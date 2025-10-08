Índice de prosperidad entre los más rezagados

Sueños…

Qué es el desarrollo

Existe un millar de libros y opiniones que llaman a buscar el desarrollo, pero no existe una definición exacta de lo que significa este término. Algunos se lo atribuyen a Hegel, que indicó que el espíritu humano evoluciona históricamente y va pasando por diversas etapas hasta encontrar la verdad. Sus discípulos alemanes lo resumieron indicando que el desarrollo social se inicia en la etapa primitiva en que los humanos vivíamos en manadas, pasando por la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo y la esencia de la igualdad. Un ruso escribió que el desarrollo es alcanzar el mismo nivel de organización del capitalismo avanzado, competitivo, culto y democrático, para explosionar en el porvenir.

Digamos que por el momento, cada pueblo, cada individuo, cada organización depende única y exclusivamente de sí misma para sobrevivir. Esta afirmación verdadera como la vida de cada individuo en sociedad hay que relativizarla, pues el ser social de una organización lo define el entorno nacional, la cultura, la competitividad, el entusiasmo y la conciencia de crear una estrategia nacional de desarrollo que sea el fundamento para el bienestar de la mayoría.

Ni modo, todo país, toda nación, consciente o inconscientemente tiene una estrategia nacional de desarrollo. La estrategia nacional de desarrollo es el diseño de cuatro componentes fundamentales para la promoción de la existencia del país. Los países que más avanzan en el bienestar y el progreso de sus ciudadanos son aquellas que diseñan mejor y los ponen en práctica los componentes de la estrategia nacional. Qué es la estrategia nacional de desarrollo, es primero, el diseño de un sistema económico que permita la competencia y eficiencia en las empresas públicas y privadas; segundo, la construcción de un sistema social que permita fortalecer la unidad nacional, los valores más altos del pueblo, por medio de educación, salud, vivienda y trabajos de calidad y universales, generando oportunidades para todos; tercero, la construcción de un sistema política que permita dirimir el poder por medios pacíficos, cultos, honestos. Es decir, por medio de una democracia electoral representativa, periódica, en donde participen partidos políticos de distintas tendencias y creencias, o sea que exista pluralismo ideológico y político. Cuarto, la existencia de una genuina cultura de convivir y respetar a la naturaleza, una política de proteger la naturaleza y los bosques, y todas las especies que son codueñas de la naturaleza conjuntamente con nosotros, el ser más depredador.

Eso es el ideal. La realidad es muy compleja, y para abrir fuentes de inversión, de trabajo, de consumo muchas instituciones promueven las mediciones del desarrollo, o de uno de sus componentes, con el fin de indicar que hacer para orientar la economía mundial.

Clasificación del bienestar en la región

Hoy vamos a comentar una de estas clasificaciones. Para observar como avanzan o retroceden los países del istmo y por supuesto, los líderes de cada país podrán tomar o no indicaciones para diseñar estrategias. Nos llama la atención el interesante estudio de Hellosafe para clasificar a los países, que nos indica como nos ven los que se orientan a las finanzas y el comercio en el mundo. HelloSafe es una fintech internacional de referencia en la comparación inteligente de productos financieros, activa en más de 35 países en los 5 continentes.

Nos indica que el Índice de Prosperidad HelloSafe se basa en 6 indicadores clave: Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, Renta Nacional Bruta (RNB) per cápita, tasa de ahorro nacional bruto, Índice de Desarrollo Humano (IDH), coeficiente de Gini y tasa de pobreza.

Se nos dice que un resultado de 100 sería el de un país que alcanza el desarrollo perfecto. Por supuesto, esto nunca pasará. Luego de 00 a 30, sería países condenados al más amplio deterioro, en la región no existe uno así. Luego, de 31 a 40 allí estamos casi todos los de la región. Y, sobre 40 serían países con un desarrollo intermedio, Panamá, el más avanzado de la región está apenas rozando ese margen. De 51 en adelante sería el sueño de todos nosotros de poder mejorar en los cuatro indicadores del desarrollo.

El mundo y sus desigualdades

El Hellosafe nos muestra a los países con mayor prosperidad del mundo, los más avanzados en el manejo de la tecnología, el comercio, el saqueo colonial y el manejo financiero del mundo.

También se muestran los países con el peor desempeño, muchos de ellos fueron saqueados por la colonia, esclavizados y continúan en el peor de los atrasos. Su futuro es muy gris comparado con el auge del pensamiento colonizador de las principales potencias de la actualidad. No existen proyectos reales para que salgan de las extrema pobreza, por el contrario pueden ser sometidos nuevamente al saqueo de sus recursos. Tristemente aparecen Haití y Honduras entre los 20 más pobres del mundo.

Clasificación de la prosperidad en la región

Idealmente concebimos que el fin supremo de la sociedad es alcanzar el avance individual de la personalidad humana simultáneamente con el mejor desempeño social de la colectividad. Las empresas, privadas y del gobierno, como organizaciones encargadas de producir los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades de consumo y producción, deben actuar en el marco de la responsabilidad social de la productividad, la distribución equitativa, el respeto al marco democrático y la protección de la naturaleza tienen que mejorar su entorno.

El reto es claro, la clasificación desde Hellosafe, nos presenta tal cual somos. No para llorar, sino para emprender la marcha para alcanzar a las mejores sociedades y compartir con ellas un mundo mejor. Por el momento estamos así:

País Calificación Nivel de prosperidad Panamá 40.4 Intermedio Dominicana 37.4

Bajo Costa Rica 36.4 México 33.2 El Salvador 27.5



Muy bajo Nicaragua 24.6 Belice 24.3 Guatemala 19.8 Honduras 17.3 Fuente: elaboración propia con base a Hellosafe, 2025



Dos países, dos realidades, la misma historia

Recordemos que Guatemala es la mayor economía de Centroamérica en términos de población (estimada en 17,6 millones en 2023) y actividad económica (con un PIB de 104 mil 400 millones de dólares). El país ha sido resiliente a las crisis y experimenta un crecimiento estable, con un promedio de 3,2% entre 2014 y 2023, por encima del promedio de América Latina y el Caribe, respaldado por una gestión fiscal y monetaria prudente. Pese a las actuales inquietudes internacionales se espera que el 2025 y el 26 sigan siendo años de crecimiento. Para consolidar esta tendencia el crecimiento debiera transformarse en reducción significativa de la pobreza. Las estimaciones indican que casi el 60% de la población vive en la pobreza y la economía informal representaba el 49% del PIB, con el 71% de la población empleada trabajando en el sector informal.

No debiera Guatemala seguir basando su estabilidad en la expulsión de su población hacia el norte, para vivir de las remesas, que ya son casi el 20% del PIB.

El índice de capital humano de Guatemala, de 0,46 (2020), está muy por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. La población indígena sigue abandonada, la pobreza en las limonadas se multiplica, así como el aumento de carteles en toda la sociedad. La tasa de desnutrición infantil del país se encuentra entre las diez más altas del mundo, y las tasas de retraso del crecimiento de estatura en algunos de los municipios más pobres alcanzan casi el 90%.

Viendo otro caso, el de Costa Rica que ha sido, en muchos sentidos, una historia de éxito en materia de desarrollo. Su ingreso como miembro de la OCDE desde 2021, es una señal de que puede ingresar al reducido núcleo de los desarrollados. Ya que ofrece una trayectoria única respaldada por una larga tradición de estabilidad democrática e institucionalidad, y ha ganado reputación de estar a la vanguardia de los resultados de desarrollo verde, siendo el primer país tropical del mundo en haber revertido la deforestación. Su crecimiento económico promedio es de más del 3,0% en la última década. Su apertura comercial desde la crisis de los años 80, se basa en un modelo orientado al exterior atrayendo inversión extranjera de punta, y no en maquila y promoviendo la liberalización gradual del comercio.

Esa misma estrategia, de crecimiento económico está deteriorando los resultados sociales. La desigualdad es alta. Su coeficiente de GINI de 46,7, lleva a Costa Rica al grupo de países miembros de la OCDE más desiguales. Los niveles de pobreza han alcanzaron el 22% de los hogares en 2023, lo que implica que 1 de cada 5 ticos vive en la miseria. La educación, orgullo de la nación en el ámbito americano, se ha deteriorado, los déficits en los resultados de aprendizaje empeoran, la desigualdad aumenta y el desconcierto político es apreciable.

Estos dos ejemplos de países de la región nos muestran la gravedad del deterioro social, así como los retos para combatir estos males y por fin avanzar hacia una región digna y culta ante el mundo.

En la región aumenta la migración, con la migración aumentan las remesas de dólares de los que emigran para trabajar. Esas remesas, en parte, generan una masa de niños y jóvenes que tienen un ingreso promedio mayor a la mayoría y pierden el interés por estudiar o trabajar, son la base de los ninis. Aumentan los jóvenes deambulando, drogándose, o participando en la distribución de la droga.

La región tiene que abordar temas, que en algunos países son tabú, como el empleo inclusivo, una gestión fiscal eficiente y competitiva, mejorar la calidad de la fuerza laboral, utilizar la IA en el entorno educativo renegando de métodos educativos obsoletos, mejorar la protección del territorio, la eficiencia y competitividad del gasto público tiene que reflejarse en la calidad del gasto en educación, salud e infraestructura. Hay que fijar un objetivo para que la región ya no sea considerada la base de la pobreza, la desigualdad y el desengaño.

Así estamos:

Libre emisión del pensamiento.

