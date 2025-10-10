Zoon Politikón

Cada 10 de octubre, el mundo democrático debería mirar hacia Taiwán. El Día del Doble Diez, conmemoración del nacimiento de la República de China en 1911, ha dejado de ser una fecha histórica para convertirse en un recordatorio de que la democracia puede sobrevivir —y prosperar— aún bajo presión. En un planeta donde los autoritarismos resurgen y las democracias parecen fatigadas, Taiwán se levanta como una excepción luminosa: un país pequeño en territorio, pero gigante en valores, innovación y determinación. Y Guatemala, al mantener firme su relación diplomática con la isla, se convierte en uno de los pocos países que no solo celebra la existencia de Taiwán, sino que la respalda con coherencia, dignidad y lealtad.

Guatemala y Taiwán mantienen una amistad que no se explica por cálculos fríos de poder, sino por afinidad moral y pragmatismo inteligente. Ambas naciones son democracias jóvenes que han aprendido a resistir, adaptarse y construir instituciones en contextos adversos. Mientras Taiwán ha debido defender su soberanía ante la presión de una superpotencia, Guatemala ha debido consolidar la suya frente a los desafíos internos de desigualdad y gobernanza. Esta relación va más allá de los acuerdos: es una alianza de supervivencia democrática, sostenida en la convicción de que la libertad política no se negocia ni se terceriza. No se trata de una relación contra nadie, sino a favor de algo esencial: la democracia como principio civilizatorio. Esa visión compartida se ha mantenido por más de seis décadas, incluso cuando otros países latinoamericanos cedieron ante la diplomacia de las conveniencias.

Taiwán ofrece a Guatemala —y al mundo— una lección singular: modernizarse sin perder el alma. Desde mediados del siglo XX, pasó de la agricultura tradicional a ser una potencia tecnológica global. Su industria de semiconductores, encabezada por TSMC, sostiene buena parte de la infraestructura digital del planeta. Pero su grandeza no radica solo en la eficiencia industrial, sino en su capacidad de combinar modernización con pluralismo, innovación con transparencia. Mientras otros regímenes asocian la eficacia con el control político, Taiwán demuestra que la libertad también produce resultados. Su ciudadanía participa activamente mediante plataformas digitales, su prensa es libre y su administración pública es de las más transparentes de Asia. Esa coherencia entre tecnología y ética pública es el tipo de modernidad que Guatemala puede mirar como referente.

A lo largo de su historia reciente, Taiwán ha sido un socio ejemplar de cooperación internacional. En Guatemala, su presencia se traduce en proyectos agrícolas sostenibles, becas universitarias, asistencia técnica, programas de energía limpia y apoyo médico en comunidades rurales. No impone condiciones ni busca dependencias: comparte conocimiento, tecnología y experiencia. Esa diplomacia de resultados —que privilegia el respeto y la formación humana— contrasta con modelos de ayuda basados en intereses políticos. Cada acción taiwanesa en el país refuerza un principio: el desarrollo no se compra, se construye con alianzas de confianza.

En un mundo donde las amenazas son cada vez más híbridas, la defensa de la democracia no se libra únicamente en las urnas. También se libra en los servidores de datos, en la veracidad de la información y en la resiliencia civil ante la desinformación. Taiwán enfrenta diariamente ciberataques y presiones de propaganda, y lo hace sin sacrificar libertades. Ha construido un modelo de defensa cívica democrática en el que la sociedad, la tecnología y el Estado colaboran para proteger la información pública. Guatemala puede aprender de esta experiencia. La cooperación en ciberseguridad, gestión de crisis y defensa civil fortalecería su institucionalidad y garantizaría la integridad de sus procesos democráticos. La seguridad moderna es, además, de militar, tecnológica y ciudadana. En esa dimensión, Taiwán es un aliado invaluable.

El contexto internacional confirma que la relación Guatemala–Taiwán es más que simbólica. En un escenario global marcado por tensiones en el Pacífico y la competencia entre potencias, Guatemala ha decidido sostener su alianza con Taiwán como expresión de soberanía y coherencia estratégica. La presión económica y política de China es una realidad para muchos países de la región, pero renunciar a Taiwán significaría perder un socio que comparte valores y principios, no solo intereses. La diplomacia guatemalteca se fortalece al sostener una posición basada en reglas, derechos y ética internacional, demostrando que la lealtad también puede ser una forma de poder.

Mantener esta relación no implica aislarse de otros actores. Guatemala puede ampliar su red de cooperación con Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina, y al mismo tiempo conservar el vínculo con Taiwán como símbolo de independencia política. El desafío no es escoger entre gigantes, sino actuar con equilibrio y previsión. Ser aliado de Taiwán es, además de un gesto de gratitud histórica, una estrategia de inserción en el bloque democrático global. En un momento de redefinición del orden internacional, los países pequeños que muestran consistencia y principios son los que ganan legitimidad y estabilidad.

La cooperación con Taiwán tiene un rostro humano. Sus programas agrícolas han modernizado sistemas de riego; sus proyectos de energía solar llevan luz a comunidades apartadas; y sus misiones médicas han brindado atención en zonas olvidadas. No son promesas abstractas, son hechos que dignifican la diplomacia. Taiwán practica una cooperación que respeta, enseña y empodera. En tiempos donde la ayuda internacional suele medirse por el cálculo político, ese enfoque humanista se vuelve un ejemplo raro y valioso.

Cada aniversario del Doble Diez nos recuerda que la democracia no es un regalo ni una moda, sino una tarea cotidiana. La historia de Taiwán demuestra que es posible pasar del autoritarismo al pluralismo mediante educación, institucionalidad y liderazgo ético. Guatemala puede ver en esa trayectoria un espejo esperanzador: un país que, pese a las presiones externas y los desafíos internos, ha hecho de la libertad su mayor fortaleza.

Celebrar a Taiwán no es un gesto diplomático rutinario. Es reconocer a una nación que ha sabido ser moderna sin dejar de ser libre, próspera sin ser prepotente. Para Guatemala, reafirmar su relación con Taiwán es reafirmar también su vocación democrática y su derecho a decidir su propio destino. En un mundo que premia el silencio ante los poderosos, ambos países demuestran que la coherencia y la dignidad aún tienen valor.

Acompañar a Taiwán no es un acto de obstinación política, sino de visión histórica. Porque cuando una democracia pequeña resiste con dignidad, todas las demás —incluida la nuestra— se fortalecen.

