Hablando con la muerte, entre otros Minicuentos

Preludios Opinionistas

HABLANDO CON LA MUERTE

Prodigar las voces más arcaicas del indiscreto examen del vulgo, he tomado por eso este espejo y doy gracias a las estrellas por su claro derrotero. No responsabilizo a nadie de mi muerte, le comentaba Ismael a Jacinto. No quisiera profanar tus palabras y sentimientos, pero esta página de la vida tiene una descripción que no la merecerán los ignaros y creo que somos una fiel figura de una fábula, le contestó Jacinto. Me maté porque quise saborear mi muerte, quise encontrarme con ella y salvarla y sobre todo ser su amigo en la post-vida, le contestó Ismael. Has manejado con suma destreza la rima de tu vida, la asonancia y la retórica, se podría reconstruir en tu clásica Oda de estar muertos…, le dijo Jacinto.

RESIGNACIÓN FELIZ

Señora su hijo está muerto, haremos todo lo posible por salvarle la vida en la otra muerte, le dijo Olga a la madre. Está bien doña Olga, contestó la mamá. Esta prolongación de la vida, entiendo que es una resignación feliz, pues, un finado puede lograrla felicidad con su situación irreparable, un vivo nunca podría resignarse a ser enterrado vivo, expresó Olga. Tal vez la inminencia lo haga salir del letargo cuando se desplace en su propio sudor, agua viscosa, espesa como lo hizo en el útero antes de nacer, entonces, es posible esté vivo ¿pero cómo darnos cuenta? inquirió la mamá. Que es feliz en la vida y en la muerte, asintieron ambas.

EL RAYO DE SOL

Llovía a raudales, Él caminaba en el medio de la calle, se sentó en la cuneta y dijo: “que calor hace aquí”. Era que sobre la lluvia se desprendió un rayo de sol para no mojar a ese transeúnte.

SOMBRA INFERNAL

Híper breve, capaz de trepidar.

RITUALISMO VERSUS ERRORES

“La fe cristiano no es un ritualismo, y continúan los mismos errores”. Hipócritas.

SIN SEPULTURA

Estaba a punto de morir, puso a prueba su amor. Ordenó arrojara su cuerpo sin sepultura en un precipicio. No hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza.

EL SABUESO FELIZ

El perro vio a los gatos y sonrió y se alejó, exclamando: “Necios felinos y ciegos”. En ese momento cantó el gallo y el perro sabio le dijo: “Tú destruiste mi juventud y has seguido construyendo tu vida con mi decencia de la mía, siento deseos de aniquilarte, pero tus espuelas y navajas tienen el veneno maldito del demonio, mejor me voy y sigo de sabueso por doquier en felicidad y conociendo este mundo descortés, protervo y loco…”

TU HUELLA ES TUYA

Está era la razón le expresaba Carlos a su amigo Mateo: «El mejor (es) momentos de la vida es cuando se hace dentro del marco de lo bueno lo que gusta sin que interese lo que se hable. En los pasillos de tu mente observa y atrévete, al final importa tu tranquilidad, paz, y lo que eres capaz de cumplir. No aceptes críticas de quien no a construido nada, y a sabiendas si sabes que es detractor, no hacer caso a eso porque jamás llegas a obtener tus victorias Tu huella que has construido es tuya».

EL AUTO JUICIO

Apareció en medio, pretendió enterrar su cabeza con sus manos, era una gruta salvaje hasta llegar a una de las montañas más alta. La ante víspera tan húmeda de fiebre, no me ver palidecer, mejor me muero o me aparto. Están locos ninguna de las dos o muchas cosas, expresaba Florencio a Miguel.

