Ternura en el trabajo docente

El día 28 de agosto de este año 2025, por invitación de la Universidad Regional de Guatemala, tuve la grata oportunidad de asistir al acto de presentación de la obra titulada “Senderos de la Educación” del Doctor Olmedo España Calderón. Las esperanzas y caminos claros por una educación de calidad, crítica y transformadora permanecen y deben ser las hijas e hijos de la Patria quienes deben mantener sus demandas por más oportunidades para la niñez, la adolescencia y la juventud. También la educación superior debe apoyar el bienestar para todos los pueblos y regiones del país.

Ahora, leo y releo “Senderos de la Educación” y me llama la atención la afirmación del Doctor España que dice “El Estado debe atender con ternura y voluntad política el trabajo de los docentes”. Este es uno de los retos que tiene ante sí la formación docente inicial y continua. El Ministerio de Educación y las organizaciones vinculadas a educación deben revisar y mejorar los componentes del proceso de formación docente. El trabajo del docente no es solamente compartir información y datos, el trabajo docente no es solamente medir lo comprobable, no es solamente alimentar la memoria, el docente trabaja y comparte con seres humanos que tienen otras dimensiones que necesitan del apoyo de la educación desde todas sus modalidades. Estamos acostumbrados a señalar algunas debilidades y mucho se habla de currículum, de métodos y técnicas para la docencia y el aprendizaje, enfoques de la educación, la administración educativa, la regionalización y otros temas vinculados a la educación, pero muy poco o simplemente nos hemos olvidado de fortalecer argumentos, sentimientos, palabras y demostraciones de aprecio, cariño y admiración por la persona y los seres vivos. Por esto es inevitable voltear las miradas, las reflexiones y los procedimientos por la ternura. Es de aceptar que la población que asiste a los distintos niveles educativos tiene necesidad de ser apreciada según las características y necesidades que hay en cada etapa del desarrollo humano. Afirma el Doctor España “entusiasmar a la sociedad y al Estado para viabilizar el derecho al bienestar y felicidad”. El bienestar y felicidad de las personas son posibles con el reconocimiento de la niñez, la adolescencia y la juventud tal cual son. Las ciencias que apoyan la educación deben identificar y fortalecer todas las dimensiones del ser humano para el sentimiento, la alegría, la autoestima.

Hay que fortalecer la ternura para estar y convivir en armonía con personas de todas las edades. La vida merece alegría, estima y bienestar. La docencia requiere argumentos claros, actitudes y procedimientos de trabajo para anteponer afecto, admiración, delicadeza, amabilidad y palabras con espíritu y corazón para tratar y educar a todos. La ternura es medicina para contrarrestar el desprecio, el odio, el egoísmo, la desconfianza y la discriminación. Nada más hay que tener claridad que las personas están, viven, trabajan e interactúan en contextos donde hay muchísimas manifestaciones con vida. La ternura como manifestación de aprecio y cariño debe estar para comprender muy bien las funciones de todo lo que vemos. Necesitan aprecio las plantas, los ríos, los bosques. Necesitan cariño y aprecio los animales, su presencia tiene razón de ser. El uso generalizado de la ternura a las manifestaciones del entorno puede apoyar la conservación de la salud del medio ambiente y la de los pueblos. La docencia necesita de la ternura en la formación responsable de las generaciones del futuro para que convivan en armonía y equilibrio.

