«El contenido de un libro tiene el poder de la educación y es con este poder que podemos moldear nuestro futuro y cambiar vidas».

Malala Yousafzai

El poder de la educación se manifiesta en su capacidad para ser un motor de desarrollo personal y social, un derecho humano fundamental y una herramienta para reducir la brecha de desigualdad y ampliar las oportunidades de desarrollo.

En el proceso educativo se desarrollan habilidades, conocimientos y valores que empoderan a los individuos para crear una conciencia crítica y transformar sus realidades y las de sus comunidades. Además, la educación es crucial para la estabilidad, la paz, la construcción de sociedades más justas y democracias sostenibles.

El poder de la educación se manifiesta en la sociedad a través de su impacto en el desarrollo económico, social, cultural, político, tecnológico y científico, así como en el desarrollo de una ciudadanía activa, del emprendimiento, la innovación y el progreso humano.

El poder de la educación es su capacidad transformadora, tanto a nivel individual como social, permitiendo el desarrollo de competencias, conocimientos, valores y confianza en sí mismo (autoestima) para superar obstáculos (educativos, laborales, sociales), empoderar y construir una sociedad más justa y próspera.

El poder de la educación se manifiesta al fomentar la autonomía en la toma de decisiones, la participación democrática en libertad, la igualdad de oportunidades, la valoración de la diversidad y el desarrollo integral de los seres humanos, impulsando así el ascenso social.

Se dice que la educación es poder, porque equipa a las personas con conocimientos y habilidades para desenvolverse mejor en la vida y para ejercer plenamente sus derechos, esto implica también, reconocer sus obligaciones como sujeto activo en la sociedad, permitiendo desarrollar una visión crítica del mundo, comprender la situación nacional y actuar para lograr un cambio objetivo en su medio social y natural.

La educación tiene el poder de mejorar la salud y contribuye al bienestar general del individuo, empodera a las personas para que tomen decisiones informadas sobre su bienestar, lo que lleva a hábitos de vida más saludables, mejor acceso a recursos y servicios médicos, mayor bienestar mental y físico, y una mayor resiliencia ante los problemas de salud. Esto se traduce en una menor incidencia de enfermedades, una mejor gestión de las condiciones existentes y una mayor calidad de vida en general.

La educación es una de las actividades humanas más efectivas para combatir la pobreza, ya que abre oportunidades de desarrollo y mejora las condiciones de vida. Mejora la empleabilidad y los ingresos de las personas, promueve el desarrollo personal y social, fomenta la igualdad y la ciudadanía, y rompe el ciclo vicioso entre pobreza y falta de oportunidades. Una educación de calidad es una herramienta fundamental para el crecimiento económico, permitiendo a las personas acceder a trabajos dignos, salarios decentes y mejorar su calidad de vida.

La educación es un motor clave para lograr la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades sociales. Genera movilidad social, fomenta la cohesión en la comunidad y la tolerancia al reunir a personas de diferentes orígenes en un mismo espacio (escuela), y promueve la igualdad al proporcionar herramientas para desafiar las estructuras de desigualdad existentes y crear sociedades más solidarias. Además, una educación universal y de calidad puede nivelar el campo de juego financiero, beneficiando exponencialmente a las familias de bajos ingresos.

La transformación social a través de la educación se logra desarrollando competencias duras y blandas para la vida, desarrollando ciudadanía activa, fomentando valores como la tolerancia, la igualdad y el respeto, y empoderando a las personas para que puedan desafiar los graves problemas socioeconómicos.

Esto se consigue mediante enfoques pedagógicos que fomentan procesos dialógicos, la reflexión, la emancipación de pensamiento y la acción colectiva para construir sociedades más desarrolladas y sostenibles.

No podemos olvidar que la familia es la primera escuela y el contexto primario donde se forman los valores, hábitos y la cosmovisión del mundo, es aquí en el hogar, donde la educación inicia su encomiable función social y su influencia hacia las futuras generaciones.

Como lo sentencio el Doctor Francisco Mora: «somos lo que somos por el poder de la educación».

Libre emisión del pensamiento.

