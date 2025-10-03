Petardo

El lavado de dinero es el proceso por el cual se oculta el origen ilícito de bienes y fondos para hacerlos parecer legítimos y poder integrarlos en el sistema económico y financiero formal.

Este delito, que facilita otras actividades criminales como el narcotráfico y la corrupción, generalmente ocurre en tres etapas: colocación, donde se introduce el efectivo en el sistema; estratificación, donde se separan los fondos de su origen mediante transacciones financieras; e integración, cuando los fondos vuelven a la economía como dinero supuestamente limpio.

¿Qué es y cómo funciona el lavado de dinero?

Constituye un mecanismo mediante el cual una persona o una organización integra al sistema económico y financiero formal las ganancias obtenidas ilícitamente, buscando ocultar, disimular y/o encubrir su origen. Este proceso se encuentra conformado por tres etapas: colocación, decantación e integración. Existen diferentes métodos comúnmente utilizados para lavar dinero, como el smurfing, la estructuración (dividir una transacción financiera grande en otras más pequeñas) y mover fondos a través de empresas fantasma o negocios relacionados con efectivo como restaurantes, bares y clubes nocturnos.

¿Cuál es la diferencia entre lavado de dinero y blanqueo?

En ciertos marcos jurídicos, el blanqueo de capitales puede estar más relacionado con la inclusión de dinero en el sistema financiero, mientras que el lavado de dinero se asocia más con la ocultación de los fondos ilícitos en diversas transacciones. La simplificación de las complejidades del lavado de dinero se hace más fácil al dividir el esquema en sus tres elementos principales: colocación, estratificación e integración. Las fases del proceso de lavado de dinero:

En general, el dinero se lava para encubrir actividades criminales o ilegales asociadas a él, entre las que se tienen al narcotráfico, el comercio de armamento, los secuestros y las actividades que financian el terrorismo.

El lavado de dinero generalmente se refiere a las transacciones financieras en las que delincuentes, incluidas las organizaciones terroristas, intentan ocultar los ingresos, las fuentes o la naturaleza de sus actividades ilícitas.

Para prevenir el lavado de activos, las empresas y las personas deben implementar controles estrictos, conocer a sus clientes y proveedores, realizar debida diligencia, capacitar a los empleados y reportar operaciones sospechosas a las autoridades competentes. Esto implica verificar la identidad y el historial de terceros, establecer políticas claras, monitorear transacciones inusuales, cumplir con las regulaciones, y fomentar una cultura de ética y cumplimiento para evitar ser utilizados como medio para lavar dinero.

¿Cuál es la medida más importante para prevenir el lavado de dinero?

Una estrategia sólida de prevención ayuda a: Mitigar riesgos legales y financieros. Evitar sanciones o bloqueos bancarios. Demostrar responsabilidad ética y solidez empresarial. La Unidad de Verificación realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará informe de manera inmediata a la Superintendencia de Bancos, para los efectos legales conducentes.

