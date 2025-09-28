El Poder Constituyente se lo robó la Corte de Constitucionalidad

Barataria

El Poder Judicial representa la garantía a todos los ciudadanos sobre la cual descansa el respeto a la ley. Es por ello que el ejercicio de la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado ha sido un dilema en los últimos años en Guatemala debido a que ha existido una especie de instrumentalización de la justicia en favor de intereses sectarios. De esta manera hemos visto como el Poder Judicial en Guatemala poco a poco ha sido cooptado, secuestrado e instrumentalizado por grupos de poder enquistados en el Congreso de la República, en la Presidencia de la República y en aquellos poderes llamados “fácticos” que son esos grupos de actores privados que no se muestran sino que tras bambalinas manejan los hilos del poder utilizando a sus secuaces.

Desde hace mucho tiempo se ha venido conociendo que la verdadera Corte Suprema en Guatemala no se encuentra en el seno del poder judicial, porque aquellos magistrados del palacio de justicia no tienen la última palabra en casi todas las decisiones que toman. Por una seria argucia el amparo se constituyó con espectro tan amplio que da pie a que, en Guatemala casi por cualquier cosa se pueda presentar un amparo, esta acción que la puede llegar a conocer la Corte de Constitucionalidad tanto para otorgar un amparo provisional en apelación, como para conocerlo en segunda instancia. De tal suerte que, muchos son los amparos que se plantean para interrumpir procesos de todo tipo, porque siendo el requisito fundamental que haya definitividad en impugnaciones, con el solo hecho de plantear un recurso y que no se le otorgue, cabe la vía del amparo deteniendo toda la actividad procesal. Dicho de otro modo, cualquier proceso o procedimiento puede detenerse mediante la presentación de una acción de amparo, con la única condición que se haya utilizado el recurso procedimental idóneo y que este a su vez sea declarado sin lugar.

Resulta muy serio lo que está ocurriendo en el Poder Judicial cuando la Corte Suprema realiza acciones contrarias a la Constitución a la vista de todos. En efecto, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deciden crear varias salas jurisdiccionales para el ejercicio de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones, visto de esa manera la Corte Suprema tiene potestad para crear salas jurisdiccionales e incluso, para aumentar el número de magistrados de corte de apelaciones que puedan integrar dichos órganos jurisdiccionales. Sin embargo, a la vista de todos, los Magistrados de la Corte Suprema decidieron que ellos podían ejercer las funciones que la Constitución Política de la República determina para el Congreso de la República que tampoco es un ejemplo de ejercicio del poder, pero la Constitución le otorga la facultad de designar o elegir a Magistrados Titulares del listado entregado por la Comisión de Postulación.

Dicho lo anterior, resulta realmente inverosímil que, los integrantes del Poder Judicial conocedores de la ley, quieran abrogarse funciones y designar a los magistrados que ellos quieren para integrar dichas salas de la Corte de Apelaciones quizá porque les conviene incluir en dichas salas jurisdiccionales a los abogados que ellos deseen y que de alguna manera no tener que estar a merced del Congreso y los diputados. Todo este juego político, que no le ha hecho un bien a institucionalidad del país, porque prevé un enfrentamiento entre Congreso y Corte Suprema cuyos intereses se mueven al son de los tiempos políticos, ya que se sabe que las próximas designaciones de funcionarios son vitales para el mantenimiento del poder en manos de uno u otro grupo.

Así las cosas, aparece la siempre señalada por su vergonzoso papel de politizar todo lo jurídico y de judicializar todo lo político. Estoy hablando de la Corte de Constitucionalidad que aparece nuevamente en escena para tener la oportunidad una vez más que actuar con gallardía, con valentía y en pro de los intereses del país. Pero nada más lejos de la verdad, otra vez los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad no les importa más que su propio pellejo, sus propios intereses y los intereses de sectores a los cuales responden que no es a la ciudadanía. En una resolución por demás escandalosa, en dónde algunos magistrados se bajaron del barco antes de tiempo como Pérez Aguilera y López Contreras que prefirieron “zafar bulto”, la Corte de Constitucionalidad dictó su resolución en donde no otorga un amparo provisional planteado por un grupo de abogados en dónde denunciaba que la designación de los magistrados a las salas recién creadas de la Corte de Apelaciones, llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia debía de suspenderse para no causar mas agravios en tanto se tramita el amparo, es decir que se otorgue el amparo provisional.

La Corte de Constitucionalidad en realidad se robó el poder constituyente que le corresponde al pueblo de Guatemala y que lo otorga a un órgano específico, la Asamblea Nacional Constituyente, puesto que decidió con esta resolución que no otorga el amparo provisional y no suspende, sino que valida hasta el momento la actuación de la Corte Suprema de Justicia, que ya no es necesario que de ahora en adelante sea el Congreso de la República quien decida qué Magistrados integrarán las futuras Salas de la Corte de Apelaciones, porque una vez hecha la primera elección, las subsecuentes las puede hacer la Corte Suprema a su sabor y antojo.

En otras palabras, para los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la Constitución deja de ser aquel texto normativo que regula, limita y controla la exacerbación del poder público a efecto de que el mismo no se convierta en un poder discrecional de uno de los poderes del Estado, en este caso, el poder judicial y, decide interpretar la constitución accediendo a mantener, aunque sea de forma provisional, la flagrante violación a la misma constitución. Es que, no hace falta ser jurista, para entender que en la República el principio de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado que no permite que un poder absoluto se arrogue funciones o potestades de otro, porque si así fuere la unidad orgánica de la República carecería de sentido.

Al final, estamos nuevamente ante la complacencia de la Corte de Constitucionalidad que actúa ejerciendo un poder constituyente que se lo ha arrebatado, por no decir robado, al pueblo de Guatemala para hacer lo que se le venga en gana. Ahora mismo estamos ante un precedente muy, pero muy vergonzoso en donde se trata de Magistrados de Corte de Apelaciones. Sin embargo, ¿qué puede pasar más adelante con vacantes dejadas por Magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Va la misma Corte Suprema a elegir a sus sucesores fundadas en el error (no en el derecho) del precedente de haber designado Magistrados a Corte de Apelaciones?

Ya debemos abrir los ojos, aceptar que existe una crisis grave en el sistema judicial y que esto nos va a llevar poco a poco a la destrucción y a que nuestro país se vaya literalmente al carajo. Día a día vemos cómo las instituciones se deterioran, cómo los funcionarios se hacen de la vista gorda y son corruptos, vemos hechos inusitados. Baste varios ejemplos para confirmar lo que estoy diciendo: Vemos cómo se preocupan los Relatores de la Comisión contra la Tortura por la vida y comodidad de un marero en una prisión, cómo los contratos del Ministerio de Comunicación siguen viento en popa, pero las carreteras son un desastre y seguirá siéndolo, cada años vemos un presupuesto general de gastos de la nación abultadísimo, pero las carencias son mayores, la delincuencia en alza, las extorsiones de las maras viento en popa, los hospitales y la sanidad por los suelos, con graves carencias, delincuencia como ninguna. Y, para colmo, tenemos un poder judicial abusivo y una corte constitucional complaciente.

Así las cosas, que nos puede esperar en el futuro, en realidad no vemos por dónde Guatemala pueda salir adelante. Porque los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad que están avalando a la Corte Suprema en este abuso de poder y exacerbación del derecho, el día de mañana complacerán a otros funcionarios de tal manera que, dentro de poco, no será necesario que se pretenda reformar la constitución convocando a una Asamblea Nacional Constituyente porque como van las cosas, en Guatemala el poder constituyente ya no lo tiene el pueblo, el ciudadano por los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ladrones que son, se lo robaron al pueblo y con cada resolución como la que hemos mencionado a lo largo de este artículo, están confeccionando un Estado a la medida de los corruptos, mañosos y traidores, aquellos que son de ambos bandos, de los que ahora gobiernan y de los que nos gobernaron el periodo pasado, del pacto de corruptos de derechas que dejó de gobernar y del pacto de corruptos de izquierdas que ahora gobierna. Cuando acabe este periodo presidencial, se habrá confeccionado un Estado a la medida de aquellos que pretenden recuperar el poder de los que ahora lo tiene, pero no lo quieren para hacer un mejor país, lo quiere para destruir este país y salir huyendo a vivir una vida placentera con el dinero público que robaron.

Libre emisión del pensamiento.

