia y desconoce los hechos o bien los obligan por intereses humanos, estos conflictos en contra de la libertad en contra de la sociedad occidental, en contra de las creencias liberales de occidente no son más que ataques generados por virus musulmanes que pretenden dominar el mundo bajo la sombra del profeta Mahoma.

Es momento de reflexión, porque esta guerra global ya lleva 25 años y no se detiene, cada día ha sido más violenta más virulenta y ha ido abarcando más países que se han sumado de una otra manera a esta Guerra religiosa y no sólo países sino grupos armados, actas musulmanes, que pretenden enarbolar la bendición de Mahoma para llevar a cabo esta guerra mundial, sin duda es merecedor de atención para todo el mundo occidental, el terrorismo no es un juego, el terrorismo ha estado en nuestros países a través del comunismo en muchas de nuestras capitales, fueron detonadas, bombas, volados edificios, puentes, carreteras, matado niños, niñas, ancianos por una doctrina marxista que se pretendió instalar en nuestra América.

Es sin duda, una fecha que debiésemos de conmemorar todos los del mundo occidental, porque de una u otra manera, hemos sido víctimas de esta agresión y misericordia con el único fin de destruir, no con el fin de construir absolutamente nada, la penetración musulmana se está llevando en todos los ámbitos del quehacer de la vida diaria.

Con esto me refiero, particularmente a una penetración silenciosa que se ha llevado de hace 25 años o más en las migraciones musulmanas de África y de otros países, como Irán, Iraq, Siria y otros más de Asia, las costas europeas y hacia América en general, esto debe de llamar nuestra atención, y sobre todo nuestro análisis, para determinar con frialdad y con una prospectiva estratégica, cuáles son las acciones a tomar en contra de esta amenaza real y patética.

Este día debe de ser una reflexión para todos nosotros los que nos consideramos el mundo libre y que debemos de batallar, por mantener nuestra libertad y no el sometimiento de interpretaciones religiosas, obtusas, que lo único que pretenden es la dominación social, por el contrario nosotros con tristeza, vimos que el día 10 de septiembre fue vilmente asesinado, un patriota estadounidense, Charlie Kirck, así como hace aproximadamente un mes murió otro patriota colombiano, víctima de un atentado terrorista en su contra, me refiero al senador Uribe, que vilmente fue asesinado durante un mitin, proclamando la libertad, proclamando la democracia y proclamando la prosperidad de Colombia

Esto nos debe de llevar a una profunda reflexión, en término de hacia donde debemos como ciudadanos cursar nuestros esfuerzos con la ley y los arrestos necesarios para liberar a nuestros países de este terrorismo, tanto religioso, como ideológico que se nos pretende imponer, lo que mencionaba recientemente, el escritor y pensador español Arturo Pérez Reverte en un programa de televisión española, en el cual hacía mención que el gran problema de nuestra sociedad es que somos dirigidos por la muchedumbre, por gente, sin preparación, sin capacidad, sin estudios, sin decencia y mucho menos sin principios y valores que le deben de dar vida y consistencia a nuestros estados.

Amén, de estas frases, me quiero referir a la inmediata necesidad de poner un alto a los atropellos, a los cuales somos víctima a los ciudadanos, honestos y honrados de nuestros países, y que debemos de hacer frente con dignidad y con nuestros valores y arrestos en contra de estos supuestos líderes negativos, que están terminando de hundir a nuestros países

Manifestando también nuestro apoyo a todo aquel liderazgo liberal y democrático, que está surgiendo en nuestra América, y en muchos países europeos y del mundo, en contra de estos atropellos, cesantes a nuestros más claros anhelos de libertad y prosperidad.

Adelante, con espíritu de vencedores.

Libre emisión del pensamiento.

