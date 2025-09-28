Liberadores sumisos

Relatividades Perspectivas

Ultimamente han surgido muchos movimientos que afirman pretender libertad y bienestar. Se hacen llamar: resistencias, rebeldes, oposiciones verdaderas, entre otros títulos que no coinciden con las actitudes que proyectan: a pesar de que mencionan la creación de sistemas distintos, no accionan para lograr la creación de dichos sistemas distintos (organizaciones y coordinaciones para efectuar acciones como definición de rutas comerciales entre miembros, definición de proyectos para conciencia – educación, escuadrones para protección, y mas). En cambio, se enfocan en la remoción de arrieros políticos en el sistema decadente que condenan.

«Anarquistas» de nombre, que parecen no poder accionar, porque el sistema decadente y arrieros en él, los oprimen, no les autorizan rebelarse. Como mencione en artículos anteriores: quien no insta a pensar y accionar por si mismos para lograr soluciones, auges y bienestares, podrían buscar lograr objetivos ocultos (utilizar a la gente que no cuestiona – piensa, para ellos tomar el poder en el sistema que condenan, sistema que fue creado por elites y es controlado por ellas, lo cual torna en carente de lógica, a la intención de realizar cambios en el; accionando a través de el y sus reglas (reglas que quienes crearon y controlan a ese sistema, manipulan a su antojo). Algunos simplemente son ingenuos y creen que al tomar un puesto como arriero sistémico, podrán ejecutar lo que deseen acerca de todo lo que sea de interés. No consideran que las élites económicas y de otras índoles, controlan a ese sistema. Otros están amaestrados para acatar y repetir, y creen que la única vía o posibilidad para accionar, es ese sistema que les fue impuesto (el sistema educativo insta a acatar y repetir en lugar de pensar y accionar según conclusiones basadas en lógica – asertividad). La sola idea de creación de un sistema paralelo, les resulta imposible y fantasiosa, pues sus mentes están adoctrinadas para ser esclavas de lo que los arrieros les han impuesto.

Creen, algunos, que quienes crearon y controlan al sistema decadente de arreos y manipulan todo en él, según intereses propios, permitirán que alguien realice cambios a través de ese sistema, en contra de sus intenciones – voluntades. «Anarquistas», «liberadores», «resistencias», «rebeliones» que no se liberan de mentalidad inducida de sumisión – arreo. «Anarquistas», «liberadores», «resistencias», «rebeliones» in – capaces de accionar o tan siquiera pensar libres de mentalidad de esclavitud. «Anarquistas», «liberadores», «resistencias», «rebeliones» que no logran algo porque los arrieros no les permiten. No logran algo porque sus opresores están presentes. Y creen que cambiar a los arrieros en un sistema controlado – manipulado por otros, seria la solución. Creen que si ellos toman un puesto como arrieros peones en el sistema de arrieros dominantes, dominaran – controlaran al sistema a pesar de la obviedad de que ante cambios de arrieros peones a través del tiempo, todo continua siendo o mutando según los intereses de las elites.

Posibles escenarios:

1. Arrieros dominantes compraran a grupos que serán puestos en funciones dentro del sistema decadente. Esos grupos serán de ayuda para dominadores, en cuanto a la creación de estrategias para contrarrestar posibles rebeliones reales hacia ellos.

2. Ningún movimiento de liberación seria comprado debido a que desde ya, están peleando por egos (buscan, no lograr bienestares de maneras horizontales, sino tomar poder de arreos en maneras jerárquicas). Si no existiera la sumisión hacia el sistema de arrieros dominantes y hacia estos últimos, esos conflictos darían paso a la sectorización según afinidades. La política masiva, autoritaria e impositiva, ya no podría ser resucitada desde su sepulcro. Desgraciadamente: la mentalidad de sumisión aun permanece en muchos, y al igual que en el caso 1, lograría perpetuación de sumisión hacia los arrieros y sistema de arreos dominante.

3. Si la sumisión fuera erradicada: en cualquier caso, las rebeliones por libertad real serian plausibles. Las compras de entes o las sectorizaciones por diferencias y por afinidades, impulsarían rechazos hacia lo percibido como igualitario (por las interacciones y relaciones previas en momentos de convocatorias y organización de los movimientos) y hacia lo que antes era percibido como superior pero ahora es percibido como un movimiento mas que surgió de entre las poblaciones y simplemente logro crear la ilusión de poseer nivel esencial mayor y autoritarismo. La perspectiva de que entes no relevantes en el sistema decadente, pueden pensar y lograr algo (ya sea: inmediatamente o mediante pruebas, errores y perseverancias), no solo creara la Epifanía que rompería el adoctrinamiento para sumisión, sino que también destruiría la fantasía de superioridad creada por elites para imponerse ante las poblaciones.

Para finalizar repito lo que siempre menciono: un sistema impuesto, el cual se sostiene mediante tributaciones por parte de los cautivos en el, es derrotado por simple eliminación de sumisión – obediencia y financiamiento hacia el. No es necesario batallar fisicamente y mucho menos caer en la idiotez de pretender lograr cambios en contra de los intereses de quienes controlan un sistema accionando a través de ese sistema, apegándose a sus reglas y a las manipulaciones por parte de quienes lo controlan. La organización y acciones en sistemas distintos y paralelos al sistema decadente, arrebatarían fuentes de recursos útiles para ese sistema para tornarlos en fortalecimiento para entes que buscan ser pensantes – libres y convertir sometimientos en verdaderas libertades.

Y por si aun hiciera falta mencionarlo: quien busque solo cambio de arrieros (remover a los que no los arrean como desean que los arreen para someterse ante otros, con la esperanza de que los arreen como desean que los arreen), en ninguna manera son liberadores. Todo arriero, al notar sumisión hacia él o ella, buscara aprovechar lo que las manadas le ofrecen, para lograr objetivos propios o de aliados.

Libre emisión del pensamiento.

