Guatemala del Caos Mundial: Al Desconcierto Nacional

Se supone que desde la creación de los Estados nacionales, en Inglaterra allá por el siglo XVII y con la revolución francesa, siglo XVIII los humanos encontramos caminos para vivir en paz, disenso y armonía por medio de los dos grandes avances del capitalismo democracia electoral y mercados competitivos. Pero, los tiempos que vivimos son tan absurdos, que fácilmente perdemos la panorámica y caemos en la tentación de querer destruir totalmente a nuestros adversarios.

Tenemos que recuperar la noción de república, con sus virtudes y defectos, para encontrar la solución a una vida pacífica y segura para todos. Y, construir un Estado que sea respetado y reconocido por sus logros y no sirva de hazme reir por sus malos resultados políticos y sociales.

Es que nuestra realidad estatal es compleja, ante un mundo que se debate en una serie de confrontaciones militares, geopolíticas y ambientales que llenan de incertidumbre y horror por el futuro. La lucha de las grandes potencias por acaparar el control del mundo tiene como resultado actual un decrecimiento generalizado de la economía. Las economías de los países más desarrollados crecen raquíticamente menos del 2%, lo cual anuncia un mundo al borde de la crisis y la confrontación nuclear.

La democracia es fuerte, sin duda, es un aliciente para los que queremos un mundo en paz, protección ambiental y pluralismo. Los judíos tienen derecho a tener un Estado tranquilo, los palestinos tienen derecho a tener un Estado tranquilo, todos lo sabemos ¿cómo es posible que no lo logremos? No hay que eliminar a ninguno que todos convivan y colaboren. Así pasa con el concepto de democracia. La derecha no lo quiere porque la izquierda nos trae grandes defectos sociales. La izquierda no lo quiere porque nos trae grandes problemas económicos. Y, la democracia resiste a las barbaries ideológicas esperando que el humano, algún día madure.

¿Será que nos gusta obviar los peligros reales?, ¿tenemos la tendencia a vivir sin ver lo anormal?

Nuestra sociedad no toma en cuenta su tarea histórica pendiente, construir una república en paz, progresista, protectora del ambiente y que le dé educación y salud de calidad a todos y no solo a unos pocos. Nos acostumbramos a resolverlo todo con la represión ideológica y violenta del gobierno. Para en cada momento, tratar de eliminar a los que tengan una posición crítica.

Un mundo de incertidumbre

De todas las formas que midamos, el humano está asustado por la violenta y engañosa situación actual en el país y en el extranjero. Los índices de incertidumbre nos muestran un mundo en suspenso, propenso a pasar al odio y la confrontación y no al disenso y la concordia.

Los analistas internacionales afirman que vivimos un mundo fragmentado, en que los avances mediáticos permiten que cada bando tenga en sus filas partidarios hiperactivos, capaces de difundir información constante que llama a la confrontación y el olvido de valores de convivencia. Estamos perdiendo la confianza en las instituciones, los comentaristas, los dirigentes, los medios en todo. Será que el mismo concepto de Estado gobierno, están en bancarrota. ¿Cómo vamos a convivir socialmente? Es hora de relanzar un proyecto de república sano, democrático, eficiente, competitivo.

La economía regional y nacional funciona

Cuando observamos los indicadores económicos de Guatemala no dejan de generar confianza. Tanto producto interno bruto, como las exportaciones, el déficit fiscal y el manejo del tipo de cambio muestran índices muy positivos. Al terminar la primera década del siglo, Guatemala se hundía por sus pésimos indicadores sociales, que aún hoy no mejoran, en protección ambiental es una lástima mundial, sus bosques siguen siendo arrasados extinguiendo especies sin compasión. En economía parecía increíble Costa Rica estaba cerca de alcanzar y superar a Guatemala en el PIB total, como un país con menos de la mitad de territorio y menos de la tercera parte de población iba a producir más que Guatemala. Pero, increíblemente llegó la tranquilidad. A partir de 2010 algo pasó, y Guatemala remontó y hoy produce el doble que sus hermanos ticos. En general la región centroamericana muestra uno de los mejores logros en controlar el monstruo del capitalismo, la inflación.

La inflación tiene hoy confrontado al gobierno de Trump con su banco central, Europa y otros viven la angustia de perder el control de los precios, todo en el marco de la agudización de las contradicciones del sistema capitalista-financiero mundial que está en recesión desde la gran crisis del 2007-08.

El istmo respira tranquilo. La inflación está controlada relativamente. En Estados Unidos aumenta, para Trump será un grave dolor de cabeza. Es el principal indicador de problemas, y la inflación no se detiene. Collin Powel, y la FED, al igual que el resto de bancos centrales del mundo viven del resultado de aplicar la receta suicida de emitir dinero en abundancia para enfrentar aquella crisis y ante un poder ejecutivo maniatado por la ineficiencia y corrupción, con un sector empresarial sin estrategia de construcción de unidad de la nación, los bancos centrales emitieron una masa monetaria superior a la de otros momentos críticos. Así va el Voldemort de la economía mundial.

La inflación se hace presente como evidencia de que el sistema tiene problemas estructurales que necesitan reformas profundas para reiniciar la construcción de la nueva sociedad indispensable en el siglo XXI. La inflación representa en sí un proceso de debilidad de las monedas. Las monedas ya no pueden cumplir sus funciones de reflejar el valor de la producción, ni ser depósitos de valor y deterioran el pode adquisitivo, especialmente del 40% de la población más pobre. Razón por la cual el banco central hace esfuerzos por mantener la calma y recuperar la confianza.

Bloomberg nos indica como cerró la inflación en varios países de América en el 2024. Se considera que inflaciones menores a 2% ocupan tasas de interés menores y promover el consumo. Que lo normal está entre 3 y 4% Estas son las economías que tienen controlado este riesgo.

Costa Rica -0,9 Panamá -0,4 El Salvador -0,1 Guatemala 1,2 Nicaragua 1,4 México 3,6 Dominicana 3,7 Chile 4,0

Economía con del 4% de inflación corren el riesgo de entrar en problemas de producción, empleo, e inestabilidad social.

Honduras 4,2 Uruguay 4,6 Argentina 33,6 Cuba 14,4

A dónde vamos

Los motivadores sociales indican que cuando hay problemas hay oportunidades para salir adelante. En nuestro caso tenemos confianza en que por fin podremos construir una república libre, justa y solidaria.

Por lo que exhortamos a profundizar y ampliar el trabajo de todos, sin exclusión, por muy mal que nos caigan, para hacer claridad de los principios, concepciones y teorías que fortalezcan una sociedad libre y equitativa. Claro, las tareas de los amantes de la democracia enfrentan tareas muy complicadas. Cómo eliminar las viejas rencillas y mal comprendidas revanchas. Cada quien tiene derecho a tener sus propias teorías y prácticas, pero lo esencial es que aporten al consenso de construir una patria para todos.

A lo viejo le tenemos cariño u odio, pero es tiempo de ver hacia el futuro que ya nos alcanzó. El futuro es claro, seguir siendo un país de cuarta categoría o construir la libertad política y democratizar el régimen político y social del país, convertir al Estado en un ejemplo de sociedad en el mundo.

Libre emisión del pensamiento.

