Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)

“La educación no es la preparación para la vida; la educación es la vida misma”.

John Dewey

Los maestros tenemos el deber de hacer uso de una metodología básica, pudiendo ser los métodos inductivo, deductivo, mayéutica y la dialéctica, así también, debemos de aplicar métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje que sean complementarios al hecho educativo. Entre estos métodos y técnicas complementarias que nos ayudan a desarrollar competencias blandas podemos utilizar el aprendizaje basado en proyectos, el estudio de casos, la gamificación, el sociodrama, investigaciones y presentaciones en equipo.

John Dewey impulsó la metodología de proyectos como una forma de aprendizaje experiencial, donde los estudiantes aprenden a través de la acción práctica en situaciones reales, no solo de la teoría. Este enfoque, influenciado por su pragmatismo y su ideal de una educación democrática, involucra una serie de fases que van desde la identificación de un problema hasta la comprobación de una solución mediante la acción.

Los métodos de aprendizaje son procesos estructurados que utilizan una variedad de técnicas para facilitar la asimilación de nuevos conocimientos, los cuales se clasifican principalmente en visuales, auditivos y kinestésicos <según el modelo VARK, Visual, Auditiva, Lectoescritura (Read/Write) y Kinestésica, desarrollado por Neil Fleming>, y en enfoques más amplios como el aprendizaje significativo, colaborativo, basado en proyectos o expositivo, que se adaptan a diferentes estilos y necesidades de los estudiantes.

La metodología basada en proyectos, también conocida como aprendizaje basado en proyectos, es una estrategia de enseñanza donde los estudiantes aprenden a través de la experiencia práctica y la investigación, resolviendo problemas reales o planteando sus propios desafíos. Los alumnos trabajan en equipo para investigar, planificar, desarrollar y presentar soluciones a un problema o situación planteada, involucrando conocimientos, habilidades y actitudes de manera interdisciplinaria.

En el contexto de la metodología de proyectos, el aprendizaje basado en proyectos puede ser visto como una forma de aplicar los principios de gestión de proyectos a un contexto educativo. Al igual que en la gestión de proyectos, el aprendizaje basado en proyectos implica planificación, ejecución, seguimiento y evaluación para alcanzar un objetivo definido. La metodología basada en proyectos es una herramienta poderosa para transformar la educación, fomentando el aprendizaje activo, significativo y relevante para los estudiantes.

Un ejemplo de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) podría ser un grupo de estudiantes investigando y proponiendo soluciones para un problema ambiental en su comunidad, como la contaminación del agua, los desechos sólidos en la vía pública o la falta de depósitos de basura. Los estudiantes no solo aprenderían sobre el problema, sino que también desarrollarían habilidades de investigación, resolución de problemas y comunicación al crear una presentación o plan de acción para abordar la contaminación en su comunidad educativa.

La metodología basada en proyectos se centra en el estudiante como protagonista, los alumnos son agentes activos de su propio aprendizaje, investigando, creando y aplicando conocimientos. Se debe de identificar problemas concretos y significativos, los proyectos se basan en situaciones cercanas a la realidad de los estudiantes, despertando su interés y motivación.

En esta metodología se privilegia el trabajo colaborativo, los estudiantes trabajan en equipo, desarrollando habilidades de comunicación, cooperación y responsabilidad. Está enfocado al desarrollo de competencias, el aprendizaje basado en proyectos fomenta el pensamiento crítico, el planteamiento de hipótesis, la resolución de problemas, la creatividad y otras habilidades esenciales para el siglo XXI. Se debe de practicar la evaluación continua o evaluación de proceso porque se evalúa tanto el proceso como el producto final, permitiendo a los estudiantes reflexionar sobre su aprendizaje y el de sus compañeros.

Dentro de las ventajas del aprendizaje basado en proyectos, podemos observar en el aula mayor motivación y compromiso, los estudiantes se involucran más cuando trabajan en proyectos que les resultan relevantes, significativos y desafiantes. Se desarrollan habilidades integrales, (cognitivas, socioemocionales y psicomotrices).

Esta metodología tiene un enfoque hacia el futuro, el aprendizaje basado en proyectos prepara a los estudiantes para el mundo laboral y la vida, fomentando la autonomía, el trabajo en equipo y la practica de valores como el respeto y la tolerancia.

En esta metodología, el docente podrá trabajar tres fases para lograr resultados óptimos en el hecho educativo: a) Fase de inicio: Se plantea el problema o la hipótesis, se activa el conocimiento previo y se organiza el trabajo en equipo; b) Fase de desarrollo: Se investiga, analiza, sintetiza y se elaboran conclusiones parciales; c) Fase final: Se evalúa el proceso y los resultados, y se comparte las conclusiones finales con otros.

Esta metodología que se basa en la idea de «aprender haciendo» (pilar de la educación establecido por la UNESCO en 1996), es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo colaborativo. En un mundo en constante cambio, los principios de John Dewey sobre la educación como un proceso transformador y la importancia de la experiencia en el aprendizaje siguen siendo relevantes para formar ciudadanos capaces y preparados para el futuro.

